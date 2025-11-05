今年10月，金融机构共收到489张罚单，同比减少2.59%，合计罚没金额3.78亿元，同比大增223.08%。

一、10月不同类型机构处罚情况

10月罚单数量相比前3个月明显减少，但合计罚没金额不算少，年内罚没金额第一高出现在9月，10月罚没金额仅次于9月，为年内第二高。

10月国家金融监督管理总局、央行、证监会、外管局开的罚单数量均有所减少。

从不同类型机构来看，银行共收到310张罚单，环比减少24.39%，保险公司收到108张罚单，环比减少16.92%，券商收到16张罚单，环比减少42.86%，此外，期货、私募罚单数量也有所减少，保险资管公司跟上月持平。

二、10月大额罚单

10月金融机构有6张罚单的罚没金额超过1000万元，收到10月最大罚单银行主要违法违规行为为相关公司治理、贷款、同业、票据、资产质量、不良资产处置等业务管理不审慎。

三、10月金融合规典型案例

1、五矿证券发布错误票面利率和发行结果被上交所通报批评

据上交所披露的处罚文件，五矿证券作为公司债券的簿记管理人，在债券簿记发行过程中，自行调整投资者认购比例上限，未能按照相关规定和簿记系统认购信息确认发行和配售结果，发布了错误的票面利率和发行结果公告。

五矿证券未按规定规范项目定价、配售和相关信息披露等业务活动，影响相关债券正常发行。王学飞作为时任投行委主任委员，马明涛作为时任合规总监，吴浩作为时任投行委资深委员，寇达奇作为时任投行委质控委员，周凌宇作为时任债权资本市场部负责人，包乐鹏作为时任债权资本市场部业务人员，未勤勉尽责，未能保证项目定价、配售等业务活动规范运行，对公司违规行为负有主要责任。

上交所对五矿证券及王学飞、马明涛、吴浩、寇达奇、周凌宇、包乐鹏予以通报批评。

2、因风控失效导致自有资金投资出现重大亏损，津投期货被责令改正

据天津证监局披露的处罚文件，津投期货被查出经纪业务与自有资金投资业务之间的风险未有效隔离，公司未严格按照《津投期货经纪有限公司金融资产投资管理办法》执行自有资金投资的风险控制操作流程，未及时对相关期货账户采取限制开仓、强制平仓风险控制措施，公司风险管理机制未有效运行，造成津投期货自有资金投资出现重大亏损。

此外，津投期货未建立专门的内部稽核监督制度，部分董事会的召开、决议方式不符合公司章程和内部制度要求，以及委托不符合条件的第三方从事居间业务。上述违法违规行为违反了《期货公司监督管理办法》有关条例。天津证监局对津投期货采取了责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

3、罕见！行长任职资格被否

因拟任行长张彦青不符合《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》第102条第四项、第108条等有关规定的任职条件，国家金融监督管理总局大同监管分局不予核准张彦青灵丘县长青村镇银行行长的任职资格。

《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》第102条第四项规定，农村中小银行机构董事（理事）和高级管理人员拟任人应具有担任拟任职务所需的相关知识、经验及能力；第108条提到，农村中小银行机构拟任高级管理人员应了解拟任职务的职责，熟悉同类型机构的管理框架、盈利模式，熟知同类型机构的内控制度，具备与拟任职务相适应的风险管理能力。监管部门认为张彦青不符合这些任职条件。

此前行长任职资格被否很少出现。不过近年来监管对于中小银行的公司治理的关注度越来越高，越来越注重前瞻性防范风险。从2024年起，金融监管总局已多次强调要强化高管任职前审查、动态考核与日常监管联动机制。

今年4月，为加强对银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员（统称高管人员）的监管，金融监管总局对银行业高管的监管进行了强化，修订并发布了《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》， 自2025年6月1日起施行。

四、10月金融合规特点

1、违规发放贷款罚单大增1倍多，银行员工违规与中介合作发放贷款

据不完全统计，10月有19张罚单处罚违规发放贷款，同比大增111.11%。违规发放贷款的情形包括：向不具备贷款资格的借款人发放贷款、单位员工违规与中介合作发放贷款、以不正当手段发放贷款、向无实际用款需求的个人客户发放贷款，还有的银行违规发放贷款用于归还“过桥资金”或延缓风险暴露。

某银行奉节县支行因单位员工违规与中介合作发放贷款、员工行为管理不到位被罚款30万元。时任该银行奉节支行客户经理张艳妮因违规与中介合作发放贷款被禁止从事银行业工作5年。

上饶银行横峰支行及相关责任人、上饶银行鄱阳支行及相关责任人均涉及违规发放贷款被重罚，上饶银行横峰支行因违规发放贷款、授信管理失职、违规发放贷款用于归还“过桥资金”被罚款170万元。上饶银行鄱阳支行违规发放贷款、延缓风险暴露被罚款40万元。相关人员韩肖红被禁止终身从事银行业工作。其余人员被警告并罚款。

2、内控管理相关罚单增多

针对金融机构内控管理不到位的罚单越来越多，据不完全统计，10月与“内控”有关的罚单有32张，环比9月增加52.38%。其中银行业相关罚单有16张，保险、期货、私募均有5张罚单涉及内控。

重点被处罚的违规行为包括内控管理不到位/失效/存在缺陷/不完善/不规范、内部控制存在不足/不健全、未建立健全并持续完善内部控制体系、内控制度未有效执行等。涉及的业务领域包括银行的贷款业务，保险的个险渠道、中介业务渠道，券商的投行业务等，也有的机构因整体内控管理不到位或内控体系不健全被处罚。

五、金融机构处罚排名

三季度罚没金额居前的中国农业发展银行，10月罚没金额再度居前。

10月罚没金额最多的非银机构为中诚信托，中诚信托也是10月唯一被罚的信托公司。中诚信托10月收到一张罚款660万元的罚单，主要违法违规行为包括合格投资者人数突破“资管新规”要求、部分高级管理人员未经任职资格核准提前履职、部分风险项目未纳入或未及时纳入风险项目要素表、以投资永续债权的方式变相开展融资类业务等。

保险资管公司中再资产罚没金额排第二，因“未按照规定运用保险公司资金” 被罚款300万元。10月还有另一家保险资管公司因同样原因被罚，太平资产因“未按照规定运用保险公司资金等”被罚款70万元。

中国人民财产保险罚没金额排第三，合计罚没金额266万元。

（本文数据支持方为企业预警通）