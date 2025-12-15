21世纪经济报道记者陈蕾

职业教育行业迎来结构性变局。作为公考培训领域两大领军企业，华图教育与粉笔公考已正式达成战略融合。

12月15日，华图山鼎设计股份有限公司（300492.SZ）与粉笔有限公司（2469.HK）共同宣布，双方已达成深度战略合作，两家分别深耕于线下与线上公职培训的领军企业正式携手，通过资本与业务的双重纽带，实现全方位资源整合与战略协同。

双方宣布，将在股权层面进行合作，包括但不限于战略投资或控股、互相参股、共同成立合资公司等措施，同时双方将相互派驻董事，搭建常态化沟通桥梁。

在此前的业务竞争中，华图和粉笔都在各自擅长的领域给大学生提供从备考到求职、就业的完整商业闭环。华图山鼎董事长吴正杲表示：“此次合作不仅停留在投资合作和公司治理层面，我们也将对各自渠道进行整合，利用各自渠道优势，通过线上与线下的无缝融合，以产业端人才需求和就业端评价反馈为指引，全链条优化培养供给、就业指导、求职招聘、帮扶援助、监测评价等服务，开发更多有利于发挥所学所长的就业岗位，完善供需对接机制，力求做到人岗相适、用人所长、人尽其才，提升就业质量和稳定性。”

“此外，华图和粉笔作为行业里两家AI技术应用领先企业，联合AI开发可以降低各自研发成本，线上线下交付合作可以增加单位交付成本的利用效率，增加单班学员数量，从成本端优化两家公司财务报告。”吴正杲强调。

半个月前，华图和粉笔在AI等领域还是一副要背水一战的架势。现在看来，这些都成了行业“反内卷”的前戏。

AI技术+渠道共享升级：引导行业走出内卷陷阱

风云突变，让除当事人之外的公考业内人士“跌破眼镜”。在公考培训领域，华图、中公、粉笔三家上市公司一直被称为行业基本盘，各具优势。华图凭借1000多家线下交付基地网络、多年的教研体系与领先的AI技术，在收入和利润方面暂居行业第一。粉笔公考通过高质量的题库、模考等线上教学产品，牢牢掌握着行业的线上流量入口。

12月8日，粉笔刚刚推出全新综合性就业服务产品精品就业班，标志着粉笔从专注公职类考试培训，拓展至规模更大的综合性就业服务领域，为其长期发展打开了新的增长空间。

华图与粉笔的携手，是在不确定的行业洪流中，交付出一份稀缺的“确定性”。双方会进一步优化行业格局、提升市场集中度，推动竞争重心从规模扩张转向教学品质与用户体验，引领行业迈入规范化、高质量发展的新阶段。

从2020年开始，很多新入局的区域性公考机构如雨后春笋般野蛮生长，也由此带来了“天价保过班”“不过全退的收费模式”“ 不上岸等于人生失败的焦虑叙事”等很多竞争乱象，也让培训机构陷入“增收不增利”的陷阱。

行业专家认为，华图与粉笔的战略合作，第一在行业层面引导避免恶性竞争，提高行业整体毛利水平；第二是社会层面避免学员受机构裹挟减少焦虑。面对区域性机构的竞争，全国连锁型培训机构都发现，业务增长已经从此前的“项目交付”变成“系统工程”，只有在技术、产品与资源上协同，才能提高运营效率，面对越发激烈的市场竞争。

在AI应用方面，围绕行测、申论、面试等重点教学环节，华图与粉笔均已构建起各具特色的AI产品体系。通过融合华图的教研积淀与粉笔在线技术应用，双方将在产品创新、技术护城河与市场潜力上形成合力，共同探索AI赋能职业教育的新模式。华图将在深化自有人工智能产品的同时，携手粉笔打造更便捷、更智能的线上学习平台，丰富AI教学的应用场景。

双方表示，华图和粉笔的AI产品从竞争走向协同后，将持续推动AI技术与教学产品深度融合，进一步拓展职业教育的智能化边界。未来双方将共建推动数据驱动的个性化教学，构建覆盖“学、练、测、评”全流程的智慧教育解决方案。

在渠道融合方面，双方将进一步推动渠道与服务的深度融合，构建覆盖学员全学习周期的服务生态。此前，对于拥有1000多家终端线下交付基地的华图而言，有更加贴近市场侧的洞察与判断。粉笔作为线上流量入口、行业杀手级产品与线上教学服务的“枢纽”，更专注于技术的场景落地和生态的价值共创。

吴正杲称，双方渠道上的合作始终遵循一个核心逻辑：跟随技术发展、市场与客户的需求演进，双方依托粉笔的线上运营经验与华图的线下网络优势，这种联动模式将突破学习场景限制，为学员提供随时、随地、随需的学习支持，持续提升教学效率与用户体验。

行业格局优化：从双寡头到生态重构

有行业专家指出，“双方的保密工作做得简直太好了，之前二者在业务上的竞争太过激烈，谁也没想到他们会一夜之间握手言和”。华图与粉笔联手之后，粉笔的流量加上华图的基建，对于行业内很多机构而言，不仅要面对AI技术迭代，更是一场关乎生存资格的洗牌，或者这是行业进入成熟期的标志性事件。

当AI时代的巨浪袭来，华图和粉笔都敏锐地察觉到市场需求正在发生结构性迁移。华图与粉笔共同倡议行业自律，以优质服务与教学质量树立标杆，保障用户合理权益，保证用户合理的退费诉求；抵制虚假宣传与恶性价格竞争，共同推动行业规范化、高质量发展。

吴正杲认为，华图和粉笔一方面要做好“生态的枢纽”，通过链接广泛的渠道生态伙伴，为学员提供提供AI工具，共同服务市场和终端用户。另一方面，做“价值的共创者”，在公考培训场景落地的全生命周期，共同完成产品咨询、测试、优化、迭代、交付，并在这个过程中不断产生新的价值。

站在行业变革的关键节点，华图与粉笔以此次战略合作为契机，通过规模效应与技术赋能，将公考培训领域的成熟经验与整合资源优势拓展至更广阔的成职业教育领域。

吴正杲进一步强调：“职业教育不仅是考试培训，更是系统性技能积累与就业能力构建的重要组成部分。未来，双方将共同构建开放、协同、可持续的职业发展生态，为推动高质量就业与社会人才培养提供有力支撑。”