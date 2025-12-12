21世纪经济报道记者贺泓源、实习生李音桦

多放假促消费，已经照进现实。

12月3日至7日是吉林省义务教育阶段学生的专属冰雪假期。央广网披露数据显示，12月3日作为吉林省“雪假”首日，该省北大湖滑雪度假区、中旅松花湖度假区等8家重点监测的冰雪场所，累计接待滑雪游客超过5万人次。长春的莲花山、天定山等，接待游客量同比增长100%。

12月1日至12月5日，新疆乌鲁木齐市、阿勒泰地区等开始试行首个“雪假”，加上前后两个周末，假期可长达9天，此举直接点燃了冬季冰雪消费市场。乌鲁木齐市和阿勒泰地区各大滑雪场、酒店、民宿纷纷推出系列优惠。

受此推动，11月18日至12月1日，第三方平台上“阿勒泰滑雪”搜索量同比增长43%，“阿勒泰民宿”搜索热度增长近一倍；11月18日至20日，旅行平台阿勒泰酒店预订量同比增长30%，环比增长52%。

在南方，则放起了秋假。

自2025年秋季学期起，广东、浙江、湖北等多地教育部门宣布试行中小学“春秋假”制度，其中秋假多集中在11月。

秋假期间，多地旅游产品预订搜索热度同比涨超50%。以四川成都为例，国家税务总局成都市税务局增值税发票数据显示，成都中国青年旅行社接待游客约0.78万人次、实现收入约390万元，同比均增长超65%；成都市餐饮业开票户数同比增长9.85%。

甚至，秋假影响了宏观经济数据。

在今年中秋存在月份错位的情况下，11月服务CPI同比增幅仅收窄0.1个百分点0.7%，其中与节日消费关联最紧密的旅游CPI同比增幅也仅收窄0.1个百分点至 2%，与2017年形成鲜明对比（当年中秋在10月4日，且11月旅游CPI同比增幅较10月大幅收窄1.4个百分点）。

背后是，鲜活的假期经济学。

粤开证券首席经济学家罗志恒就撰文指出，增加居民闲暇时间有利于促进供需再平衡。他提到，增加居民闲暇时间、减少劳动时间确实对生产会有局部扰动，但是当前我国经济面临的问题不是生产不足，而是需求不足，是供给大于需求导致的物价持续下行和企业盈利压力。

此时，只有增加居民的收入和闲暇，才能激活更多消费场景来消化庞大的产能。

在内需走向主导地位的当下，期待有更多假期来激活消费市场。

消费人事

可口可乐：时隔9年迎来新CEO

当地时间12月10日，全球饮料公司可口可乐公司宣布CEO（首席执行官）继任计划：董事会已选举执行副总裁兼首席运营官柏瑞凯（Henrique Braun）于2026年3月31日出任首席执行官。而60岁的詹鲲杰将在其任期圆满结束后卸任首席执行官，转任执行董事长。詹鲲杰是可口可乐的一名老将，其早在1996年就加入公司，曾担任公司多个领导职务，2017年出任首席执行官。而新帅柏瑞凯也在1996年加入公司亚特兰大总部，曾在北美、欧洲、拉丁美洲和亚洲担任重要职位，涵盖供应链、新业务开发、市场营销、创新、综合管理和装瓶业务等。

三得利高层人事调整

12月11日，三得利控股宣布，常务执行董事西田英一郎将于2026年1月1日起出任公司旗下日本国内酒类业务三得利的社长。西田英一郎自1988年加入三得利，曾于2020年担任三得利啤酒社长，2022年成为三得利董事兼执行董事，2024年晋升为三得利控股执行董事。

农业

全国农产品批发市场猪肉平均价格下降

12月11日，据农业农村部监测，截至当日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为17.62元/公斤，较昨日下降1.5%。

食品饮料

玛氏以359亿美元收购品客母公司落地

12月11日，玛氏公司宣布，已成功完成对Kellanova的收购。Kellanova为家乐氏和品客薯片的母公司。2024年8月14日，玛氏和Kellanova宣布签署最终协议，玛氏同意以每股83.50美元的价格现金收购Kellanova，总对价高达359亿美元（现约合人民币2534亿元）。该交易于2024年11月1日获得Kellanova股东批准，并于2025年12月8日获得监管部门的最终批准。

阳光乳业：南昌致合拟减持不超过3%股份

12月11日，阳光乳业发布公告，称公司股东南昌致合企业管理中心（有限合伙）计划自公告发布之日起15个交易日后的三个月内，即2026年1月8日至2026年4月7日，通过集中竞价交易方式减持不超过282.66万股，占公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过565.32万股，占公司总股本的2%。合计减持不超过847.98万股，占公司总股本的3%。减持原因为满足股东自身资金需要，减持价格将根据市场价格及交易方式确定，不低于公司首次公开发行股票的发行价。

盐津铺子发布“大魔王战略”

12月11日，盐津铺子于长沙举办“大魔王战略发布会暨渠道经销商大会”，大会以“百亿征程，魔王领航”为主题。盐津铺子董事长张学武分享了公司面向未来的核心战略思考，明确将聚焦“中国风味零食”“健康高蛋白零食”与“健康甜味零食”三大黄金赛道。

餐饮

喜茶：当前的发展重心不在门店扩张

据新京报，针对媒体报道喜茶全国门店总数一年间门店净减少680家，12月11日，有接近喜茶的人士称：“喜茶自2024年年底已经确定要调整门店发展方向，收缩规模便是具体举措之一。在喜茶看来，当前，我国新茶饮行业门店总体规模处于过剩状态，喜茶在今年年初主动叫停加盟，就是想要退出这种规模‘内卷游戏’。喜茶当前的发展重心不在门店扩张，而是聚焦在产品本身。”

挪瓦咖啡：全球门店数突破10000家 覆盖国内超300座城市

12月11日，挪瓦咖啡宣布，其全球门店总数已突破10000家，覆盖国内超过300座城市，并在澳洲、东南亚等海外多地落地。

海底捞大排档火锅全国首店广州内测

12月11日，据海底捞披露，其大排档火锅广州首店进入内测阶段。项目负责人表示，随着广州首店进入内测阶段，未来海底捞大排档火锅还将陆续在青岛、上海、武汉、杭州、南宁等城市推出更多门店。

电商零售

苏宁易购：以总计8元价格再出售8家子公司

12月10日，苏宁易购发布公告披露，公司全资子公司苏宁国际的全资子公司Carrefour China Holdings N.V.及其控股子公司以合计8元价格，向上海启纾家福企业服务合伙企业出售8家子公司100%股权，每家公司转让对价均为1元。交易完成后，南京时光煮酒酒业销售有限公司、曲靖客优仕超市有限公司、客优仕（上海）管理咨询有限公司、客优仕（上海）电子商务有限公司、重庆客优仕商业有限公司、南昌悦家商业有限公司、郑州悦家商业有限公司、山西悦家商业有限公司将不再纳入苏宁易购合并报表范围。苏宁易购在公告中表示，预计本次交易合计增加上市公司归母净利润约9.92亿元。

盒马：旗下平价超市品牌“超盒算NB”启用全国首个产地仓

12月10日，据网易科技消息，盒马旗下平价超市品牌“超盒算NB”在山东寿光正式启用全国首个产地仓。该产地仓占地3000平方米，具备质检与周转功能，可实现蔬菜从源头直供上海、杭州等城市。据官方介绍，未来盒马还计划在云南、甘肃等地布局产地仓。超盒算NB目前全国门店数已超350家。

上海成为国内山姆门店数量最多的城市

12月10日，据多家媒体，山姆会员商店上海浦东东店将于12月16日正式开业。这是山姆在上海开设的第七家门店，使得上海成为其在国内门店数量最多的城市。该店也将成为山姆在全国范围内的第62家门店。此外，山姆广东荔湾店也计划于年底前亮相，这意味着到2025年，山姆在中国市场年度新开门店数量预计将达到10家，创下其进入中国市场以来的最高纪录。目前，相关门店开业信息已通过官方渠道发布。

京东折扣超市：北京首店落户门头沟 12月17日开业

12月11日，据《新闻晨报》报道，京东折扣超市全国第九家门店将于12月17日在北京门头沟西山荟购物中心正式开业。此次布局是京东首次进入一线城市。

京东在香港买楼

据上海证券报，港股丽新国际与丽新发展联合公告称，丽新发展向Jasmine Investment Development IV全数出售位于香港商业中心区27层办公大楼之特定部份50%权益，估计代价约34.73亿港元，相关交易还需获得相关审批。据了解，收购方为京东控股的投资主体。京东对上证报记者表示，公司始终看好在香港的发展，将围绕供应链持续投资推动零售、物流、技术研发等业务融入香港、服务香港。

鸣鸣很忙上市备案已获通过

12月11日，中国证监会发布《关于湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》，鸣鸣很忙上市备案已获通过。该公司拟发行不超过7666.64万股境外上市普通股并在香港联合交易所上市，25名股东拟将所持合计约1.98亿股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。

孩子王递表港交所

12月11日，孩子王儿童用品股份有限公司递表港交所主板。截至9月底，该公司的线下销售及服务网络共包括 3710家门店，实现对内地省级行政区的全覆盖，其中，包含1033家亲子家庭自营门店和174家科技养发直营门店。

旅游出行

飞猪：与韩际新世界免税店签署战略合作备忘录

飞猪近日与韩际新世界免税店签署战略合作备忘录。根据协议，飞猪会员在韩际新世界免税店，无论线上还是线下购物，均可享受专属折扣、满额减免、满额享额外回馈等多项独家权益。

消费电子

夸克AI眼镜“一机难求”：核心供应商曝新增产线，产能将从下周陆续释放

12月11日，据第一财经报道，夸克AI眼镜“爆单”后，市场需求远超预期，线上线下“一机难求”。当天记者从夸克AI眼镜的两家核心供应商处独家获悉，目前夸克AI眼镜已新增一条产线，产能将从下周陆续释放。来自立讯精密的内部人士透露，夸克的工作人员上个月就已经密集在盯出货，“他们不仅在增加镜腿等一些零部件的供应量，还在我们的工厂内新增了一条组装产线。”至格科技创始人孟祥峰称：“我们正加紧生产来自夸克AI眼镜的大笔光波导片订单，新购买的设备都已投入使用。”

OPPO：整合旗下AI部门 将打造“超级小布”

12月11日，据《科创板日报》消息，OPPO对AI中心进行组织架构调整，将小布记忆、小布助手、小布建议三项业务合并为“超级小布”项目，由新成立的智慧产品研发部统一负责。据了解，OPPO将整合资源强化AI系统级体验，原小布记忆负责人、ColorOS智慧产品研发总监姜昱辰将统筹“超级小布”的打造，融合小布记忆、小布助手、小布推荐等能力。

文娱

优酷Q3广告主数量月均超200家

12月11日，艾瑞咨询发布的《2025年Q3中国移动互联网流量季度报告》显示，1月至9月期间，优酷用户规模增速位居长视频平台榜首，实现用户规模与黏性双增长；第三季度优酷月均广告主数量超200家，较年初上涨21%。

B站辟谣“全品类视频需买会员完整观看”

12月11日，一则B站致用户的信息截图引发热议。截图显示，“为持续夯实社区生态根基，保障优质内容创作的可持续性，自2026年3月1日起，哔哩哔哩平台所有视频类资源均需购买B站视频会员方可完整观看，基础弹幕功能同步绑定会员权益开放。”随后，B站对外表示，该消息系谣言，对于造谣者公司将追究法律责任，目前公司已报警。