21世纪经济报道 记者郭聪聪，实习生董凌含

北京时间12月11日凌晨，美联储宣布实施2025年内的第三次降息，将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.50%–3.75%。至此，美联储在本年度已累计降息75个基点，业内人士表示，符合市场普遍预期。

值得关注的是，在此政策窗口期，国内一批年化收益率仍保持在“3%”以上的美元理财产品，正吸引不少投资者的目光。然而，另一关键因素也在悄然影响美元理财的投资回报：人民币对美元汇率持续走强，汇率多日破“7”关口，年内累计升值已超3.4%。

面对看似可观的高息机会，投资者面临着现实的抉择：是抓住利率“高位”窗口配置美元资产，还是谨慎看待未来汇率与收益的双重波动？

三度降息，政策抉择的十字路口

2025年，美联储延续了2024 年以来的宽松货币政策基调，三次降息逐步落地。

9月18日，美联储首次启动降息，将联邦基金利率区间下调25个基点至4.00%-4.25%；10月30日进行第二次降息，利率区间进一步调降至 3.75%-4.00%；12月11日的第三次降息后，利率最终落在了3.50%-3.75%区间，业内人士表示，全年宽松力度与市场此前预判一致。

值得关注的是，此次利率决议的投票结果呈现明显分歧。

会议以9票赞成、3票反对的结果通过降息提案，这是2019年以来美联储利率决议中首次出现3张异议票。异议声音主要分为两派：部分理事主张采取更激进的宽松措施，认为应一次性降息50个基点，以期更有效应对就业市场下行风险；另有部分理事则倾向维持当前利率水平，担忧持续降息可能加剧通胀反弹压力。

曾刚向21世纪经济报道记者分析指出，“美联储2025年累计降息75基点，核心是稳就业防衰退、通胀可控下政策回归中性。”他进一步解释道，这一系列举措延续了2024年的宽松基调，旨在托底经济、维持金融环境宽松。

“3张反对票凸显政策分歧，短期降息节奏将更谨慎。”曾刚补充道。

曾刚表示，2026年的政策路径将高度依赖经济数据，这意味着政策弹性增强，转向门槛降低，但对后续宽松连续性形成了温和扰动，需要重点跟踪核心通胀与就业指标的变化。

美元高息产品成市场热点，中长期收益后劲存疑

从全年趋势看，国内美元存款利率正处于下行通道，年内多家银行年化收益率达“4%”的产品已陆续下调至“3%”区间。

然而近期，国内人民币存款利率多次下调，加之美联储降息的窗口期，不少银行及理财子公司加大了推广力度，使得一批年化收益率仍维持在“3%”以上的美元理财产品被投资者关注。

例如，北京银行的人民币3年期定存年利率为1.75%，而其“京惠存”美元产品，6个月期和1年期的年利率则分别达到2.7%和3%，起存门槛均为5000美元。

部分银行的产品定价更为精细，与起存金额紧密挂钩。以南京银行为例，针对20万美元起存的高净值客户，其3个月、6个月及1年期美元存款利率分别为3.3%、3.4%和3.42%。当起存金额降至5万美元时，同期利率则调整为3.1%、3.2%和3.3%。而对于1万美元起存的客户，1年期利率为3%；若起存金额仅为3000-5000美元，1年期利率则进一步回落至2.5%-2.8%的区间。

南京银行鑫汇添个人外币存款定价（2025年12月17日）

外资银行在此次降息后也加快了美元存款产品的推售步伐。渣打银行针对优先理财新客户推出专属美元定存产品，3个月期、6个月期、1年期年化利率均达到3.8%、3.7%、3.7%；汇丰银行和星展银行也同步推出了3个月期、年化利率3.8%的美元定存产品，吸引投资者关注。

与此同时，理财子公司积极布局相关产品，例如汇华理财近期推广的“财富灯塔稳享”封闭式美元固收产品，存续期182天，业绩比较基准设定在3.22%-3.52%。

针对这一轮美元理财热，中金公司研究部总监、银行业分析师林英奇分析指出，其背后存在三重支撑：一是美联储政策利率下行不会立即传导至存量资产收益，银行持有的高票息债券、同业存单等构成短期收益支撑；二是机构普遍采取额度管控、限额发售，既避免规模过快扩张稀释收益，并控制汇率与利率风险敞口，使得高收益产品仅能在有限额度内维持；三是全球低利率背景下，美元资产的票息在主要储备货币中仍具备竞争力，境内投资者对美元理财的需求旺盛，也为机构维持较高收益报价提供了市场基础。

上海金融与发展实验室首席专家、主任曾刚进一步分析到：“美元高息理财热销不具可持续性，本质是机构抢抓降息窗口期的短期营销，叠加定价滞后效应。”

曾刚进一步分析，这类产品的收益率短期内可能稳中有降，未来1-2个季度部分产品或许还能维持3.5%-4%的收益水平，但中长期随着美联储继续降息的趋势明确，2026年大概率会回落至2.5%-3.0%区间。他同时提醒，银行间产品收益分化加剧，中小机构高息需警惕风险。

人民币升值叠加汇率风险 投资者需理性配置资产

当投资者被美元理财产品的高收益率吸引时，另一个关键因素正悄然影响最终回报——人民币对美元的持续升值。

12月17日，人民币汇率延续强势走势：在岸人民币对美元汇率最高触及7.0455，创下2024年10月以来的新高；离岸人民币对美元汇率同步升破7.05关口，最高报7.0573，同样刷新阶段性高点。这已是人民币汇率连续两个交易日刷新纪录，升值势头显著。

从全年维度来看，今年以来，人民币对美元累计升值已达3.4%，最近半年升值1.95%，仅过去一个月内就升值0.87%。

林英奇向本报记者分析道，对有留学、海外采购等真实美元支出需求的持有者来说，人民币升值带来利好，切实降低了换汇成本。但对以人民币为记账本位币、且持有美元资产的投资型持有者而言，人民币升值会带来汇兑损失。

仅以收益测算为例，若一名投资者在年初配置了一款年化收益率3%的美元理财产品，即便产品顺利实现预期收益，但受今年以来人民币对美元3.4%的累计升值影响，扣除汇率损失后，其最终实际收益已接近为零，甚至可能出现亏损。

曾刚特别提醒，普通投资者需兼顾收益与汇率风险，美元资产占比建议控制在10%-15%，优先选择3-6个月短久期、高流动性产品，避免长期锁定。

在风险应对方面，曾刚提醒，可通过远期结售汇、外汇期权对冲汇率波动，或配置人民币固收类资产实现自然对冲，每季度动态再平衡资产比例，回避复杂结构产品，防范收益不及预期风险。

林英奇对此表示认同，他表示，对冲风险可采取分批结汇平滑波动，通过多元币种配置分散单一美元贬值风险；专业投资者可利用远期结汇、外汇期权等衍生品锁定汇率；同时优先选择短久期、高流动性的美元产品，便于及时调整头寸，规避汇率波动带来的潜在损失。

（注：本文不构成任何投资理财建议）