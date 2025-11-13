21世纪经济报道新质生产力研究院综合报道

早上好，新的一天又开始了。在过去的24小时内，科技行业发生了哪些有意思的事情？来跟21tech一起看看吧。

【巨头风向标】

OpenAI发布GPT-5.1

11月12日，OpenAI正式发布GPT-5.1模型，并且首次允许用户细致地调教模型的聊天风格。本次GPT-5.1共发布了两个版本：GPT-5.1 Instant和GPT-5.1 Thinking。GPT-5.1 Instant的特征是，更听话，能更可靠地遵循用户的指令；同时可以自适应推理(Adaptive Reasoning)，这是Instant模型第一次引入该功能。GPT-5.1 Thinking则注重效率提升，能更精准地分配思考时间；同时更易懂，使用了更少的行业术语和未定义的词汇；默认基调也更温暖、更富同理心。

前DeepSeek研究员罗福莉已加入小米

11月12日，前DeepSeek研究员罗福莉在朋友圈发文：“智能终将从语言迈向物理世界。我正在Xiaomi MiMo，和一群富有创造力、才华横溢且真诚热爱的研究员，致力于构建这样的未来，全力奔赴我们心目中的AGI。”这位95后“AI天才少女”已证实加盟小米的传闻。然而对于“千万年薪”的说法，有知情人士向记者辟谣，“这一说法有些夸张”。Xiaomi MiMo是小米公司于2025年4月30日开源的首个推理大模型，由该公司大模型Core团队研发，通过预训练与后训练联动机制提升推理能力。

人工智能初创公司Anthropic将在美国投资500亿美元建设数据中心

谷歌支持的人工智能初创公司Anthropic称，将在美国投资500亿美元建设数据中心。该项目将创造约800个永久工作岗位和2,400个建筑工作岗位，站点将在2026年全年上线。Anthropic预计2028年营收将达700亿美元。

OpenAI用德国音乐人创作歌词训练模型被判侵权

当地时间11月11日，德国慕尼黑地方法院裁定，美国开放人工智能研究中心（OpenAI）未经授权使用德国音乐人创作的歌词，构成侵犯版权，应向德国一家主要音乐版权协会所代表的原告支付赔偿金。这起诉讼可能成为欧洲对生成式人工智能技术版权监管的重要判例。（央视新闻）

英特尔AI高管转投OpenAI

据环球网报道，英特尔证实，上任仅六个月的首席技术与人工智能官Sachin Katti已决定离职，并将加入人工智能初创公司OpenAI，负责其AI基础设施的设计与构建。英特尔在声明中表示，首席执行官陈立武将接替萨钦·卡蒂的职位，并表示“人工智能AI仍然是英特尔最重要的战略重点之一，公司正致力于在新兴的AI工作负载领域推进技术与产品路线图的实施。” 公司同时宣布，任命前高级副总裁、谷歌高管Craig Barratt加入董事会，以强化技术决策层。

字节跳动：任某某多次泄密被开除

11月12日，澎湃新闻记者获悉，字节跳动大模型团队（Seed）研究员任某某已离职，据了解，任某某在入职字节跳动前曾就职于珞石科技与小米集团，并担任高级研发工程师等，主要科研方向为机器人系统集成。在知乎上，任某某拥有超过8万粉丝，并且多次发布有关字节跳动机器人研发相关内容，相关人士称其在就职期间多次泄密，而据字节跳动内部人士向澎湃新闻记者透露，任某某因泄密被开除。

蚂蚁考虑延长收购耀才证券的交易日期

11月11日晚间，香港耀才证券发布公告，收购要约人蚂蚁方面正考虑可能延长交易的最后截止日期。按照双方4月订立的收购协议，交易原定截止日期是2025年的11月25日，但要约方有权延长交易日期。按照两地监管规定，这一交易需获得香港证监会和国家发展改革委的审批。分析人士认为，此交易还未获得内地监管审批，应该是蚂蚁考虑延长交易日期的核心原因。据此前公告，蚂蚁集团通过旗下全资控股的境外主体，以每股3.28港元的价格向耀才证券发起要约收购，这也被视为蚂蚁财富进军海外券商牌照的关键一步。

中国支付清算协会倡议：不得默认开通免密支付

中国支付清算协会向支付服务主体、广大用户发出倡议：支付服务主体应进一步加强“免密支付”业务安全管理。一是规范授权管理，确保用户真实意愿，杜绝默认开通行为；二是强化商户风险管理，提供限额管理功能，结合经营特征等情况，针对性设置商户“免密支付”交易限额；三是加强交易环节监测，防范资金损失风险；四是加强用户权益保护，在显著位置提供相关信息一键查询功能；五是做好业务跟踪与规范，重点关注资金损失、服务纠纷等情况，并及时妥善予以处理。（央视新闻）

抖音宣布推出“未成年人陪伴计划”

11月12日，抖音宣布推出“未成年人陪伴计划”，将从产品功能、优质内容和公益行动三个层面做全面升级。抖音方面表示，将迭代未成年人模式功能，升级网络安全防护，同时将为家长提供针对性支持，帮助他们更便捷地管理孩子的网络使用状况。此外，抖音将持续加强适龄内容供给，并推出未成年人专属内容栏目。

【最芯见闻】

江波龙：目前各大存储原厂在报价上仍然保持着向上的态势

江波龙在互动平台表示，公司各项经营指标与行业发展趋势保持一致。综合第三方信息来看，云服务商纷纷追加大容量QLC SSD订单，导致客户需求远超存储原厂原先的供应预期，目前各大存储原厂在报价上仍然保持着向上的态势。

三星电子、SK海力士和铠侠计划提高NAND价格并削减产量

据财联社报道，三星、SK海力士、铠侠、美光这四大存储龙头今年下半年都纷纷削减NAND闪存供应量。同时，三星电子、SK海力士和铠侠等正在谋划推动NAND价格上调。其中，三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量，并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。

芯原与谷歌联合推出开源Coral NPU IP

芯原股份近日宣布与谷歌联合推出面向始终在线、超低能耗端侧大语言模型应用的Coral NPU IP。该IP基于谷歌在开放机器学习编译器方面的基础研究成果，并结合AI的安全特性进行了强化，为开发者提供统一的开源技术平台，以构建更完善的边缘AI生态系统。Coral NPU基于RISC-V开放指令集架构标准构建，引入原生张量处理能力，支持主流机器学习框架。

纳微半导体推进融资

纳微半导体在官网宣布，公司已就购买和出售合计1481.4813万股A类普通股签订最终证券购买协议，每股购买价格为6.75美元。本次私募发行扣除应付的承销商佣金及发行费用后，私募发行预计将带来约1亿美元总募集资金。纳微半导体计划将本次发行净收益用于营运资金及其他一般公司用途。纳微半导体总裁兼首席执行官Chris Allexandre表示，此次融资将助力纳微半导体转型，加速进军高功率市场，包括人工智能数据中心、高性能计算、能源和电网基础设施以及工业电气化等。

【上市资本流】

传音控股：拟筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市

传音控股公告称，公司于2025年11月12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案等。公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市，以提高公司综合竞争力，提升国际品牌形象，并利用国际资本市场，多元化融资渠道。本次发行H股并上市尚需提交公司股东会审议，并需取得相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。截至公告披露日，具体细节尚未确定。

拓斯达：筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市

拓斯达公告称，正在筹划发行境外股份（H股）并在香港联合交易所上市，以深化全球化发展战略，提升品牌影响力与核心竞争力，并利用国际资本市场拓展融资渠道。目前相关细节尚未确定，该事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。待确定具体方案后，本次H股上市工作尚需提交公司董事会和股东会审议，并需相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。

芯联资本首只主基金完成12.5亿元募集

11月12日，芯联资本宣布其首只主基金完成12.5亿元规模的募集。该基金整体规模预计超15亿元，重点布局半导体、人工智能、机器人、新能源等硬科技领域。本期基金的LP（有限合伙人）包括基石出资人芯联集成，以及上海临港新片区基金、孚腾资本、元禾辰坤、建发新兴基金、嘉兴国投、南京银行、芯朋微、富乐德、江丰电子等，涵盖产业上市公司龙头、头部市场化母基金、知名国资母基金、市场化政府出资平台及银行系金融机构。

江波龙第二大股东李志雄9月2日至11月11日累计减持419.15万股

江波龙公告称，近日收到股东及董事李志雄出具的告知函，截至11月11日，李志雄本次减持计划已实施完毕。减持期间9月2日至11月11日，减持价格区间86.35-324.96（元/股），累计减持419.15万股，占公司总股本的1%。减持后，李志雄持有1890.85万股公司股份，占总股本的4.5112%。

世纪华通摘帽后启动回购计划

世纪华通11月12日公告，公司拟以5亿元—10亿元回购股份，将全部注销并减少公司注册资本，回购价格不超过28.77元/股。回购方案显示，经综合考虑公司股票二级市场表现、经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，世纪华通董事长王佶提议公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分普通股（A股）股份。而11月10日，ST华通公告称，公司股票交易将于2025年11月11日停牌一天，12日复牌，并撤销其他风险警示，股票简称由“ST华通”变更为“世纪华通”。

强一半导体（苏州）股份有限公司科创板IPO获上市委会议通过

11月12日，强一半导体（苏州）股份有限公司科创板IPO获上市委会议通过。招股书显示，强一股份聚焦晶圆测试核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售。公司具备探针卡及其核心部件的专业设计能力，是市场地位领先的拥有自主MEMS探针制造技术并能够批量生产、销售MEMS探针卡的厂商，打破了境外厂商在MEMS探针卡领域的垄断。根据公开信息数据，2023 年、2024年公司分别位居全球半导体探针卡行业第九位、第六位。

香农芯创：无锡高新区新动能产业发展基金减持54.92万股

香农芯创公告称，信息披露义务人无锡高新区新动能产业发展基金于2025年11月11日通过集中竞价方式累计减持54.92万股，持股比例由5.12%下降至4.999985%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。