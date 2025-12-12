资料图

21世纪经济报道记者李莎 北京报道 中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议部署了2026年经济工作的八大重点任务，“坚持协调发展，促进城乡融合和区域联动”是其中之一。

会议指出，统筹推进以县城为重要载体的城镇化建设和乡村全面振兴，推动县域经济高质量发展。严守耕地红线，毫不放松抓好粮食生产，促进粮食等重要农产品价格保持在合理水平。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，把常态化帮扶纳入乡村振兴战略统筹实施，守牢不发生规模性返贫致贫底线。

国家发展改革委国土开发与地区经济研究所综合研究室主任、研究员贾若祥向21世纪经济报道记者表示，我国城乡差距和区域差距较大，促进城乡融合和区域联动发展，是纵深推进全国统一大市场建设的内在要求，有利于提升我国国内大循环的成色和质量，更好提振内需，加快建设强大国内市场，并不断把我国城乡差距和区域差距转化为高质量发展新空间，提升我国高质量发展韧性和可持续性。

推进县域经济高质量发展

县城是城镇体系的重要组成部分，也是城乡融合发展的关键支撑。《中国县域高质量发展报告2025》显示，截至2024年底，我国共有县域1869个，在全国经济总量占比达38.35%，在全国农业中占比超四分之三，承担全国90%的粮食生产任务，并贡献全国48%规上工业企业。

实际上，此前政策多次强调“推进以县城为重要载体的城镇化建设”。如2022年5月，中办、国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，要求科学把握县城功能定位，分类引导县城发展方向，并部署多项针对性工作。

在此基础上，此次中央经济工作会议提出，统筹推进以县城为重要载体的城镇化建设和乡村全面振兴，推动县域经济高质量发展。

贾若祥表示，县城位于城之尾乡之头，是联城结乡的重要纽带。推进县域经济高质量发展，有利于把以县城为主要载体的城镇化和乡村振兴结合起来，促进更多农业转移人口就地就近城镇化，更好分享新型城镇化带来的现代化成果。同时，也有利于促进县城基础设施向乡村覆盖，县城基本公共服务向乡村延伸，畅通城乡要素流动，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系。

在中国社会科学院农村发展研究所农产品贸易与政策研究室主任胡冰川看来，此次中央经济工作会议对推进以县城为重要载体的城镇化建设和乡村全面振兴的部署，是依托协调发展夯实 “三农” 根基的关键举措。

胡冰川向21世纪经济报道记者表示，以县城为城乡连接枢纽，统筹推进城镇化建设与乡村振兴，能承接城市产业外溢、优化县域公共服务，破解乡村要素流失难题。

中国城镇化促进会副秘书长，中国城市发展研究院常务副院长李宁表示，“十五五”期间，要分类推进以县城为重要载体的城镇化建设，根据不同类型县城的发展基础、资源禀赋和区位条件等，因地制宜、精准施策，全面提升县城建设质量。

保持重要农产品价格合理

保障粮食等重要农产品供给安全，是“三农”工作头等大事。我国粮食生产已连续迎来21个丰收年，今年粮食也有望再获丰收。2024年全国粮食产量首次突破1.4万亿斤，人均粮食占有量达到500公斤，做到了谷物基本自给、口粮绝对安全。

粮食安全取得显著成效的同时，南京财经大学粮食和物资学院教授钱龙向21世纪经济报道记者表示，我国粮食安全还存在隐忧。受限于资源与环境约束日趋紧张，以及居民消费升级带来的粮食需求刚性增长，国内粮食消费和供给之间的紧平衡仍然十分突出。加上国际形势复杂多变，大国博弈日益激烈，国际地缘政治风险不断显现，导致全球粮食贸易不确定性显著加大。因此，在适度进口粮源的同时，还是需要立足国内粮食生产，坚持以我为主。

为夯实国家粮食安全根基，在生产端，今年中央经济工作会议提出，严守耕地红线，毫不放松抓好粮食生产。

耕地是粮食生产的命根子，要实行最严格的耕地保护制度。此外，要推进高标准农田建设，这是提高耕地质量的有力抓手。目前我国已累计建成高标准农田超过10亿亩，未来要继续推进这项工作。

在流通端，中央经济工作会议强调，促进粮食等重要农产品价格保持在合理水平。

胡冰川指出，“合理价格” 的核心是平衡消费者、种粮农民与市场三方利益。需通过完善最低收购价、生产者补贴等政策保障农民合理收益，同时结合市场监测预警、贸易调节等手段避免价格大幅波动。

中国农业大学经济管理学院教授赵霞向21世纪经济报道记者表示，未来需重点从四方面着力。一是继续完善粮食最低收购价和重要农产品的价格形成机制，确保粮价不会太低、也不会太高，维持在合理的水平，更好地发挥市场调节和政府的调控作用。

二是要强化对农民的生产支持保护，增强高标准农田基础设施建设，大力发展社会化服务，有效降低农民生产成本，稳步提高农民收益。

三是加强粮食和重要农产品产区和销区的协作，加强储备调控，确保市场供应充足，价格较为平稳。

四是做好国际国内粮食和重要农产品市场价格及其相关影响因素的数据监测工作，根据国内国际的具体情况及时进行应对，防范输入型价格波动的风险。

把常态化帮扶纳入乡村振兴战略

巩固拓展脱贫攻坚成果是全面推进乡村振兴的底线任务。从2021年到2025年，我国设立5年过渡期，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2026年开始，将转向常态化帮扶的新阶段。

对此，中央经济工作会议明确，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，把常态化帮扶纳入乡村振兴战略统筹实施，守牢不发生规模性返贫致贫底线。

胡冰川认为，将常态化帮扶纳入乡村振兴战略，可实现从 “输血” 到 “造血” 的帮扶转型，既守住不发生规模性返贫底线，又为乡村注入内生发展动力。

赵霞认为，把常态化帮扶工作纳入到乡村振兴战略中来统筹实施，充分体现出中央政策的连续性、稳定性和前瞻性，标志着帮扶工作进入常态化、制度化阶段，融入到了乡村振兴的全过程。这将对接下来的巩固拓展脱贫攻坚成果工作产生深远影响，确保脱贫地区的可持续发展。

“十五五”规划建议对此也有进一步部署，明确要统筹建立常态化防止返贫致贫机制，坚持精准帮扶，完善兜底式保障，强化开发式帮扶，增强内生动力，分层分类帮扶欠发达地区，健全乡村振兴重点帮扶县支持政策，确保不发生规模性返贫致贫。

对此，10月24日，在中共中央新闻发布会上，中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀从三方面对具体工作进行了介绍。

一是建立和完善常态化帮扶政策体系。过渡期后要坚持“大稳定、小调整”，保持财政投入、金融支持、资源要素配置等方面政策总体稳定。要坚持五级书记一起抓，继续实行东西部协作和中央单位定点帮扶等一系列行之有效的做法，并根据实际适当优化调整，着力提高帮扶效能。

二是支持欠发达地区加快发展。下一步，要继续对欠发达地区予以长期帮扶，中央和省分级负责，分层分类帮扶欠发达地区，助力发展富民产业和县域经济，改善农村基础设施和公共服务，缩小城乡区域发展差距，夯实防止返贫致贫的基础。

三是提高监测帮扶的时效性精准性。要建立健全常态化防止返贫致贫监测体系，科学精准确定帮扶对象，并定期动态调整。对有劳动能力的，强化产业帮扶和就业帮扶；对没有劳动能力的，通过社会救助等措施兜住其基本生活。