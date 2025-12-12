（在建的马来西亚东海岸铁路是中马两国共建“一带一路”的旗舰项目。中交四航局马东铁项目八分部供图 ）

南方财经 21世纪经济报道记者胡慧茵 马来西亚吉隆坡报道

“中国是马来西亚的好朋友，中马双边关系不仅有辉煌的过去，更有光明的未来。”马来西亚总理安瓦尔曾这样形容中马关系。

自2013年中国提出共建“一带一路”倡议以来，马来西亚是最早响应该倡议的国家之一，成为共建“一带一路”早期收获最丰硕的国家之一，突出表现在基础设施建设不断升级、中马双边贸易规模持续扩大等。

中马共建“一带一路”已走过12年光辉历程。今年11月下旬，21世纪经济报道记者前往马来西亚，实地调研两国共建“一带一路”倡议下的成果。记者在现场看到，一方面，中马有系统地推进共建“一带一路”的旗舰项目马来西亚东海岸铁路等标志性工程，提升东盟国家互联互通程度；另一方面，双方还致力于打造更多“小而美”的民生工程。此外，中马在新兴领域合作方兴未艾，比如围绕数字、绿色丝绸之路的合作不断深入。

亚太“一带一路”共策会会长、马来西亚交通部前部长翁诗杰提到，中马共建“一带一路”的两个发展阶段，一是在共建“一带一路”倡议首个十年，马中两国以传统基建项目为核心展开合作，涵盖港口、铁路等领域，为马来西亚工业化与互联互通奠定基础；二是，如今共建“一带一路”迈向高质量发展阶段，合作重点也需升级，伴随全球经济格局演变，数字经济、绿色经济等新兴领域潜力巨大，成为双方深化合作的重要方向。

马来西亚总理安瓦尔在展望中马合作时就重点提到技术领域，称马来西亚对数字技术、人工智能和半导体领域抱有极大兴趣，还需要提升劳动力水平，“我们希望中国能给予马来西亚年轻人更多的机会，接触中国的技术和培训。”

中马务实合作硕果累累

从2013年共建“一带一路”倡议提出以来，马来西亚便积极响应，2017年双方签署共建“一带一路”合作备忘录，成为最早一批与中国达成合作共识的东盟国家。

中国国际问题研究院亚太研究所副所长杜兰向21世纪经济报道记者表示，中马两国在“一带一路”框架下的合作形成了互利共赢的全方位合作格局。

（由中国企业承建的马来西亚槟城的第二座跨海大桥，是东南亚最长的跨海桥梁。拍摄/肖航）

首先，中马贸易关系不断深入。截至目前，中国已连续16年成为马来西亚最大贸易伙伴，马来西亚则是中国在东盟中的第二大贸易伙伴和最大进口来源国。据中方统计，2024年，中马双边贸易额达到2120.3亿美元，创历史新高，比两国建交时增长近千倍。

中马经贸结构互补特性不断凸显。中国自马进口主要有集成电路、计算机及其零部件、棕油和塑料制品等；中国向马出口主要有计算机及其零部件、集成电路、服装和纺织品等。在共建“一带一路”倡议的框架下，马来西亚特色商品如榴莲和棕榈油等，也拥有了更多进入中国市场的机会。

其次，中国对马来西亚的高质量投资热潮涌动。马来西亚第一副总理扎希德早前曾透露，截至2024年6月，共有531个中国参与的马来西亚制造业项目实施，投资额高达797亿林吉特（约合人民币1303亿元）。他举例称，珠海CosMX电池公司（珠海冠宇电池股份有限公司）在马来西亚吉打州（Negeri Kedah）计划投资约10亿林吉特（约合人民币16.35亿元），建设其首个锂离子电池制造厂；奇瑞马来西亚公司投资了14亿林吉特（约合人民币22.89亿元）建设最先进的制造厂和研发中心等。

一个个投资案例背后，是看得见、摸得着的惠民生成果。扎希德表示，这些投资项目创造了88822个工作岗位。“这表明‘一带一路’倡议不仅是外国投资的重要驱动力，也是马来西亚经济演变的关键因素，促进多个行业的创新和技术进步。”扎希德说。

在北京师范大学“一带一路”学院研究员万喆看来，马来西亚在基建、就业、投资、经贸和跨境金融等各领域都实现了稳步发展。经贸方面，中马经贸在过去50年里增长超千倍；在投资领域，中国企业投资领域广泛，从制造业、服务业到农业，比如马中关丹产业园引进了联合钢铁、新迪轮胎等多家中国企业到这里投资兴业，创造大量就业和税收；在跨境金融上，“人民币-马币双币基金”启动，持续扩大跨境人民币结算规模。

除了基础设施的“硬联通”和产业发展的“软联通”，中马两国人文交流的“心联通”纽带也愈来愈多。

2023年12月，中国和马来西亚相互实施免签政策。免签政策实施一年多来取得了积极成效，2024年，马来西亚接待中国游客数量达到380万人次，超过2019年水平，促进了马来西亚旅游业发展。

对此，马来西亚交通部长陆兆福表示，“（免签使）两国民众往来更加便利，增进了彼此了解，为两国关系进一步发展夯实民意基础。”

提升区域示范效应

11月中旬，正值马来西亚雨季。突如其来的天气突变，再加之马来西亚拥车率极高，道路拥堵成了家常便饭。在当地走访时，21世纪经济报道记者听到最多的词是“便捷”与“时效”。

当地人对在建中的马来西亚东海岸铁路有着极大的期待。马来西亚东海岸铁路（马东铁）项目是中马两国共建“一带一路”合作的旗舰项目，项目设计全长600多公里，建成后将成为连接马来半岛东海岸和西海岸的“陆上桥梁”。近日，马东铁的建设再迎来关键进展。11月4日，中交马东铁项目一期土建工程贯通仪式举行，标志着该项目哥打巴鲁车站到鹅唛车站段一期土建工程实现全线贯通。

在实地走访中，记者来到马东铁C1b段30号桥的施工现场，可以看到大桥整体线型呈现U型。“这也决定了马东铁该路段极高的建设难度。而且，这一桥段中的5至6公里穿过居民区，获得当地居民支持对工程的建设至关重要。”中交四航局马东铁项目八分部负责人林雄奇向21世纪经济报道记者表示，建设人员都选择晚上车流量最少的时候封路施工，尽可能减少给当地居民带来的不便，再加上在中方企业的沟通下，当地居民越发理解这项工程的必要性，这也是中马共建“一带一路”促进民心相通的体现。

有分析称，马东铁建成后，预计将带动东海岸地区经济发展，极大改善沿线地区互联互通。“目前，东海岸经济特区已经吸引了很多来自中国的投资者，未来开拓市场的潜力还将在中东、欧洲甚至是更广阔的地区。”马来西亚东海岸经济特区发展理事会首席运营官Dato’Ragu Sampasivam在接受21世纪经济报道记者采访时表示，等到马东铁建成后，马来西亚东部和西部之间的行车时间将从目前的4—8小时缩短到4小时以内，节省了东西部货物运输的时间、减少了成本，任何一个在东海岸投资的企业都能借助铁路，更容易地进入东盟市场，并进一步深入中东和欧洲。

马来西亚交通部长陆兆福在接受21世纪经济报道记者专访时表示，“以马来西亚东海岸铁路为例，我们与中方协商的，不仅仅是工程建设，还包括竣工后的联合运营。中方将与我们共同开展客运和货运业务，通过这种深度合作，确保了项目可持续性。”

马东铁只是中马共建“一带一路”倡议的其中一个案例，如今，两国合作在基建、能源、产业等领域已全面开花。

在基建领域，关丹港在中企入股后得到扩建，货物吞吐量大幅提升，新深水港区的两个15万吨级深水码头成为马来西亚最大的公共散货操作码头之一，为当地及周边地区的贸易往来提供了更强大的物流支撑。据最新发布的《“一带一路”共建国家基础设施发展指数报告》，2024年马来西亚的基础设施发展指数得分为129，排名“一带一路”共建国家第四位，显示出稳定的基础设施发展态势。

在能源领域，马来西亚计划2030年将可再生能源发电占比提升至31%，中国企业在马光伏、储能等领域的投资加速，由中国企业支持的马六甲州500兆瓦光伏电站已进入调试阶段。

在产业合作方面，中马政府合作建设马中关丹产业园区和中马钦州产业园区，树立了“两国双园”合作模式的典范。马中关丹产业园已开发约10平方公里，签约项目涵盖钢铁、轮胎、造纸等多个行业，累计工业总产值超1000亿元人民币。依托两国自然禀赋、产业优势和市场资源，中马“两国双园”加快构建跨境产业链供应链价值链，布局相关特色产业。截至今年4月，中马“两国双园”每周有3班直航和冷链专线，带动燕窝、棕榈油等特色产品高效流通，为两国企业搭建了“双向奔赴”的黄金通道。

中马共建“一带一路”倡议契合当地民生需求，承载着助力当地经济发展跑出加速度的梦想，更重要的是，这树立了区域一体化的新典范。“中马‘两国双园’开创了中国同东盟国家互设国家级产业园区的先河，为国际产能合作提供了中马方案。‘两国双园’叠加马东铁和港口之间的联动，有助于打造一个‘中国研发+马来西亚制造+东盟销售’的中国和东盟区域价值链，提升中国和东盟的整体竞争力。”万喆说。

杜兰则认为，中马共建“一带一路”的成功模式，发挥了“标杆”和“融合”的示范效应。首先，证明了“大项目带动”的可行性，如东海岸铁路和“两国双园”等超大型项目，不仅促进了双边经济增长，更将中国的资金、技术等发展优势与东盟国家的发展需求紧密结合；其次，展示了两国战略对接重要性，中马成功地将“一带一路”与马来西亚的国家经济战略相结合，确保了项目的本地化、可持续性和包容性；最后，中马合作体现了政治互信是合作基础，为其他东盟国家树立了通过与中国深化合作来维护国家战略自主权、实现互利共赢的信心。

中马探索新合作方向

如今，伴随着中国新质生产力的发展和技术进步，中马共建“一带一路”将进入新的赛道。

万喆认为，中马高质量共建“一带一路”从传统领域延伸至新兴产业，比如数字基建、智慧互联等新蓝海领域，中马搭起“算力桥梁”，支持AI、Web3等产业生态协同，这将提升马来西亚的数字竞争力。

中兴通讯协助马来西亚搭建数字基建，就是两国在数字技术领域开展合作的有力注脚。从2023年起，总部位于深圳的全球综合通信与信息技术解决方案提供商中兴通讯就与马来西亚最大运营商CelcomDigi合作，在马来西亚首都吉隆坡、槟城、沙巴、砂拉越四个关键区域，进行上万座站点的现代化改造和网络融合。中兴通讯马来西亚市场总监赵奇在接受21世纪经济报道记者采访时表示，中兴通讯助力马来西亚通信行业发展，遵循的是“共建数字底座、行业场景赋能、生态共荣共生”的合作路径，既发挥中国通信产业的技术与规模优势，又深度契合马来西亚的发展需求。

此外，万喆认为，绿色经济、蓝色经济和医疗健康等都是接下来中马双方可以进一步探讨的合作领域。她表示，在绿色经济领域，中国可以助力马来西亚进行低碳转型，比如制定绿色制造的标准互认，在基建过程中遵循“一带一路”倡议的绿色发展理念；再者，在蓝色经济方面，推动绿色港口建设、共建海上风电基地等；另外，在医疗健康领域，双方可以共建远程医疗平台，建设中医药合作平台，进行两国中医药课程对接等。

杜兰表示，在中马高层政治互信的坚实基础上，未来两国的合作将呈现出“由点到面、由硬到软”的更高质量发展趋势。一方面，ECRL、“两国双园”等重大项目将持续释放效益，夯实硬联通的基础；另一方面，数字经济和绿色经济将成为新的增长极，为双方创造更多合作机遇。随着中—东盟自贸区3.0版的全面推进，中马合作将进一步成为区域经济融合的“助推器”，共同抵抗全球地缘政治和保护主义的逆流。