21世纪经济报道记者 陶力

10月10日晚间，一则人事变动，将娃哈哈这家中国饮料巨头再次推至风口浪尖。

早在9月12日，宗馥莉已向娃哈哈集团有限公司辞去公司法定代表人、董事及董事长等相关职务并已通过集团股东会和董事会的相关程序。

尽管公司回应此为“属实”之外，再无其他更多态度，但结合2024年宗馥莉正式接棒以来的一系列战略调整轨迹，事件折射出的困境，远非表面职务变更这么简单。

“企二代”的接班，从来都不只是权杖交接，血缘传承这么简单。从企业治理视角审视，与国有企业成熟的职业经理人体系不同，民企的传承往往伴随着控制权、经营理念与企业文化的深层博弈。

宗馥莉自2004年归国后，便以“实习生”身份深入娃哈哈基层，历经近二十载的漫长培养周期。期间，她主导推出的KellyOne个性化定制饮料、跨界AD钙奶冰淇淋等创新尝试，无不彰显其对接年轻消费市场的渴望。

她通过更名旗下公司、调整管理架构等方式推进改革，但遭遇员工反对，争议焦点集中在“掏空娃哈哈”的质疑。 在父亲宗庆后去世后，公司股权架构也回归三方平衡：宗馥莉接过宗庆后所持娃哈哈集团29.40%的股份，杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司持股46.00%，娃哈哈集团基层工会联合委员会持股24.60%。但因员工持股会股权未完成变更，宗馥莉目前仍面临法律纠纷和内部阻力。

包括核心成员严学峰被调查等事件，均反映出集团内部的动荡。从公开数据看，宗馥莉掌舵的宏胜饮料集团曾创下集团三分之一的营收占比，证明其并非缺乏实战能力的“空降兵”。但当她进入更为庞大的娃哈哈主体，面对父亲宗庆后数十年构建的深度分销网络与稳固管理文化，任何结构性调整都可能牵一发而动全身。

娃哈哈的治理结构，长期以来带有深刻的创始人烙印。创始人宗庆后以“家文化”管理著称，事必躬亲的经营模式，在企业发展初期成效显著，却也导致现代企业制度建设的相对滞后。当企业规模突破800亿元时，这种高度集权模式必然面临效率瓶颈。

宗馥莉的西方管理教育背景，更倾向于制度化、流程化的治理模式。她曾公开表示，企业需要从“人治”走向“法治”，虽然去年7月初曾发生短暂的辞职风波，但很快平息。然而，过去一年来，宗馥莉一直在毫不停歇地强化她对娃哈哈集团的掌控。

今年7月，三位“同父异母弟妹”的现身，将宗馥莉置于巨大的漩涡中心，娃哈哈集团也遭遇了创立三十多年来前所未有的风暴。这一次，目前看宗馥莉未能平稳过渡，令人唏嘘。

事实上，企业二代接班与原有体系的碰撞，实质是两种管理哲学的较量。从子公司职务调整的细节观察，一般会通过释放部分子公司管理权，为引入更专业的职业经理人团队腾出空间，同时强化企业二代自身在核心战略层面的把控力。

类似案例在中国民企传承中屡见不鲜。碧桂园杨惠妍历经十余年渐进式接班，才完成从父亲杨国强手中接棒；新希望刘畅在父亲刘永好构建的“联席董事长+联席CEO”机制护航下，才顺利完成企业转型。

这些案例揭示了一个共性：代际传承需要设计科学的过渡机制，而非简单的职位更替，更不是靠血缘的捆绑。纵观当代中国民企传承现状，二代接班人普遍面临三大核心挑战：

一是战略重构与创新尝试的冲突。老一代企业家凭借对市场机会的精准把握构建商业帝国，某种程度上是时势造英雄，也有时代红利的天时地利，接班人面临的则是品牌年轻化与数字化转型的新型挑战，必然要求对传统渠道和产品结构重构，能否平衡好各方利益格局至关重要。

二是新旧团队融合的治理难题。 创业元老与新生代管理团队的磨合，几乎是所有民企在传承过程中的普遍痛点。如何建立既能保持企业内核，又不失创新活力的组织架构，是宗馥莉们面临的巨大考验。

三是在公司治理的合规层面。9月13日，杭州娃哈哈宏辉食品饮料有限公司的一份内部文件流出，其中提及，自娃哈哈集团创始人离世后，公司一直努力推进解决各项历史相关遗留问题。为维护“娃哈哈”品牌使用的合规性，公司决定从2026年新的销售年度起，更换使用新品牌“娃小宗”。在现行股权架构下，“娃哈哈”商标的使用，须获得娃哈哈集团全体股东的一致同意，否则任何一方均无权使用。

目前，哪一方对于娃哈哈商标的使用具有决定权，依然难以确定，但可能是宗馥莉决定另起炉灶的重要导火索。她创立的“娃小宗”能否再造辉煌，也值得关注。

但无论如何，宗馥莉的职务变动，为中国家族企业治理升级展现了一个观察窗口。代际传承不是终点，而是企业治理模式迭代的新起点。从世界范围内，洛克菲勒家族、穆里耶兹家族等百年家族的延续，依靠的正是所有权与经营权分离的现代企业制度，通过家族宪法、家族办公室等机制，既保持家族对企业的控制，又确保专业人才为企业注入持续活力。

对于创业38载的娃哈哈来说，未来建立清晰的决策机制与权力过渡方案，比选定接班人更为关键。因此，宗馥莉的“进退”不是终点，当外界的目光不再聚焦在接班人或者创始人身上，娃哈哈才能真正完成现代化治理的蜕变。