21世纪经济报道记者 唐唯珂 广州报道

广东接种国产HPV疫苗开启九价时代。

10月16日，广东省首批国产九价HPV疫苗顺利完成接种，这标志着我国首个国产HPV九价疫苗正式在广东落地，为全省9～45岁女性提供一项新的选择。广东是全国最早开展HPV疫苗适龄女生免费接种的省份。如今，随着今年HPV疫苗纳入国家免疫规划等政策推进，小年龄段女孩的接种率预计将会逐步提高。

国产九价HPV疫苗于今年5月获批上市。相较于此前的9～14岁，国产九价HPV疫苗将两针剂接种范围扩大至9～17岁。

具体接种程序为9～17岁女性只需采用两剂次接种程序（0、6月），全程费用1040元（含接种服务费）；18～45岁女性则采用三剂次接种程序（0、1、6月），全程费用1560元（含接种服务费）。

宫颈癌是威胁女性健康的主要恶性肿瘤之一。据国家癌症中心报告，2022年我国新发宫颈癌病例15.1万例，死亡病例5.6万例，且发病呈现年轻化趋势。25岁以下年轻女性成为HPV感染的高峰年龄段。

广州医科大学附属妇女儿童医疗中心妇产科部主任石琨向21世纪经济报道记者介绍，临床试验数据显示，国产九价HPV疫苗在32个月观察期内，对7种高危型别HPV持续感染的保护效力达到100%。

“广东是全国最早开展HPV疫苗适龄女生免费接种的省份。随着HPV疫苗纳入国家免疫规划等政策推进，适龄女性接种率将进一步提高。”广东省疾控局综合处处长李灵辉在接种仪式上表示。

目前，国产九价HPV疫苗正式落地广东，有接种需求的女性朋友可通过约苗、粤苗、优苗、深圳卫健委/深圳市疾控等，以及全省设有疫苗接种点的综合医院和社区医院等线上线下渠道进行预约，具体接种时间建议提前咨询。

国产九价首秀

宫颈癌是威胁全球女性健康最常见的恶性肿瘤之一，同时也是目前唯一可通过疫苗预防的癌症。

当前，宫颈癌仍然是威胁我国女性健康的重要疾病。根据国家癌症中心的报告，2022年我国新发的宫颈癌病例是15.1万例，居全球首位，死亡的病例达到了5.6万例。同时，自2000年以来，我国宫颈癌的发病率不断上升，呈年轻化趋势，25岁以下的年轻女性也是HPV感染的高峰年龄段。

HPV是导致女性宫颈癌的“罪魁祸首”，99.7%的宫颈癌与高危型HPV持续感染相关。目前，已知的HPV病毒包括200多种亚型，分为高危型和低危型，其中高危型一共有14种，主要通过性接触传播。

根据国际癌症研究机构发表在《柳叶刀》的一项最新研究显示，我国95.4%的宫颈癌病例与HPV16/18/31/33/45/52/58型有关。另外，根据《国际癌症杂志》的一项前瞻性研究显示，所有的CIN2+病例都有高危型HPV病毒持续感染史，没有持续感染就不会有癌前病变和宫颈癌的发生。因此，我国消除宫颈癌的关键，就是要预防7种高危型HPV的持续感染。

今年5月，我国首个国产九价HPV疫苗正式获得国家药品监督管理局批准上市，使中国成为全球第二个能够独立供应高价次HPV疫苗的国家。

国产九价HPV疫苗适用于9~45岁女性，精准覆盖中国女性HPV病毒感染的两个高峰期，分别是小于25岁和40~44岁，可有效防护9种型别HPV感染所导致的疾病，其中就包括导致我国95.4%宫颈癌的7种高危型别HPV。据了解，国产九价HPV疫苗直接将大龄女性纳入保护效力试验，为我国大龄女性接种提供了最直接的有效性证据，也是目前全球唯一验证大龄女性保护效力的九价疫苗。

进入疫苗普惠时代

“我姐姐之前接种过，身边的同学有些也接种了。我第一时间来了。”广东首批接种国产九价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗的21岁大学生李同学说。

另外一位首批接种的黄女士（化名）也向21世纪经济报道记者表示，此前关注国产九价疫苗接种很久了，一开放预约之后就立刻预约接种。

广州医科大学附属妇女儿童医疗中心儿童保健科专科主任胡丹丹向21世纪经济报道记者介绍，前期国产九价HPV疫苗预约阶段每天都收到大量女性的咨询及接种意愿反馈，目前预约人数还在继续上涨。她说：“国产疫苗的上市让女性有了新的选择，HPV疫苗的可及性大幅提高。我们希望更多女性尽早意识到宫颈癌危害，主动接种疫苗，构筑健康防线”。

疾控专家表示，国产九价HPV疫苗两针法扩龄到17岁，对于高中女生少打1针，有助于提升接种安全性和信任度。同时，国产九价HPV疫苗的惠民定价，含接种服务费520元/剂次，标志着九价HPV疫苗进入普惠时代。这有助于解决公共卫生领域中“可及性”“可持续性”和“可负担性”这三个最核心的难题，且有助于实现“消除宫颈癌”战略目标。

“对于广大女性来说，接种HPV疫苗和定期筛查都是预防宫颈癌的有效方法。”相关疾控专家也向记者表示，目前HPV疫苗都是预防性疫苗，主要通过预防高危型HPV持续感染从而阻断宫颈癌的进展和发生。根据中国疾病预防控制中心2024年发布的最新数据显示，2017～2022年，我国9～45岁女性的HPV疫苗首针接种率从0.01%上升至10.15%，三针接种率从0上升至6.21%。

此外值得一提的是，HPV疫苗是预防性疫苗，不能治疗已存在的感染，但能预防未感染的型别。现有疫苗不能覆盖所有高危HPV型别。例如，九价疫苗仍不能预防约10%由其他高危型HPV引起的宫颈癌。因此，接种疫苗后仍需定期进行宫颈癌筛查，这是预防宫颈癌的第二道重要防线。WHO强烈建议接种与筛查相结合。