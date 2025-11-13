21世纪经济报道记者杨娜娜 上海报道

11月12日至13日，上海证券交易所国际投资者大会顺利举办。作为上交所连续第七年举办的国际金融盛会，本次大会以“价值引领 开放赋能——国际资本投资并购新机遇”为主题，汇聚了来自全球优秀投资机构代表与中国金融监管高层，共同探讨在全球经济格局深刻变革的背景下，中国资本市场所蕴含的无限潜力与合作前景。

在为期两天的会议中，监管层清晰传达了持续推进高水平对外开放、深化资本市场改革的坚定决心。国际投资者基于全球视野与中国实践，一致表达了对中国资产长期投资价值的认可与信心。上交所则系统介绍了提升市场活力、服务实体经济、便利国际资金的众多具体举措。

一场大会，多维声音，共同指向一个核心共识：投资中国，就是投资未来。

监管定调：开放步伐坚定，改革持续深化

开幕式上，中国证监会副主席李明，上海市常务副市长吴伟，上交所理事长邱勇等嘉宾出席并致辞，为大会奠定了“开放、合作、信心”的主基调。

中国证监会副主席李明指出，大会主题紧扣中国资本市场的长期价值与高水平开放，具有重要现实意义。他强调，中国资本市场对外开放的大门只会越开越大，证监会将坚持市场化、法治化、国际化方向，稳步扩大高水平制度型开放，通过优化互联互通机制、丰富跨境投资产品等一系列举措，为国际投资者营造更加友好、便利的投资环境。

上海市常务副市长吴伟表示，站在“十四五”收官与“十五五”开局的交汇点，上海将携手各界共同推动国际金融中心建设不断迈上新台阶。未来，上海将以更高质量改革创新激发市场活力，提高金融服务实体经济质效；以更高水平对外开放集聚全球投资，打造一流营商环境；同时更好统筹开放与安全，加强金融风险防控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

上交所理事长邱勇则阐述了上交所未来的五大工作重点。即聚焦催生新质生产力，通过优化发行上市、再融资、并购重组等关键制度，引导资本投向先进制造与前沿科技；聚焦培育理性投资、价值投资、长期投资的指数化投资生态，引导更多中长期资金入市；聚焦推动上市公司提升治理水平和信息披露质量，强化分红回购；聚焦稳步扩大制度型开放，拓展跨境投融资渠道，丰富国际化产品体系，提升全球竞争力与吸引力。同时也将聚焦更好统筹发展和安全，持续强化科技赋能监管和服务，完善全链条风险监测预警与处置机制。

监管层的一致发声，向国际市场传递了清晰而积极的信号：中国金融开放步伐不会停止，资本市场改革将持续深化，为国际资本长期布局中国注入更多政策确定性。

外资视角：立足长远布局，看好中国叙事

大会特邀多家外资机构高管，分享其对中国市场投资与并购机遇的洞察。尽管短期内市场存在波动与杂音，但这些深耕中国多年的投资巨头，不约而同地选择了着眼于长期的“中国叙事”。

摩根资产管理环球主席白博文以过去30年间访华150多次的亲身经历，向与会者描绘了一个“韧性、务实且富有远见”的中国发展图景。

他直言，许多全球投资者未能充分理解自2024年9月以来中国政策层的深意。“中国推出的政策建立在对问题的深刻理解之上，并在实践中不断完善。”白博文表示，中国已建立起一套能够快速发现并针对性解决新出现失衡的机制，虽不同于西方传统，但非常有效。

他特别强调，中国“十五五”规划建议将政策焦点从“资产”转向“人民”，将在社会与经济层面产生深远积极影响。对于担忧“错过反弹”的全球投资者，他认为问题本身存在偏差，“中国故事是一个长期叙事”。他相信中国有能力实现“十五五”规划建议目标，这将带来企业盈利增长、股市良好回报以及更具全球竞争力的资本市场。

结尾他还提出了一个具体建议：中国引入主动型ETF正当其时。他认为，随着市场分化，优秀公司需要通过主动管理来识别，主动型ETF能为投资者带来更优的风险回报，为中国市场注入更高流动性和差异化。

宏利投资管理全球首席投资官Colin Purdie从全球配置的角度肯定了中国市场的吸引力。他指出，中国高度重视经济稳定与科技自主，持续扩大开放，优化营商环境，为长期资本提供了透明、有韧性的市场环境。

Colin Purdie表示，中国在债券、股票、科技及绿色能源等领域均具备显著吸引力。中国债券市场收益率相比较发达市场更具竞争力；A股市场受益于消费升级与技术创新，为长期资本提供了优质选择。此外，中国庞大中产阶层的壮大，推动了消费与电商发展，“双碳”目标下新能源产业快速扩张，金融科技、医疗保险等领域也充满潜力。

他特别指出，中国并购市场正经历转型，医疗、消费等行业蕴含重大机遇。“现在是投资（中国）的良好时机。”他总结道。

淡马锡中国区主席吴亦兵分享了长期主义投资者的洞察。他介绍，2004年淡马锡正式启动在华直接投资，如今中国已成为淡马锡国际投资版图中最重要的市场之一，占其全球总资产的18%。

淡马锡的投资主线始终与中国经济转型同频共振，其全球四大投资主题——数字化进程、可持续生活、未来新消费、更长的寿命——在中国市场得到全面落地，重点布局数字化与智能化、新能源与绿色科技、生命科学等高成长赛道。

吴亦兵认为，当前中国经济展现出较强韧性，政策协同推动结构转型，为长期投资提供坚实基础。在此背景下，并购市场正迎来重要机遇：

一方面，行业整合加速，助力优质企业实现从“强”到“更强”的跃升；另一方面，中国独特的“创新飞轮”效应——统一且数字化程度高的全国市场，配合高效灵活的产业链——推动企业快速迭代，催生世界级创新企业。

他表示，淡马锡将继续秉持“长期资本、耐心资本、价值资本”理念，深化在华投资布局，携手各方以资本助推创新，以创新创造长期价值。

殷拓集团执行委员会成员、亚洲董事长庄佳诚则分享了其连接中外的投资实践。庄佳诚指出，殷拓目前资产管理规模达3000亿美元，集团整体在中国投资了超170亿美元。

他还指出，在全球资产配置中，“亚洲和中国代表全球GDP的60%，但只吸引了资本投资的7%，存在显著错配。”他表示，殷拓愿成为连接中国与欧洲金融和工业生态系统的桥梁，分享逾30年的企业治理和实践经验。

他还介绍，殷拓过去投资中国有几大战略，一是“在中国为中国”，投资服务于国内市场的企业；二是将海外优秀企业引入中国，拓展其业务，例如其在上海运营的三所大型国际学校；三是助力中国制造业能力向内陆延伸及向海外出海。

外资机构的集体看好，基于深入的研究和长期的实践。他们的观点有力表明，当下的中国市场正是全球长期投资者进行战略性布局的良机。

上交所新篇：构筑创新沃土，孕育世界级科创企业

作为中国资本市场对外开放的重要门户，上交所在大会期间详细阐述了其推动市场高质量发展、吸引中长期资金入市的具体行动和未来规划。

上交所副总经理王泊在并购专场指出，并购市场是观察中国经济的重要窗口。去年以来，A股并购重组活动显著活跃，特别是在“并购六条”政策引导下，沪市并购交易数量大幅增长，科技类并购尤为突出。

他表示，“A股并购市场已成为技术创新与产业创新相融合、推动制造业高质量发展的‘试验场’”，并为国际投资者梳理出三大投资机遇：提前布局科创板公司分享中国科技创新红利；把握传统产业转型带来的价值重估机遇；在产业整合初期布局龙头公司获取长期回报。

王泊强调，上交所将继续深化并购重组市场化改革，提升制度包容性、适应性，打造适配科技创新和外资需求的并购重组制度环境。

上交所副总经理傅浩则在13日的科创专题研讨中，介绍了科创板自2019年设立以来的发展成就与未来展望。他指出，科创板作为服务科技创新的国家级平台，已成为中国优质科技企业的首选上市地。

“投资科创板就是投资中国科技创新的未来，是分享中国科创企业发展红利的最好途径。”他介绍，目前科创板已汇聚592家上市公司，总市值超10万亿人民币，累计融资超1.1万亿人民币。在集成电路、生物医药、人工智能及高端装备制造等领域形成了完整的“链群式”产业格局。

另外，科创板公司具有高研发投入和高成长性的鲜明特征，研发投入强度居A股首位，近5年营业收入和归母净利润复合增长率分别达18%和9%，为孕育世界级企业奠定了坚实基础。

他强调，科创板持续发挥制度“试验田”作用，通过突破传统盈利门槛、优化并购重组机制、推出股权激励计划等一系列创新安排，构建了有利于科技企业跨越式发展的生态环境。“我们坚信，在这样持续创新、公开透明的生态环境引导下，未来科创板有望涌现一批世界级的明星科技企业。”

上交所正从多个维度持续优化市场生态。具体而言，一是大力推动上市公司质量提升，通过严格信息披露监管和公司治理准则，督促上市公司聚焦主业，提升回报投资者的能力；二是丰富和完善产品体系，持续拓展ETF产品线，覆盖更多海内外市场和细分赛道，满足投资者多元化资产配置需求；三是深化国际交流与合作，通过举办国际投资者大会等方式，积极向世界讲述中国资本市场故事，倾听国际声音，回应投资者关切。