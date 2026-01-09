21世纪经济报道记者贺泓源、实习生韦怡琦

近日，北海牧场股东发生变更。

此前，在元气森林2025年经销商大会上，元气森林披露，集团将剥离北海牧场业务，聚焦饮料赛道。相关知情人士对外透露，该计划的一系列变更动作会陆续完成。

北海牧场对外披露，该品牌已组建了专业化管理团队，持续推动业务自主化进程。未来，北海牧场仍会以低温酸奶为核心业务，强化产品健康属性并加大创新力度。

至少在2023年，北海牧场还处于扩张周期。那时，该品牌落成的第二座自建工厂——湖北咸宁工厂。

据北海牧场对外披露，该品牌自2020年起开始自建工厂，第一座自建酸奶生产线落户于安徽滁州，斥资1.3亿元。咸宁工厂是北海牧场第二座落成的工厂，也是北海牧场全国首座常温+低温乳品工厂，正式投产后年产能超15万吨，配备12条国内领先乳品线。

当时，北海牧场称其已覆盖全国144个地级及以上城市，入驻超过10000家便利店，3000家KA系统超市。

但据21世纪经济报道记者了解，此后，北海牧场陷入增长压力。

市场波动是重要原因。欧睿数据显示，2024年，酸奶市场规模同比下滑10.68%。

在市场收缩下，酸奶市场价格战正在加剧。市场的主流价格带已从五年前的8-10元降低到5元左右。有头部电商平台业务负责人就表示，低端产品不断降价却依旧难卖，具有显著特色的中高端产品相对增长，可对品质要求越来越高。

此种背景下，北海牧场新增的种种生产能力反而成为运营负担。

另据21世纪经济报道记者了解，北海牧场的高管团队也几经变化，这最终影响了士气。

内外部变化下，或许最终让元气森林创始人唐彬森选择放手。

由此，独立后的北海牧场踏上了寻路新阶段。

雀巢召回事件

两部门督促雀巢（中国）有限公司做好相关批次婴幼儿配方乳粉召回工作

1月8日，据国家市场监督管理总局披露，近日，雀巢公司在欧洲部分国家预防性召回特定批次婴幼儿配方乳粉产品。国务院食安办、市场监管总局对此高度重视，第一时间督促雀巢（中国）有限公司认真落实企业主体责任，召回在中国境内销售的相关批次产品，切实维护消费者合法权益。雀巢（中国）有限公司已按要求实施召回。国务院食安办、市场监管总局将持续强化监管，做好相关工作，全力保障婴幼儿配方乳粉质量安全。

雀巢：已在至少50个国家启动召回部分奶粉

雀巢公司1月8日表示，受可能存在有毒污染影响的产品已在至少50个国家启动召回。拉美、亚洲、非洲和中东多个主要市场受影响，包括巴西、智利、中国、埃及、卡塔尔、沙特和阿联酋，澳大利亚和新西兰亦被纳入。欧洲已有至少27个国家实施召回。

新机遇

我国情绪消费市场规模超2万亿元

1月6日，据央视财经，2025年，情绪消费强势崛起，超万亿元的市场正在形成，成为消费市场的重要增长极。从全球市场来看，情绪价值经济已形成潮玩、购物、文旅、宠物、科技、餐饮等众多赛道。伴随赛道的多元拓展，年轻群体成为情绪消费主力。数据显示，超9成青年认可“情绪价值”，近6成青年愿意为情绪价值买单。我国情绪消费市场规模快速攀升，从2022年1.63万亿元，升至2024年2.31万亿元，2025年将达2.72万亿元， 2029年将突破4.5万亿元。很多专家认为，在情绪消费领域，中国产品和服务有独特的优势。

消费人事

凤凰传媒：财务总监陈敏因工作调整辞职

凤凰传媒1月8日公告，公司董事会近日收到财务总监陈敏递交的辞职报告，因工作调整，陈敏申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任该职务，但仍继续担任江苏译林出版社有限公司总经理。陈敏的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

凤凰传媒：聘任谢志坚为公司财务总监

凤凰传媒1月8日公告，公司第六届董事会第五次会议审议通过，同意聘任公司副总经理、董事会秘书谢志坚兼任财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

农业

全国农产品批发市场猪肉平均价格下降

1月8日，据农业农村部监测，截至当日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为17.89元/公斤，较前一日下降。

农业农村部：2025年我国农业发展全面绿色转型迈入关键阶段

据农业农村部1月8日消息，2025年是“十四五”收官之年，也是“绿水青山就是金山银山”理念提出20周年，我国农业发展全面绿色转型迈入关键阶段。近年来，在各级农业农村部门的统筹推进下，我国农业绿色发展取得积极进展，从资源保育到环境治理，从优质农产品供给到产业链升级，生态效益与经济效益同步提升，为农业现代化注入强劲“绿色动能”。

罗牛山：2025年生猪销售收入12.44亿元，同比下降4.74%

1月8日，罗牛山公告，公司2025年12月销售生猪5.86万头，环比下降10.46%，同比下降11.46%；销售收入9962.41万元，环比下降10.55%，同比下降25.55%。2025年1-12月，公司累计销售生猪68.56万头，同比下降0.75%；累计销售收入12.44亿元，同比下降4.74%。

正邦科技：2025年生猪销售收入84.79亿元，同比上升59.33%

1月8日，正邦科技公告，公司2025年12月销售生猪102.86万头（其中仔猪53.00万头，商品猪49.86万头），环比上升18.45%，同比上升73.26%；销售收入9.14亿元，环比上升23.33%，同比上升25.75%。2025年1-12月，公司累计销售生猪853.69万头，同比上升105.87%；累计销售收入84.79亿元，同比上升59.33%。

温氏股份：预计2025年归母净利润50亿元–55亿元，同比下降40.73%-46.12%

1月8日，温氏股份公告，预计2025年度归母净利润50亿元–55亿元，同比下降40.73%-46.12%。报告期内，生猪、毛鸡销售价格同比下降。

温氏股份：2025年生猪销售收入614.77亿元，同比下降0.45%

1月8日，温氏股份公告，公司2025年度销售肉鸡13.03亿只（含毛鸡、鲜品和熟食），收入329.31亿元，毛鸡销售均价11.78元/公斤，同比变动分别为7.87%、-1.78%、-9.80%。公司2025年度销售生猪4047.69万头（其中毛猪和鲜品3,544.67万头，仔猪503.02万头），收入614.77亿元，毛猪销售均价13.71元/公斤，同比变动分别为34.11%、-0.45%、-17.95%。

食品饮料

南航集团航空食品公司增资至6.8亿元

天眼查App显示，近日，中国南航集团航空食品有限公司发生工商变更，注册资本由1020万元人民币增至约6.8亿元人民币。该公司成立于2003年12月，法定代表人为李斌，经营范围含食品生产、食品销售、酒类经营、餐饮服务、自有资金投资的资产管理服务、餐饮管理、非居住房地产租赁等。股东信息显示，该公司由南方航空全资持股。

汇源集团再发声明：重新接管汇源果汁品牌

1月8日，汇源集团官微发布关于重新接管汇源品牌的声明。汇源集团称，股东方上海文盛针对汇源品牌实施了一系列不负责任的行为，向普通代工厂采购未经汇源集团食品安全监控体系监督认定的果汁原料，生产冒名顶替的果汁产品等。汇源集团声明，被上海文盛窃据的北京汇源，与汇源集团体系外的有关代工企业签订的果汁原料采购合同一律无效；非经汇源集团提供原料生产的果汁产品，不得冠以“汇源”的名义销售。此外，为应对上海文盛对《重整投资协议》的根本违约行为， 汇源集团现依法宣布全面接管北京汇源。汇源果汁的相应订货， 亦由汇源集团全面接管。

三全食品澳大利亚孙公司已完成注册

1月7日，三全食品发布公告称，公司于2025年7月21日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》，同意公司在中国香港设立全资子公司、由中国香港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公司，由开曼孙公司出资在澳大利亚设立孙公司，最终投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓。本次对外投资总额约为2.8亿澳元，资金来源均为公司自有资金。公司已获得《企业境外投资证书》及《境外投资项目备案通知书》，全资子公司已在中国香港完成注册登记。开曼全资孙公司已完成注册登记。

中国东方正式入主“酱油第一股”ST加加

1月4日，ST加加发布公告确认，中国东方资产管理股份有限公司天津分公司（以下称中国东方）股权登记已完成，正式入主ST加加。此前因杨振家族控制的湖南卓越投资因合同纠纷欠下中国东方巨额债务并久未履约，经过6年拉锯终被法院强制执行，中国东方以10.66亿元司法竞拍价，拍得卓越投资所持ST加加股票2.7亿股，占总股本的23.42%。

立高食品：与飞鹤在业务上呈现互补关系

1月7日，立高食品发布投资者关系活动记录表中披露，从去年11月开始逐步进入旺季，目前是备货的高峰期，公司会根据预估的订单增长情况，提前完成扩产建设。立高食品表示与飞鹤成立合资公司的原因，目的主要是继续开发国产的、深加工的原料。从公司的主要原料来看，乳脂肪或者乳制品是公司发展奶油和烘焙乳品业务非常关键的原料之一，像飞鹤这样的乳企在生产过程中需要剥离掉一部分的乳脂肪成为副产物正好是公司需要的原料，所以双方在业务上是互补的。

餐饮

霸王茶姬回应赴港上市传闻：暂无计划

1月8日，据澎湃新闻，对于拟赴港二次上市的传闻，霸王茶姬方面回应记者称，暂无计划。此前，有消息称，霸王茶姬正考虑在香港上市。

海底捞小便当事人登报道歉

1月8日，“海底捞小便”事件当事人唐某及其父母在《人民法院报》3版刊登《致歉声明》。当事人唐某称深刻认识到自己的错误行为，在此向四川新派餐饮管理集团有限公司、上海捞派餐饮管理有限公司表示真诚的歉意，会吸取深刻的教训，改过自新。肇事者父母称作为监护人对于孩子做出的不当行为深表歉意，对判决结果没有异议。去年3月，一条海底捞火锅店内有人“向火锅小便”的短视频引发广泛关注。上海黄浦警方对涉案的唐某（男，17岁）和吴某（男，17岁）作出行政拘留处罚。法院判决唐某及其父母、吴某及其父母在保护未成年人隐私的情况下，分别在指定报刊上向四川某餐饮公司、上海某餐饮公司赔礼道歉；唐某父母、吴某父母赔偿上海某餐饮公司餐具损耗费和清洗消毒费13万元，赔偿四川某餐饮公司、上海某餐饮公司经营损失和商誉损失200万元及维权开支7万元，共计220万元。

电商零售

抖音电商：2025年累计为商家节省成本超320亿元

1月8日，抖音电商公布的数据显示，过去一年该平台通过商品卡免佣、多类目免佣、降低运费险、小商家扶持基金等多项举措累计为商家节省成本超过320亿元。2026年，抖音电商将升级2025年首次推出的“九大商家扶持政策”。其中，商家使用“千川·乘方”产品产生的订单，技术服务费将减免至0.6%。

淘宝闪购非餐订单量日均1000万单

阿里巴巴面向投资者的最新交流信息显示，淘宝闪购在最新季度取得关键进展。同时，阿里集团对于淘宝闪购的投入战略也明确：闪购2026年首要目标是份额增长，会坚定加大投入以达到市场绝对第一。据称，淘宝闪购非餐订单量已经稳定在日均1000万单。

小象超市在河北成立科技公司

近日，工商信息显示，河北象鲜科技有限公司成立，法定代表人为王若冲，注册资本1000万人民币，经营范围含互联网销售、餐饮管理、外卖递送服务、食用农产品零售、计算机软硬件及辅助设备零售等。股东信息显示，该公司由小象超市关联公司北京象鲜科技有限公司全资持股。

物流货运

中国邮政速递物流公司增资至328.6亿元，增幅约10%

天眼查工商信息显示，近日，中国邮政速递物流股份有限公司发生工商变更，经营范围新增基础电信业务、第一类增值电信业务、外卖递送服务等，注册资本由约298.4亿人民币增至约328.6亿人民币，增幅约10%，同时，多位主要人员发生变更。中国邮政速递物流股份有限公司成立于1985年12月，法定代表人为温少祺。股东信息显示，该公司由中国邮政集团有限公司、中邮资本管理有限公司共同持股。

申通丹鸟速递“半日达”新增覆盖10个城市

1月8日，据北京商报，申通快递集团旗下直营网络——丹鸟速递核心时效产品“半日达”近日升级，新增绵阳、江门、绍兴、常州、揭阳、汕头、潮州、中山、珠海、南通等10个城市，累计覆盖全国40座城市。

文娱

《疯狂动物城2》延长上映至2月25日

据猫眼专业版数据，《疯狂动物城2》密钥第二次延期，延长上映至2026年2月25日，截至当前累计票房已超42.61亿，成中国影史进口片票房冠军。

电影《寻秦记》票房破2亿元

据猫眼专业版数据，截至1月8日13时51分，电影《寻秦记》上映9天，总票房破2亿元。