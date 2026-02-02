21世纪经济报道记者 陈思琦 深圳报道

新年伊始，全国经济总量跃上140万亿元，区域和城市发展也迎来新跨越。

与“10万亿之省”“万亿之城”扩容相伴而生的，是“万亿城区”的再进位。

在近日举行的深圳市南山区八届人大六次会议上，南山区透露，2025年其GDP预计超万亿。

1月30日，完整数据出炉：根据深圳市地区生产总值统一核算结果，2025年南山区GDP达10102.38亿元，按不变价格计算，同比增长6.3%。

其中，第一产业增加值1.84亿元，增长0.4%；第二产业增加值2343.29亿元，增长5.6%；第三产业增加值7757.25亿元，增长6.5%。

从“预告”到落定，继上海浦东新区、北京海淀区之后，南山区成为全国第三个万亿级经济强区。同时，南山也是全国首个万亿GDP地市辖区、首个区县级万亿行政区，抬高了“区县级”经济体发展体量的天花板。

从一片滩涂到万亿高地，南山仅用了35年。这种持续的“加速度”，让南山成为观察中国经济活力的绝佳微观样本。

数据台阶背后的三重价值

一座城市的GDP破万亿尚属不易，南山一行政区的经济体量已比肩部分特大城市，其意义远大于一个数据台阶的跃升。

首先，从区域协调发展视角看，南山补齐了粤港澳大湾区“万亿城区”拼图。

1990年建区时，南山区GDP仅78亿元，到2005年突破千亿，用时15年；2010年迈上第二个“千亿”，仅用5年；2020年至2025年的最近5年，南山更是连续跨过4个千亿台阶，终破万亿。

自此，长三角（浦东）、京津冀（海淀）、粤港澳大湾区（南山）三大经济增长极都有了“万亿城区”的扎实支撑。这对于提升大湾区在全国经济格局中的支点地位、强化深圳核心城市引擎功能具有关键意义。

其次，从全国县域经济、城区经济视角看，南山是我国第一个地市辖区的“万亿城区”。

对比来看，上海浦东是中国第一个国家级新区，1992年获批时即明确为副省级建制，2009年面积扩至1210平方公里，2018年区域GDP首破万亿，至2025年其GDP已达1.88万亿元。北京海淀2022年区域GDP达1.02万亿元，成为全国第二座“万亿城区”，也是全国第一个GDP破万亿的地市级区。

再看全国近3000个县级行政区和地市辖区，据第三方机构统计，2024年不计直辖市的“千亿城区”达171个。但以GDP达5000亿元以上为分界线，全国达标城区仅5个，且均位于广东，分别是深圳南山区、福田区、龙岗区、宝安区，广州天河区。其中，南山区、天河区2024年GDP分别突破9500亿元和6600亿元。

由此，南山为全国众多实力县（区）经济发展提供了想象空间。它象征着，在培育发展新质生产力、精耕细作新兴产业之下，区县一级所能释放的经济能量已可突破万亿“天花板”。

再次，“万亿城区”的含金量，还体现在极致的集约发展上。

南山区域面积仅约185平方公里，不到浦东1/6、海淀1/2，2025年地均GDP高达54亿元／平方公里，人均GDP超54万元，远超国内主要城市，达到世界顶尖水平。

这意味着，南山以最小的空间，承载了最大的经济产出。其产业升级路径、创新生态培育、空间集约利用等“内生性增长”经验，对于土地资源日益紧张的中国特大城市、超大城市而言，均极具参考意义。

万亿城区的产业底气

经济学上常以“配第-克拉克定理”（Petty—Clark Theorem）解释三大产业的变化规律：当人均国民收入水平提高，第二产业相对比重将逐渐上升；随着经济进一步发展，第三产业相对比重则开始上升。

近十余年，南山经历了深刻的经济结构调整。2010年GDP突破2000亿元时，以工业制造业为主的第二产业、以服务业为主的第三产业，增加值比重约为“六四开”；2016年，第三产业增加值首次超越第二产业，约为“对半分”；2020年后，二三产业形成“三七开”的稳定格局。

这一过程与其他城区明显不同。横向来看，上海浦东新区、北京海淀区在GDP突破万亿之时，第二产业占比分别约为25.1%、7.9%。

深圳大学粤港澳大湾区新兴产业发展研究院院长龚晓峰谈到，从欧美发达经济体的经验看，“去工业化”往往伴随“产业空心化”的隐忧，制造业不仅是国民经济的主体，更关乎国家安全。

“但我们不应再发展低附加值的制造业。新一轮科技和产业革命的最大特点是先进制造，是将新一代信息技术与各行各业结合起来，走绿色化、数字化、智能化、高端化道路。”龚晓峰表示。

近年来，纽约、伦敦、旧金山、波士顿等国际化大都市着力推动“制造回城”，发展低消耗、低污染、高技术、高效益的都市工业。

某种程度上，南山区正提供一个传统工业“大区”到都市工业“强区”的转型样本。

“十四五”期间的数据有力印证了南山产业的“强”与“新”：规上工业增加值从2020年的1554.17亿元增长至2024年的2329.19亿元，年均增速达10.64%。

更关键的是质量之变：战略性新兴产业占GDP比重提升至60%，高技术制造业和先进制造业占规上工业增加值比重分别达60.7％、58.6％。这“三个60%”表明，南山的产业增长已完全切换至创新驱动轨道。

故而，当人工智能（AI）突破数字世界进入具身化、实体化，当全球热议“物理AI”的“ChatGPT”时刻，留仙洞“机器人谷”“智造廊道”早已声名鹊起，跑出优必选、众擎等明星企业。

数据显示，南山区AI规上企业超1300家，AI产业集群增加值占深圳市约60％；集聚机器人优质企业超200家，其中上市企业14家、专精特新“小巨人”30余家，形成了从核心零部件到整机研发制造的完整产业链。

英伟达CEO黄仁勋所言“大湾区是世界上唯一同时拥有机电和人工智能技术的地区”，在南山尤为得到印证。

近日，由国家发展改革委、财政部发起设立的国家创业投资引导基金正式启动，其中，500亿元规模的粤港澳大湾区创投引导基金落地南山区，主要投向战略性新兴产业和未来产业领域的种子期、初创期科技企业。

这一布局的内在逻辑是，当科技与智造在一地汇聚，资本也将循声而至，因这里有大量优质标的可供选择。

“十四五”期间，南山区金融业增加值从559亿元增至约1200亿元，迈上千亿台阶；占全区GDP比重由8.6%提升至12.6%，成为第三大支柱产业，区内集聚分行级以上持牌金融机构148家。

以软件信息、金融、科技服务等为代表，南山区现代服务业占第三产业比重达近90%。由此，第二与第三产业不再是简单的此消彼长，而形成了深度融合、协同联动的良性格局，为“万亿南山”构筑了根基深厚、动力强劲的产业生态系统。

动态创新网络穿越周期

中央城市工作会议提出，转变城市发展方式，更加注重集约高效。优化城市功能结构和空间布局，提升资源和空间集约节约利用水平。

集约高效正是“万亿城区”们的突破之道。

例如，海淀区以北京市总面积的2.53%，贡献了全市1/4的GDP，并坐拥北大、清华、人大等37所高校；再如陆家嘴，以上海市0.5%、浦东新区2.6%的面积，贡献了全市近14%、全区近40%的经济总量，坐拥全国四成外资法人银行。

南山区同样以不到深圳1/10的土地，贡献了全市1/4的GDP和1/3的上市公司。当前，南山共有各类上市企业218家，密度全国第一，平均每平方公里有超过1家上市公司，总市值2025年一度超过6.5万亿元。

去年，深圳成为全国“专精特新第一城”，其中南山区数量居全市之首，累计培育国家级制造业单项冠军36家、专精特新“小巨人”企业394家。

这些“小巨人”能爆发出多大能量？数据显示，2024年南山存量“小巨人”研发费用合计高达178亿元，平均每家企业约4900万元，研发费用占营业收入比重约为12%；I类知识产权总数20297件，平均每家55件。

高强度的研发投入驱动一批企业崛起为行业领军者。例如，拓竹科技短短5年就在全球消费级3D打印市场做到第一，将价格从万元级别拉到了3000元区间；再如，越疆机器人连续8年居中国协作机器人出口量榜首，全球出货量超10万台，覆盖超100个国家和地区，服务超80家世界500强企业。

“如今，南山区以企业研发为主的技术创新模式正向多主体融合、科技创新与技术创新互动的‘源创新’和‘始创新’转型。”综合开发研究院（中国·深圳）公共经济研究所所长汪云兴谈到。

优质科创企业不胜枚举的同时，一批专注“从0到1”的平台和人才也向南山聚集。区内集聚深圳大学、南方科技大学、清华大学深圳国际研究生院等6所高校，以及鹏城实验室、中国科学院深圳先进技术研究院等战略科技力量，汇聚了深圳50%以上高层次人才，2025年两院院士增至45名，655名科学家上榜“全球前2％顶尖科学家榜单2025”。

（西丽湖国际科教城）

“集约”的更深层内涵在于，当学术和产业创新资源足够富集，比起“0—1—10—∞”的线性传导，南山更似一个复杂多维的动态创新网络，高校、科研机构、企业、投资方等各个节点的创新主体相互交叉、影响，能够以极高的强度和密度持续碰撞、融合、裂变。

1月，南方科技大学官宣成立人工智能学院，聚焦基础理论、数据科学、智能算法、交叉应用四大方向。该校近十年不仅发表了AI领域顶刊论文1100余篇，近三年更有30项发明专利实现产业化，典例即是深圳机器人“八大金刚”之一的逐际动力，创始人张巍为南科大长聘正教授。

对于这一现象，经济学家陆铭曾提出，城市具有“向心力”，具体表现为人口向城市集中、向大城市集中、向大城市的中心城区集中。这种高度集聚，使创新要素的流动更便捷，为更精细、高效、可持续的产业分工体系奠定了基础。

经济大区挑大梁。在国内外经济环境深刻复杂变化的背景下，正是这种“向心力”，使城市、城区得以有穿越周期的能力，开启下一个“万亿”叙事。