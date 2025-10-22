21世纪经济报道记者贺泓源、实习生韦怡琦

中国市场对运动巨头越来越重要了。

这体现在来华频率。10月，阿迪达斯全球首席执行官（CEO）比约恩·古尔登（Bjoern Gulden）访华，除了参加上海市咨会，古尔登还在北京拜访了国家体育总局局长、中国奥委会主席高志丹；他亦参与了上海交通大学的相关活动。

此外，古尔登在接受不少国内媒体采访时表达了对中国市场的信心。“现在阿迪达斯在中国市场销售的产品有95%是 ‘中国制造’，在设计上也逐步实现了中国原创。”他称。

随后几日，耐克集团总裁兼首席执行官贺雁峰(Elliott Hill)也落地北京。但相对古尔登，贺雁峰要低调不少。他的外部行程，主要是清华大学。对贺雁峰来说，在“双十一”期间实地督战，或许才是最重要的事。

国际运动巨头一把手竞相访华背后是，这里的竞争走向白热化。

截至2025年8月31日的最新财季，耐克大中华收入同比下滑10%至15.12亿美元（约合107.75亿元人民币）。具体来看，跑步品类表现较好（高个位数增长），但客流下滑、促销环境激烈及清仓库存压力持续影响复苏。大中华是耐克第三大销售区域，营收占比13.3%，北美占比44.2%，EMEA（欧洲，中东和非洲市场）占比29.3%。

作为对比，今年二季度，阿迪达斯大中华区收入同比增长11%至7.98亿欧元（约合66.53亿元）。从营收来看，大中华区占比13.4%，仅次于欧洲（33.6%）、北美（22.5%）市场。

可要看到，基于耐克销售基数超过了阿迪达斯接近40亿元，单纯比增速也不一定公平。在2024年，阿迪达斯在华市场占有率8.7%，已经低于耐克（16.2%）、安踏（10.5%）与李宁（9.4%）。

在Yeezy产品停售等种种事件影响下，阿迪达斯大中华区业绩此前连续8个季度（2021年二季度-2023一季度）营收下滑。这导致该品牌从曾经的老二跌落至老四。

除了宏观因素，在中国市场的不同身位，或许也在鼓励着古尔登多向外界释放积极信息。

当然，耐克们也都面临着国产品牌的强势崛起。

在前述种种因素影响下，国际品牌CEO们来华，只会更加频繁。

10月21日，上证消费80指数报收5169.08点，涨幅1.01%。

贺雁峰参与相关活动。图片来源：耐克

消费人事

伊利集团副总裁云战友连任国际乳联董事

智利圣地亚哥当地时间10月19日，国际乳联(IDF)董事会在“2025世界乳业峰会”前夕召开。现场来自全球三十多个国家的代表，经过全体投票决定伊利集团副总裁云战友连任国际乳联董事。

爱马仕任命格蕾丝·威尔士·邦纳为男装创意总监

10月21日，爱马仕宣布任命格蕾丝·威尔士·邦纳（Grace Wales Bonner）为男装创意总监，其将于2027年1月呈现她为爱马仕设计的首个系列。

王腾卸任小米之家分公司职务

天眼查APP显示，小米之家商业有限公司郑州第九分公司发生工商变更，王腾卸任该公司负责人，由程光接任，该公司成立于2022年11月。公开资料显示，程光是小米集团河南分公司总经理。目前，王腾名下还关联1家小米系公司，其仍然是小米科技有限责任公司郑州分公司负责人，该公司成立于2012年3月。

曹高峰辞任中国食品非执行董事

10月21日，中国食品公告，因工作调动，曹高峰自10月21日起辞任非执行董事及环境、社会及管治委员会成员；同日，非执行董事宋亮获委任为环境、社会及管治委员会成员。

华润啤酒回应原副总裁魏强任华润万家CFO

华润万家官网显示，原华润啤酒原副总裁、华润酒业原总经理魏强已任华润万家（控股）有限公司首席财务官。对此，华润啤酒方面回应红星资本局，据华润集团统一工作安排，魏强已调任至华润集团下属另一非上市公司工作，本次调整属于华润集团正常人事调动。

Ann Chung辞任Oatly董事

10月21日，Oatly宣布，Ann Chung拟于10月31日正式卸任该公司董事职务。

农业

全国农产品批发市场猪肉平均价格下降

10月21日，据农业农村部监测，截至当日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为17.70元/公斤，较前一日下降。

圣农发展：第三季度归母净利润2.49亿元，同比下降11.40%

10月21日，圣农发展公告，2025年第三季度实现营业收入58.49亿元，同比增长18.77%；归属于上市公司股东的净利润2.49亿元，同比下降11.40%；基本每股收益0.2018元。

食品饮料

可口可乐业绩增长

10月21日，可口可乐公司发布了2025年三季度财报。财报显示，当期，该公司营收同比增长5%至124.55亿美元；净利润为36.83亿美元，同比增长29%。销量方面，全球单箱销量增长1%。其中旗舰品牌【可口可乐】全球销量增长1%，无糖【可口可乐】全球销量增长14%。

养乐多在中国市场进行生产重组

10月20日，据媒体报道，养乐多本社宣布，将于11月30日关闭位于广州市的广州第一工厂。该工厂生产乳酸菌饮料“益力多”。该公司目前在中国拥有6家工厂，其中广州第一工厂历史最悠久，于2002年6月投产，日产能为150万瓶。由于工厂设备老化，公司决定关闭该工厂。关闭后，产能将转移至现有的广州二厂和佛山工厂。

万辰集团前三季度净利润同比增长917.04%

10月21日，万辰集团公告，前三季度营业收入365.62亿元，同比增长77.37%；净利润8.55亿元，同比增长917.04%。其中，在第三季度，实现营收139.80亿元，同比增长44.15%；实现净利润3.83亿元，同比增长361.22%。

旺仔联名NBA：推出“QQ糖NBA联名版”和“超Q电解质软糖”

10月17日，旺仔联名NBA推出“QQ糖NBA联名版”和“超Q电解质软糖”。据官方介绍，NBA限定版QQ糖内含10小包，包含可乐、蓝莓、荔枝三种口味，均添加了维生素C。目前，QQ糖NBA联名版已上线淘宝旺旺旗舰店，售价为200g*2包/30元。

徐福记宣布孙颖莎代言奇巧、趣满果

10月20日，徐福记宣布奇巧、趣满果成为孙颖莎新代言产品。

王安宇成为瑞士莲全新品牌大使

10月20日，瑞士莲官微公布全新品牌大使王安宇并推出产品瑞士莲冰山雪融巧克力。

八马茶业首日认购已超购61倍

10月20日，八马茶业发布公告，公司拟全球发售900万股H股，中国香港发售股份90万股，国际发售股份810万股；10月20日至10月23日招股，预期定价日为10月24日；发售价为每股发售股份45.00-50.00港元，每手买卖单位为100股，华泰国际、农银国际及天风国际为联席保荐人；预期股份将于10月28日开始在联交所买卖。

可口可乐希腊装瓶公司收购可口可乐非洲饮料公司

10月21日，可口可乐希腊装瓶公司(Coca-Cola HBC)宣布已签署最终买卖协议，以26亿美元总价收购可口可乐公司旗下可口可乐非洲饮料公司(CCBA)75%股权及Gutsche家族投资公司持有的剩余股权，实现非洲两大领先装瓶商的整合，该估值意味着CCBA全资股权价值达34亿美元。

联合利华：因美国政府停摆调整梦龙分拆时间表

10月21日，联合利华宣布，鉴于美国联邦政府持续停摆，将调整旗下梦龙冰淇淋公司的分拆时间表。分拆的准备工作正按计划顺利推进，联合利华仍致力于并有信心在2025年完成分拆。此次时间表调整源于美国证券交易委员会目前无法批准梦龙冰淇淋公司股份在纽约证券交易所上市交易所需的美国注册声明生效。

思念：推出“好运”系列新品

10月21日，思念推出“好运”系列新品，包含熊猫好运汤圆、好运绽放汤圆、柿柿如意汤圆和招财进宝汤圆四款产品。

茅台辟谣将新增650家专营店：虚假消息

针对“茅台将在全国新增650家专营店”的消息，10月21日，茅台方面在接受九派新闻采访时表示，其为“虚假消息，以官方公告为准”。此前，有市场消息称，茅台集团新管理层提出全新渠道战略，宣布从10月起在全国范围新增650家茅台专营店，全面进军县级、市级及省级空白市场，投资门槛分别定为50万元、100万元和200万元，包含一定比例的飞天配额和装修补贴等。

餐饮

乐乐茶：上新“素食吸血鬼”

10月18日，乐乐茶推出“素食吸血鬼”新品。目前，新品已上线官方小程序，售价为19元/袋。

LAVAZZA×MOSCHINO全国上新

10月20日，拉瓦萨咖啡官微发布与意大利奢侈品牌MOSCHINO联名新品。海盐橙花味云拿铁，藻蓝蛋白云顶结合海盐橙花风味鲜奶拿铁；蓝椰味轻云咖，意式浓缩咖啡云顶搭配蓝柑风味椰子水；冰蓝椰子水，蓝柑风味椰子水和云朵慕斯提拉米苏。

瑞幸：马斯卡彭生酪拿铁再上市

10月20日，瑞幸官微发布与王者荣耀联名产品。联名产品包括马斯卡彭生酪拿铁、阿克苏苹果拿铁、橙C美式。联名周边包括联名NFC卡、贤者的庇护抽签挂件、联名亚克力立牌。另有米乳拿铁同步上市，该产品据称选用东北黑土地大米，具有谷物香气。

百果园境内未上市股份“全流通”获证监会备案

10月21日，中国证监会国际合作司发布关于深圳百果园实业（集团）股份有限公司境内未上市股份“全流通”备案通知书，公司3名股东拟将所持合计85,448,554股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。

电商零售

美团：无人机误检率下降至0.68%

10月20日，在2025美团机器人研究院学术年会上，美团副总裁、美团机器人研究院理事长毛一年透露，美团与IDEA研究院联合研发的无人机智能避障系统取得重要进展。通过云端视觉大模型升级，系统在识别风筝、气球、吊车等复杂空中目标时召回率提升近30个百分点，误检率下降至0.68%。相关成果通过大量测试验证后，目前已在公园等复杂配送场景中实现应用。

天猫双11开卖首小时80个品牌成交破亿，iPhone系列成交额超去年全天

10月20日晚8点，2025天猫双11正式开卖。据天猫披露，开卖首小时，苹果、源氏木语、珀莱雅、修丽可、斐乐、雅诗兰黛、兰蔻、欧莱雅、海蓝之谜、石头、耐克、lululemon等80个品牌成交破亿，30516个品牌成交翻倍，均超去年开卖首日，18919个品牌首小时成交即超去年全天。苹果Apple Store官旗iPhone系列成交额超去年全天。AirPods4、Apple Watch S11、iQOO15、任天堂Switch、小米17ProMax等单品首小时成交破千万。

抖音电商发布“双11”阶段数据

10月20日，抖音电商发布“双11”第一阶段数据，10月9日至10月19日，超过4.1万商家通过直播实现销售额同比增长500%，店播销售额破亿元的商家数量同比增长900%。销售额破亿元的商品数量同比增长240%，超过10万个商品的直播销售额同比增长300%。

京东“双11”阶段性战报出炉

10月21日，京东发布双11首轮成绩单。截至10月20日18时，超5.2万个品牌成交额同比增长超300%，超3300个品类成交额同比翻倍。分品类看，AI相关电子产品成交额同比增速近200%，家电家居板块超2000个品牌增长超100%，超市类1.5万个品牌成交额翻倍，服饰、美妆、运动等超200个品类增速亦超300%。此外，超30万用户参与“国民好车”互动建议。

物流货运

“双11”菜鸟提速“预售极速达”服务

10月21日，据北京商报报道，今年“双11”大促，菜鸟“预售极速达”进一步提速并扩大夜间派送覆盖城市，北京、上海、广州、杭州、深圳、成都、天津、苏州、武汉等核心城市的消费者下单后最快实现分钟级送达。这也意味着，更多消费者能在当晚付完尾款后，第二天就收到货。据菜鸟统计，该类订单中当次日达比例将达95%以上，核心城市批量包裹可实现分钟级、小时级送达。

中通无人车规模已超2900台

10月21日，据北京商报报道，今年“双11”旺季期间，中通快递全网94个转运中心、690套自动化分拣设备、6000个一级网点全力运转。在末端派送方面，中通已建设11万个末端驿站和700万个快递柜格口，且无人车队规模也在扩张。截至目前，超2900台中通无人配送车每天在250多个城市运送超20万件包裹，累计运行里程已逾2000万公里。

河南港航集团有限公司正式揭牌

10月21日，据大河财立方报道，河南港航集团有限公司在郑州正式揭牌，标志着河南内河航运事业发展迈入集约化、专业化、高质量发展的新阶段。

运动服饰

阿迪达斯于上海时装周呈现“POWER OF THREE”活动

10月16日，2026春夏上海时装周收官日，阿迪达斯在上海老市府大楼创意呈现「POWER OF THREE」系列活动。

SWEATY BETTY 2025秋冬系列发布暨限时体验空间启幕

10月16日，英国高端女性运动服饰品牌SWEATY BETTY 发布2025秋冬系列。

旅游出行

2025年前三季度国内居民出游人次49.98亿

10月21日，文化和旅游部发布2025年前三季度国内旅游市场数据情况。根据国内居民出游抽样调查统计结果，2025年前三季度，国内居民出游人次49.98亿，比上年同期增加7.61亿，同比增长18.0%。其中，城镇居民国内出游人次37.89亿，同比增长15.9%；农村居民国内出游人次12.09亿，同比增长25.0%。2025年前三季度，国内居民出游花费4.85万亿元，比上年同期增加0.50万亿元，同比增长11.5%。其中，城镇居民出游花费4.05万亿元，同比增长9.3%；农村居民出游花费0.80万亿元，同比增长24.0%。

美妆个护

国货美妆橘朵母公司橘宜集团收购意大利美发品牌丰添

10月21日，橘朵母公司橘宜集团通过官方微信公众号宣布其已对意大利美发产品品牌丰添完成收购。相关收购交易细节信息未被披露。丰添为1944年创立于意大利的品牌，核心产品为防脱洗护发产品。橘宜集团旗下较为知名的品牌包括彩妆品牌橘朵、酵色。其在2025年6月宣布收购护肤品牌百植萃，涉足护肤领域；在2023年，其与法国皮尔法伯集团合作，获得后者旗下防脱护发品牌馥绿雅德中国经营权。

奢侈品

Max Mara于北京举办2025秋冬大秀

2025年10月18日，意大利高级时装品牌Max Mara于北京星地艺术中心，呈现UNTAMED HEROINE“桀骜女主角”2025 秋冬系列时装大秀及经典大衣臻赏活动。

文娱

2025年中国电影海外票房收入已超2024年全年

10月21日，据央视新闻报道，截至10月20日，据不完全统计，2025年中国电影海外票房收入合计1.4亿美元，约合人民币10亿元，超过2024年全年。海外上映国家和地区达到46个，年度海外票房收入超过百万美元的影片达到13部。其中，500万美元以上的7部，1000万美元以上的2部，5000万美元以上的1部。

慈文传媒：第三季度净利润亏损432.59万元

10月21日，慈文传媒公告，第三季度营收为287.98万元，同比下降1.80%；净利润亏损432.59万元，下降52.87%。前三季度营收为1.93亿元，增长266.36%；净利润亏损2740.64万元，下降340.22%。

泡泡玛特：第三季度整体收益同比增长245%-250%

10月21，泡泡玛特公告，第三季度整体收益（未经审核）较上年第三季度同比增长245%-250%，其中中国收益同比增长185%-190%，海外收益同比增长365%-370%。

消费电子

iQOO 15手机正式开售

10月20日，iQOO手机宣布新品iQOO15正式开售，4199元起售。此外，王者荣耀十周年典藏版(16GB+512GB)售价5499元，现已限量开售。

智能眼镜市场火热 上半年出货量增超 64%

10月20日，国际数据公司发布报告显示，2025上半年，全球智能眼镜市场出货量达406.5万台，同比增长64.2%。

TCL华星t8项目开工，总投资额约295亿元

10月21日，TCL华星t8项目正式开工。该项目由TCL华星与广州市人民政府、广州经济技术开发区管理委员会共同出资建设，总投资金额约人民币295亿元。

iOS 26.1 Beta4更新：液态玻璃透明度可调，锁屏相机关闭

10月21日，苹果为iPhone用户推送iOS 26.1开发者预览版Beta 4更新，内部版本号为23B5073a。本次更新新增Liquid Glass液态玻璃透明度切换开关，之前系统默认为“透明”样式，不分用户反馈这一设计看不清文字。现在可在“设置-显示与亮度- Liquid Glass中切换为“色调”模式，增加背景不透明度，强化对比度，增强通知可读性。 iOS 26.1 Beta 4另一个改动也比较实用，锁屏滑动相机终于支持关闭了。