21世纪经济报道记者周潇枭 见习记者冉黎黎 北京报道

当前，我国正处于“十四五”规划迎来收官与“十五五”规划启航的关键交汇点，产业升级路径与经济增长动力备受关注。

在这一承前启后的关键节点，如何理解当前经济发展所处的历史方位？展望“十五五”时期，我国现代产业体系的建设将面临哪些新要求？传统产业如何实现深度转型，新兴产业又如何避免“内卷化”发展？围绕这些重大议题，21世纪经济报道记者专访了第十四届全国政协委员、经济委员会委员，中国社会科学院经济研究所研究员黄群慧。

作为国家“十四五”、“十五五”规划专家委员会委员，黄群慧主要研究领域为发展经济学、中国制造业与国有企业改革等，曾主持国家社会科学基金重大项目4项及其国家级研究项目多项。

黄群慧表示，从现代化规律而言，一个国家越接近现代化，其潜在经济增速会下降，因此“十五五”时期相对于“十六五”时期而言，对经济增速应该有更高要求。“十五五”时期，要以把握产业基础高级化这个产业发展的重大需求方向，加大推进科技创新与产业创新深度融合，增加高质量科技供给，催生产业基础的重大突破。从推进传统产业“深度”转型升级来看，要强化人工智能赋能传统产业，应聚焦装备制造业、电子信息、原材料、能源电力、消费品等重点行业领域，构建重点行业大模型和工业知识库。同时，要加快以算力为代表的新型基础设施建设布局。积极探索高效投资机制，加大对新型基础设施建设的投资力度。此外，“十五五”期间，新兴产业“反内卷”要求必须强化产业补贴的技术创新导向，限制针对产能扩张的补贴，激励企业在标准制定、技术原创、品牌输出等方面积极性。

第十四届全国政协委员、经济委员会委员，中国社会科学院经济研究所研究员黄群慧。（受访者供图）

相比“十六五” 时期，对经济增速的要求更高

《21世纪》：今年是“十四五”规划收官之年，从中国经济发展逻辑来看，应该如何理解这一关键节点？

黄群慧：按照党的二十大的擘画，到2035年我国将基本实现现代化。“十四五”规划迎来收官，“十五五”规划将谋篇布局，距离基本实现社会主义现代化还有两个五年计划，无疑“十五五”时期是我国基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，需要在推动事关中国式现代化全局的战略任务取得重大突破。对经济发展而言，人均国内生产总值达到中等发达国家水平，需要保持5%左右的中高速，这也是“夯实基础、全面发力”的应有之义。从现代化规律而言，一个国家越接近现代化，其潜在经济增速会下降，因此“十五五”时期相对于“十六五”时期而言，对经济增速应该有更高要求。但这样的增速一定是符合高质量发展要求的增速，是基于新发展理念、着力解决我国发展不平衡不充分问题的经济增速，从而实现经济质的有效提升和量的合理增长。

《21世纪》：实现高水平科技自立自强、发展新质生产力，对科技创新和产业创新融合提出了更为迫切的需求。我国科技创新和产业创新融合发展还存在哪些堵点卡点？“十五五”期间，如何进一步找准推动科技创新和产业创新深度融合的实现路径？

黄群慧：一是要把握科技创新与产业创新融合的方向。从实现高水平科技自强、发展新质生产力的视角看，提高产业基础现代化水平是一个关键的融合创新方向。产业基础高级化是指包括关键基础零部件、基础软件、基础电子元器件、基础原材料、核心基础工艺、行业技术基础等在内的产业基础能力持续提升，实现自主可控和安全高效的过程。我国基础研发能力、原始创新能力相对不足，还缺少相应的原创性、前沿性、颠覆性科技成果支撑，极大制约了我国在产业基础方面实现突破。要以把握产业基础高级化这个产业发展的重大需求方向，加大推进科技创新与产业创新深度融合，增加高质量科技供给，催生产业基础的重大突破。

二是要充分发挥新型举国体制优势，优化基础研究支持体系，深化基础研究体制机制改革，从教育、科研、人才一体化入手健全全面支撑创新的体制机制。我建议“十五五”时期要将基础研发费用占整体研发投入比例从“十四五”期末的8%提高到“十五五”期末12%左右（发达国家一般要到15%左右），教育经费占GDP比例则从目前4%提高到5%，通过加强科技创新有效增加高质量科技供给。

三是要强化企业创新主体地位，有效促进科技成果转化应用，不断改善企业创新生态位，拓展生态位宽度，引导企业与高校、科研机构密切合作，推动企业主导的产学研融通创新。要允许科技人员在科技成果转化收益分配上有更大自主权。同时，要鼓励更多中央企业的研究院所回归公益性定位，更加专注于为整个行业提供共性技术基础。

加大新型基础设施建设投资力度

《21世纪》：加快发展现代产业体系是“十四五”规划纲要部署的一项重大任务。接下来，“十五五”时期在发展现代产业体系上可能会有哪些新要求？

黄群慧：“十五五”时期要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，一是要进一步提升产业体系的先进性，推进产业高端化、数智化、绿色化和融合化发展；二是要注意把握产业体系的完整性，我国已经建成世界上最为完备、规模最大的制造业体系，但是，由于产业转型升级和国际外部环境影响，产业完整性受到挑战。“十五五”时期发展环境面临深刻复杂变化，不确定难预料因素增多，要重视产业体系完整性问题，一方面加快推进“智能母工厂”建设，在企业走出去的大趋势下关键制造能力不丢失，另一方面完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，推动转出地和承接地利益共享；三是要重视产业链安全性，抓紧打造自主可控的产业链供应链，建立产业链供应链安全风险评估和应对机制，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，建设国家战略腹地和关键产业备份，加快完善国家储备体系。

《21世纪》：展望“十五五”时期，产业转型升级将处于何种位置？与“十四五”时期相比，“十五五”时期传统产业在产业转型上的目标任务与面临的挑战是否会有所不同？

黄群慧：相对于“十四五”时期的要求而言，“十五五”时期需要推进传统产业“深度”转型升级，关键要在“深度”上下功夫。

一是要强化人工智能赋能传统产业。相对于“十四五”时期，“十五五”时期人工智能技术会进一步深化发展。必须积极实施“人工智能＋”战略，以人工智能全方位、深层次赋能传统产业，应聚焦装备制造业、电子信息、原材料、能源电力、消费品等重点行业领域，构建重点行业大模型和工业知识库，以场景应用为牵引，大力发展智能产品，同时通过制造业全流程智能改造实现人工智能和制造业的深度融合。

二是要加快以算力为代表的新型基础设施建设布局。积极探索高效投资机制，加大对信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施等新型基础设施建设的投资力度。从算力布局看，一方面，围绕产业需求优化区域算力布局，各地要以满足传统产业创新发展需要为牵引布局专用算力资源。制造业密集区域要着重布局工业互联网算力，西部地区则要注重绿色算力布局，国家要加大在关键节点布局通用算力，支持超算中心和智算中心建设，最终形成有效支撑全国产业智能化和绿色化升级的低熵高通量的算力网络。另一方面，探索构建全国统一算力交易市场，纵深推进全国统一大市场建设。构建全国统一算力交易市场，既需要统一的网络传输等物理市场基础设施支撑，也需要跨区域收费机制和补偿机制等方面的制度建设，要形成不同算力类型、波峰波谷不同时段的合理定价机制。

三是要以国家标准引领企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业。尤其是对于中小企业，不仅鼓励以标准引领其数智化、绿色化创新行为，还探索为中小企业提供相应的技术源，进一步推进中小企业的智能化、绿色化水平。

“反内卷”必须强化产业支持的技术创新导向

《21世纪》：近年来“反内卷”、治理价格无序竞争等颇受关注。在推动战略性新兴产业发展过程中，也出现了一些“内卷式”竞争问题。“十五五”期间，新兴产业“反内卷”有哪些重点方向?

黄群慧：一是要完善技术创新机制，引导企业行为向价值创造转变。与“内卷”(Involution)真正对立的是“创新”(Innovation)，完善技术创新机制、推进制造业创新升级是推动制造业高质量发展的核心路径。这就要求必须强化产业补贴的技术创新导向，限制针对产能扩张的补贴，激励企业在标准制定、技术原创、品牌输出等方面积极性。引导企业突破低端产能扩张的路径依赖，推动企业从“价格内卷”转向培育品牌价值、服务体验、技术迭代的竞争新优势，实现由数量扩张向质量跃升的根本性转变。

二是优化产业链创新协同机制，构建互利共赢的生态结构。鼓励大型国有企业和科研机构聚焦行业关键共性技术攻关，推动科研成果开放共享，通过强化技术支撑与协同机制，推动上下游企业形成协同创新生态，助力提升全产业链的国际竞争力与核心技术自主能力。

三是完善市场监管体系，防范平台垄断势能。加快建立健全平台经济领域的市场监管体系，通过强化反垄断与反不正当竞争举措，推动其在定价、推荐、搜索排序等关键规则上的公开化和可解释性。推动平台经济与实体制造业的良性互动与协同发展，保护中小企业的公平参与权和定价自主权，要防止“算法歧视”“技术壁垒”等演化为制度性排他工具，进一步加大力度打击“二选一”、大数据杀熟、恶意补贴、“烧钱换市场”等扭曲市场行为。

四是全方位扩大内需，缓解部分行业产能问题。通过提升公共服务水平与社会保障体系建设，降低居民预防性储蓄动机，从而扩大有效消费，推动由投资拉动向消费驱动转型。持续推进制造业与服务业融合发展，推动数字技术、绿色能源与智能制造等新兴要素与传统制造体系深度联接。

五是纵深推进全国统一大市场建设，规范地方政府招商引资行为。推动统一大市场建设与产业集群协同发力，鼓励区域间产业链资源整合与协作发展。通过完善央地协同治理机制，破除地方保护和市场分割，打通区域间贸易的“小循环”，畅通释放内需潜力的“大循环”，为制造企业创造更加稳定、透明和可预期的发展环境。

六是强化完善行业自律机制，推动企业社会责任建设。建立健全行业治理体系，支持行业协会和社会组织完善自律机制，强化标准、公约与规范建设，遏制低价倾销、恶性竞争和不正当“挖角”等行为。