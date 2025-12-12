21世纪经济报道记者 闫硕 北京报道

12月11日下午，记者走进一家线下药房，提及水银体温计，工作人员慌忙从快要卖空的货架上取出四支，“为朋友留着”。

这正是当下水银体温计热销囤货的市场缩影。日前，“水银体温计血压计明年起禁产”冲上热搜，勾起了公众对儿时“甩一甩”测体温的回忆。由于水银体温计价格亲民、测量精度较高，广为公众接受。也因此，囤货潮随之而来。

“最近几天来我们医院买水银体温计的人明显增多，而且一买都是四五支。”河南乡村一家二级医院副院长向21世纪经济报道记者表示。

但是，水银体温计的核心成分汞（俗称水银），具有极强的挥发性和毒性，有较大安全隐患。多个国家已禁用相关产品。在我国，这一调整并非突然公布，在2017年《关于汞的水俣公约》对我国生效的背景下，2020年，国家药监局又发布通知，进一步明确自2026年1月1日起，全面禁止生产含汞体温计和含汞血压计产品。这意味着，公众记忆中的玻璃体温计将逐步退出市场。

面对政策调整，不同医疗机构的应对节奏存在差异。江苏一位三甲医院护理人员告诉21世纪经济报道记者，自己所在单位至少在3至5年前便不再使用水银体温计，目前用的都是耳温枪。

但安徽一县城三级综合医院的护理人员向21世纪经济报道记者表示，自己所在单位仍以水银体温计为主，在一些特定场景下会使用额温枪。上述河南乡村医院副院长也提到，自己所在单位一直都在使用水银体温计，仅前几年疫情期间短暂使用过额温枪。

水银体温计为何会被禁止生产？替代它的耳温枪、额温枪等工具，测温准确性到底能否满足需求？这些核心问题，成为公众当下最关心的焦点。

为何被禁止生产？

体温计作为临床中广泛且频繁使用的医疗器械，在临床诊疗具有重要作用。根据公开资料，水银体温计的历史可以追溯至1714年，由德国科学家华伦海特研制，随后经多次优化，变得更为便捷和精准。

水银体温计依托水银的热胀冷缩特性工作，即便体温仅有微弱波动，水银的体积也会随之变化，测量精度较高；同时它售价亲民，性价比优势明显。因此，水银体温计在我国医疗领域和普通家庭被广泛使用。

但是，水银是常温常压下唯一呈液态的金属，具有极强的挥发性和毒性，被世界卫生组织（WHO）列为重大公共卫生关注的十大化学品之一。

北京市海淀区市场监管局官微发布的科普文章指出，每支水银体温计约含1克汞，看似微量却隐患重重。汞蒸气可通过呼吸道、皮肤或消化道吸收，短期吸入高浓度汞蒸气会引发头晕、头痛、乏力、发热等急性中毒症状；长期接触则会损伤神经、消化、免疫等多个系统，对胎儿和幼儿的智力发育构成威胁，还可能导致肾脏损伤、皮肤问题等。

而且，水银在环境中难以降解，会通过细菌转化为甲基汞，在鱼类等生物体内蓄积，形成食物链污染，长期影响生态系统平衡。

考虑到水银的危害，许多国家都采取了禁止措施。公开资料显示，早在1992年，瑞典就已禁止销售所有含水银的医疗设备。英国、法国、丹麦、荷兰等也先后禁止使用和销售。WHO也已建立全球汞消除计划，目标是在2017年全球减少含汞体温计和血压计需求的70%。

2017年8月16日，《关于汞的水俣公约》对中国生效，其中明确要求自2026年1月1日起禁止生产含汞体温计和含汞血压计产品。国家药监局又在2020年发布的《关于履行〈关于汞的水俣公约〉有关事项的通知》中，进一步明确了具体要求。

告别“甩一甩”时代？

如今，含汞体温计和含汞血压计已进入生产“倒计时”，但这并不意味着水银体温计将同步被禁止使用。当前市场上留存的合规库存产品仍可正常销售，医疗机构和家庭已持有的也可继续使用，为公众预留了充足的换代适应期。但在这一过程中，医患教育仍需持续加强。

上述县城三级医院的护理人员向21世纪经济报道记者表示：“目前在我们医院，水银体温计的使用频率还是比较高的。对于那些没有明显的发热症状的患者而言，我们可能会使用额温枪，效率更高；对有明显发热症状的，我们可能会用水银体温计进行测量。不过，随着未来水银体温计不再生产，我们科室也会进行调整。”

上述乡村二级医院副院长向记者指出：“我们之前一直都是使用水银体温计。目前，为适应政策变化，我们也在研究调整方案。”

对于公众而言，“水银体温计平时卖得就比较多，最近几天买的人更是明显增多。”北京市海淀区一药房工作人员向记者说道。

需要指出的是，无论是记者走访线下药房，还是登陆线上社交媒体平台，公众囤积水银体温计的现象并不鲜见。除上述案例外，陕西一家药店的执业药师也在线上社交媒体平台分享道，12月9日，其工作的药店玻璃体温计销量上涨，一天卖出38支，顾客多是一次买4到5支。

在这种背景下，部分产品价格大幅上涨。记者通过药房和医疗机构了解到，一支水银体温计价格正常在6元左右，但记者搜索某电商平台发现，部分产品价格已经涨至15-20元/支。另外，多位网友也在社交平台透露自己所买的产品价格已涨至20元/支。

而随着水银体温计仍在一定时期内被使用，其破损后的安全处理科普亟待普及。上述县城三级医院的护理人员提醒，水银体温计内含汞，一旦不慎摔碎，汞会泄漏形成汞珠，不仅难以清扫，还可能通过呼吸道、皮肤接触对人体造成伤害。正确处理流程为：需先用纸巾或胶带收集散落的汞珠，装入密封的矿泉水瓶等容器，再交由专业机构进行无害化处理，期间还需保持室内通风，避免汞蒸气扩散。

迈向更安全的新阶段

事实上，在体温测量方面，当前已有更多安全的方案可供选择。

比如，同样需要“甩一甩”的无汞玻璃体温计，这是一种使用镓基液态合金（如镓铟锡液体合金）替代汞作为感温液体，用法与水银体温计相同，但更安全。另外，电子体温计、耳温枪、额温枪等都可以用来测量体温。价格方面，记者搜索某电商平台发现，电子体温计大多在20元左右；耳温枪大多在50元至上百元不等；额温枪大多在20元至上百元不等。

京东健康数据显示，近一周体温计相关搜索量大幅攀升，电子体温计品类成交同比增长超过100%，电子血压计销售也同比增长50%，体现着家庭监测加速迈向更安全、更智能的新阶段。

从京东健康的消费趋势可见，在水银体温计的替代选择中，无汞玻璃体温计、耳温枪与额温枪已成为三大主流品类。其中，无汞玻璃体温计满足了偏好传统读数方式、注重安全与性价比的家庭用户需求；多功能耳温枪凭借其快速测量、操作简便的特点，受到众多有婴幼儿家庭的青睐；而额温枪则以非接触、高效率的优势，成为注重便捷与公共卫生场景的用户首选。

那么，相关产品的精准度如何？上述三甲医院护理人员以自己所在医院使用的耳温枪为例介绍道，其容易受环境的影响，结果可能会有些偏差，但偏差并不大，且对病情判断没有实质影响。“如果在一个环境中待一段时间，比如在抢救室待半小时以上，结果还是非常准确的。”

另外，有科学技术协会发布科普指出，耳温式体温计测量的是鼓膜的温度，最能反映人体的真实体温，也被大多数医疗场所列为水银体温计的最佳替代品。但出于卫生需要，耳温式体温计使用时应更换一次性保护膜。家庭使用出于安全性和准确性的考量，一般推荐使用电子体温计和耳温枪（6个月以下小婴儿不适用）。

总而言之，随着替代产品的进一步普及和公众使用习惯的转变，“甩一甩”的水银体温计将逐步淡出日常生活，健康监测也将迈向更安全、便捷的新阶段。