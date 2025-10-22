作者：李惠琳 谢之迎 编辑： 谭璐 图源：金添动漫

奥特蛋、哪吒薯条......一位做IP零食的东莞老板，冲击IPO。

10月20日，广东金添动漫递交港股招股书，58岁的董事长蔡建淳，将其缔造为国内最大的IP趣玩食品企业。

2005年，他受动画片《蓝猫淘气三千问》启发，成功探索出“动漫食品”。金添动漫一度挂牌新三板，于2021年自愿除牌，蛰伏四年，转战港交所。

把卡通人物放上传统零食包装，并附带玩具、卡片等小赠品，蔡的生意吸金不俗。1-6月，公司入账4.44亿元，全年预计将冲至9亿元。

IP食品赛道日益拥挤，借力国际资本，蔡建淳希望打开新的增长空间。

猛推新品

蔡建淳执掌的金添动漫，在动漫食品领域，是最早吃螃蟹的企业之一。

招股书中，公司强调，其是“中国IP趣玩食品行业的开创者及领导者”。

蔡建淳的手中，握有26个授权IP、超过600个活跃SKU，几乎覆盖了中外热门动画角色。蔡将IP与糖果、饼干、膨化、巧克力、海苔零食等结合，大受儿童欢迎。

这几年，蔡老板的生意突飞猛进。

2024年，公司营收达到8.77亿元，同比增长达32.08%。

最吸金的莫过于奥特曼IP，自2009年获得该IP授权后，蔡建淳打造了超过150个奥特曼主题产品SKU，一年贡献4.8亿的收入。

IP加持，盈利能力突出。

2024年，金添动漫净利润为1.30亿元，净利率14.8%，毛利率达到33.7%，远高于三只松鼠及良品铺子等传统零食企业。

为了迎合Z世代和00后，头部的零食公司，如玛氏、亿滋等，均不乏和热门IP的联名。

相比之下，蔡老板的优势在于，敏捷迅速和接地气。

小猪佩奇海苔片、蜡笔小新多嘴鱼罐……金添动漫几乎全年无休推出花样新品。

蔡建淳主要深耕线下批发零食店渠道，在三四线城市渗透率颇高，这也避开了与一线品牌正面对线的压力。

据弗若斯特沙利文报告，按收入计算，2024年，金添动漫已占据国内IP趣玩食品市场7.6%的份额。

贩卖情绪

蔡建淳牢牢把握着金添动漫的控制权。IPO前，他在公司的持股为87.8%，并拥有100%的投票权。

在食品行业，其已经浸润30余年。

蔡氏做传统饼干厂起家，一直为品牌忠诚度不高、市场竞争激烈以及产品附加值低所困扰。

2000年左右，他感受到IP的吸金力量。当时，《蓝猫淘气三千问》风靡全国，全国有1000多家电视台播出这部动画片，IP授权店遍布各大城市，相关产品供不应求。

“这一现象让我深刻认识到，动漫对中国市场的巨大影响力。”

蔡建淳回忆道，当时中国IP市场尚未成熟，新进玩家需要付出较大培育成本，他没有贸然转型。

直到2011年，他才决定进入动漫食品行业，合作的第一个IP是哆啦A梦，从此搭上动漫的快车。

在蔡建淳看来，IP联名可以让食品从“可食用商品”升级为“情感载体”，提高产品溢价。

“之前单纯卖饼干，一吨只卖1.5万-2万元，现在一吨可以卖到三四万元，利润从3%-5%提升到30%以上。”他表示。

对于IP的选择策略，蔡建淳首先考虑的是，其与品牌目标受众的匹配度，既要满足儿童的需求，也要考虑家长的偏好，因为儿童产品的消费决策，往往由家长主导。

“比较看重的特质是，IP是否具有普世价值，能否引发大众的情感共鸣，以及IP的可持续性。”

比如，蔡建淳和蜡笔小新IP合作开发一款新品——30g蜡笔小新多嘴鱼罐，2024年末上市，到今年6月底，创造了4500万元的销售额。

“（这款产品）外包装罐盖不仅颜值高，还具有收集和使用功能，满足了消费者对于情绪价值的追求。”他解释。

增长放缓

中国IP零食市场蓬勃发展，于蔡建淳而言，是机遇，也是挑战。

金添动漫的吸金能力，部分取决于获得、维持及保护关键IP的能力。公司的IP授权协议通常为期1至3年，到期需要重新谈判签约。

其极度依赖几个头部IP，尤其是奥特曼相关产品的收入占比达43.9%，而其授权期限只剩下12个月。

蔡建淳合作的IP，通常是非独家的，市场会出现相似产品，存在一定同质化竞争。

2025年1-6月，金添动漫的营收增速为9.82%，较前两年大幅放缓。奥特曼IP相关收入甚至下降了17%。

“开发出更具创新力与竞争力的产品，避免同质，团队不断突破自我，是每一年都在面临的挑战。 ”蔡建淳坦言。

作为应对，他也在持续扩充IP矩阵，并通过自主及采购设计，开发自有IP产品。在产品端，则将健康零食作为一大方向，迎合家长的需求。

通过贩卖情绪，蔡建淳打开年轻人的钱包。

“面向年轻群体的IP产品占比不断攀升，做年轻人、泛粉丝群体的产品，是公司未来3-5年的核心战略。”他表示。

此次港股募资的用途，包括丰富IP组合，提升产品开发能力，寻求战略投资及收购机会。

若成功上市，蔡老板将获得更多发展资金。