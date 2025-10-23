资料图

南方财经 21世纪经济报道记者胡慧茵

越南雄心勃勃的经济增长计划引发全球关注。

10月20日，越南总理范明政在新一届国会会议开幕式上表示，政府把2026年的GDP增长目标设定在至少10%的创纪录水平。同时，他预计今年GDP增长率为8%，并表示尽管面临外部冲击的压力，国家经济仍然展现出韧性。今年前九个月，越南GDP同比增长7.85%。世界银行和国际货币基金组织分别预测越南GDP将增长6.6%和6.5%。

颇为乐观的经济预测下，越南也不可避免受到美国关税政策的影响。

据新华社报道，美国总统特朗普7月2日表示，美国已经与越南达成贸易协议，称越南所有对美出口商品将面临至少20%关税，并对美国“完全开放市场”。

尽管被笼罩在美关税政策的阴云下，今年以来，越南的出口表现依旧坚挺。据越南海关总署统计，今年前8个月，越南货物进出口总额达5979.3亿美元，同比增长16.3%，同比增加838.9亿美元。

稳守经济增速、出口保持韧性，这些强劲的经济表现无疑为越南发展注入强心剂。然而，增长表象背后，越南的经济仍面临诸多挑战，包括全球经济不确定性持续上升、越南黄金和房地产市场频繁波动，而且，该国经济发展仍严重依赖廉价劳动力和资源。

越南设定了未来五年年均增长至少10%的宏伟目标，它计划如何兑现这一“增长叙事”，又可能面临哪些风险？

定下超高增长目标，越南底气何在？

“越南制定10%的经济增长目标，无疑引人瞩目。”厦门大学国际关系学院、南洋研究院副教授皮军在接受21世纪经济报道记者采访时表示，相比起欧洲各国缓慢的经济增速，越南的增速目标可谓激进，实际上，这是为了确保其“2045年跻身高收入国家行列”的计划能如期实现。

在皮军看来，越南设定这一目标的底气，源于该国近年来稳定的经济增长表现。他表示，越南自1986年实行改革开放以来，经济就保持持续增长，在上世纪90年代曾达到两位数的增速，即便受到亚洲金融危机、国际金融危机和疫情的影响，该国也保持了中速增长。近年来，越南维持中高速增长。

目前来看，越南多项经济数据表现可圈可点。据越南国家统计局数据显示，今年第三季度，越南GDP同比增长8.23%，增速高于预期且达到三年来最快水平。此外，今年前8个月，越南货物贸易顺差达285.4亿美元，同比增长15.2%。前9个月，越南实际到位外国直接投资达188亿美元，同比增长8.5%，创五年来新高。

中国社会科学院东南亚问题学者鲍志鹏向21世纪经济报道记者表示，越南经济快速增长，外商直接投资持续流入，尤其是高科技和可再生能源领域。此外，越南国内消费市场活跃，数字经济快速扩张，这些因素共同支撑了设定高速增长目标的信心。

为实现雄心勃勃的经济增长目标，越南政府正致力于推动制度、基础设施和人力资源等关键领域的战略性突破。具体而言，一方面，越南政府大刀阔斧整合国内省市，将现有的63个省市减少一半，旨在重新分配经济资源并简化行政程序；另一方面，越南投资数百亿美元打造交通、港口、高铁等关键基础设施，以将越南打造为区域性的制造与物流中心。

中山大学区域国别研究院副院长梁育填曾在2019年和2023年率团队在越南北部和南部展开大范围调研，见证了越南基础设施建设的快速发展。他向21世纪经济报道记者表示，近年来，越南大城市到周边工业园区的高速公路逐步搭建起来，由中国企业承建的越南首条城市轻轨——河内轻轨2号线即吉灵—河东线已经开通，机场方面，河内、胡志明市也都即将建成第二机场。

除了铁路、机场等区域间的基础设施，梁育填认为，由于原有基础较为薄弱，随着人们进城务工，越南的房地产市场将迎来发展，越南城市内部交通建设也将带来可观的增量效应。

近期，越南政府在全国范围内启动和落成了250个建设项目。越南政府对此期望颇高，预计这些基础设施建设将在今年贡献18%的国内GDP，如果政府能完成全年公共投资的拨付目标，预计可为越南GDP增速贡献超2%。

鲍志鹏分析称，越南加强基础设施建设将改善物流、促进数字化，从而刺激经济增长。在私人资本和政策改革方面，今年越南政府也通过了相关决议，提升民营企业地位，推动行政审批精简和科技创新贷款，这些举措有望助力实现增长目标。

依赖外资的危与机

如此宏大的基础设施建设蓝图需要巨额的资金支撑。然而，越南政府仍面临巨大的资金缺口。

越南政府在着力促增长的同时，正不断引进外资。据《经济日报》报道，在越南近日启动的250个项目中，越南政府资助了129个项目，总投资额约为478万亿越南盾（约合180亿美元），而另外121个项目由私人资本和外国资本支持，总投资额约为305亿美元，其中私人和外国直接投资在总投资中占据63%的比例。

越南经济对外部的强依赖性，并不仅限于基础设施项目，更体现在其整体的经济发展模式上。“长期以来，越南通过‘中国供料、本国组装再出口美国’的模式获得产业生存空间。目前，越南依靠货币贬值以及变通运用原产地规则，使该模式能够继续运转，但如果未来美国关税政策进一步升级，这将会威胁越南依赖外资和出口的经济增长模式。”皮军分析称。

据新华社报道，今年7月，美国与越南达成贸易协议。根据最新的贸易协议，美国对越南加征20%关税。皮军表示，这不仅稍高于对东盟国家普遍征收的19%税率，而且对比此前越南对美出口的零关税，现在的关税成本大幅飙升。依赖对美贸易，让越南颇为“受伤”。数据显示，越南36.6%的出口流向美国市场，主要集中在服装、鞋类和电子产品等领域，加税导致越南出口成本大幅攀升，价格竞争力被严重削弱。

为应对美关税政策的威胁，越南政府颁布相关法令，为从电子到纺织等行业的企业提供财政激励，特别是针对小企业，以提高供应链的本地化水平。具体措施包括，为质量和生产改进提供高达70%的资金支持，并为研发、咨询、新设备采购和培训等服务支出提供高达50%的补贴。

尽管目前越南对美出口并未出现明显下滑，但相关机构预测对此并不乐观。联合国开发计划署在9月发布的自美关税生效以来的首份贸易量估算报告显示，随着美关税引发价格上涨，东南亚对美出口总额或下降9.7%，而越南的潜在降幅高达19.2%，为东南亚平均水平的两倍。报告还称，在越南对美出口中，有相当比例属于“难以替代但竞争力有限”的品类，例如家具和纺织品等。这些产品虽在美国市场占据一定份额，但在全球范围内并不具备显著优势，难以迅速转向其他市场。

引入外资给越南带来蓬勃的发展动力，也埋下了潜在的风险。

皮军以越南具有一定竞争力的电子产品领域举例称，越南电子产业的竞争力主要依赖外资企业，而非本土企业，例如苹果、三星等跨国公司将部分产业链转移至越南，这种依赖外资的模式使其更容易受到国际产业链波动的影响。“虽然目前美国将越南纳入其产业链体系，但未来不排除实施更具排他性的政策，这种排他性政策正是潜在风险所在。”他说。

发展短板显著

与此同时，越南内部的经济问题同样凸显。

近期，越南第二大房企债务暴雷引发外界关注。相关调查报告称，越南多家银行和房地产公司在内的发债主体存在多项违规行为，问题涵盖资金挪用、信披违规、本息逾期支付等，暴露出越南金融体系的系统性问题。

鲍志鹏指出，越南经济内部结构性矛盾突出，包括制造业依赖进口中间品、金融风险上升、技能型人才短缺，以及能源供应问题，制约产业向价值链高端升级。

范明政也曾道出越南的发展困境，称越南的发展仍严重依赖廉价劳动力和资源，而非科学、技术、创新和数字化转型。

梁育填表示，东南亚地区普遍存在技术创新人才不足的问题，越南也不例外。为促进技术转型，越南已出台了一系列支持科技创新和数字化转型的招商引资政策，积极吸引海外技术力量。短期来看，这一领域的发展仍需依靠外部技术支持，“中长期来看，首先是人才培养结构需要转型调整；其次，目前越南本土企业实力相对薄弱，需要培育本土企业的创新能力；第三，政府需要完善制度保障体系，特别是税收政策的可持续性。目前越南虽对新兴产业实施税收优惠政策，但随着产业发展，需要建立更稳健的财政支撑体系。”

在受访专家看来，在能源和产业升级方面，越南也存在明显的短板。梁育填表示，首先，越南国家体量有限，能源结构存在制约，尤其是北部工业区电力供应依赖中国；第二，劳动力成本持续上涨，人口红利正在消退；第三，越南不掌握产业链关键环节。总的来说，越南作为中等规模国家，很容易受到外部环境的干扰和制约。

在此背景下，越南充分意识到区域合作的重要性。近年来，越南积极参与全球自由贸易协定，它也是目前世界上参与自贸协议（FTA）最多的国家之一。

“实现区域经济一体化对越南经济发展至关重要，能减少对单一市场的依赖。越南正积极拓展与南方共同市场、欧洲自由贸易联盟等自贸协定，加强亚太合作有助于稳定外部环境、促进贸易多元化，是维持经济增长的必要举措。”鲍志鹏分析称。

与中国的合作，也给越南带来积极的发展动力。皮军向记者表示，中国推动共建“一带一路”加强基础设施互联互通，符合区域经济一体化方向，越南积极参与并从中获益，“越南是区域经济一体化的重要受益者，不会轻易脱离这一体系。”

（实习生卢文静对本文亦有贡献）