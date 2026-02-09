南方财经记者赵晓晨 实习生段茜润 佛山报道

随着AI数据中心等高耗能负荷爆发式增长，电力设备或迎来十年难遇的“超级周期”起点。全球范围内正突发一场“缺电危机”，而这种前所未有的紧迫感已经传导到了产业末梢与资本市场。

先是电力设备企业开始爆单：广东中鹏电气有限公司开年不到一个月，订单同比激增了七八成，产线全天满负荷运转；在顺特电气等企业的仓库外，满载变压器的集装箱正等待发往全球各地的数据中心；伊戈尔数据中心相关产品2025年订单增长超过400%……

然后是资本市场电网板块一路高歌：2月第一个交易日，A股市场全天震荡调整，但以特高压、电网设备、柔性直流输电为代表的电网设备板块却逆市走强。2月2日当天，电网ETF（561380）涨超2%，资金抢筹布局，近20日净流入超17亿元。

在近期召开的佛山两会上，新型电力系统装备产业也被置于政府工作报告的突出位置。佛山提出，实施电网投资倍增三年行动计划，新开工500千伏楚庭第二通道等28项电网工程等。2025年，佛山已引进正泰华南总部、南方电网电力物资循环、上海电气输配电设备等50个重点项目，截至目前集聚超过4000家电力设备相关企业。

当AI数据中心的高耗能负荷持续堆叠，电力设备不再只是传统基建的配套角色，而成为正在重塑城市产业竞争的核心竞争力：珠三角锚定电力系统装备，试图在变压器、开关柜等细分领域筑起护城河；而长三角、京津冀的同类城市亦在加速布局特高压、柔性直流等前沿赛道，挤入算力时代的城市竞争。

AI 浪潮下的全球焦虑

电力设备企业订单爆发，释放出一个关键信号：全球市场由人工智能算力增长与电网更新换代所引爆的刚性需求，正在改变城市的能源消费结构和产业布局。

一方面，人工智能算力需求的指数级增长正在改变电力需求的特性。AI系统特别是深度学习模型，需要执行大量的计算任务，多个GPU持续不断运转，能耗明显增加。

国际能源署预测，到2026年，全球数据中心与AI的电力需求可能翻倍。斯坦福大学数据显示，训练一次GPT-3模型的耗电量高达128.7万千瓦时。随着模型参数规模扩大，电力需求正以惊人速度攀升。

与此同时，全球能源转型正在从发电端向电网端深化。风电、光伏等可再生能源的大规模接入，要求整个电力系统变得更加灵活智能。这种升级需要对从输电网到配电网，乃至用户终端的设备进行一轮替换和智能化改造。

欧洲电力行业联盟（Eurelectric）在去年11月14日发布对《计划》的政策建议中称，目前欧洲超过30%的低压配电网已服役超过40年。若不及时投资配电网的更新、扩容和数字化，不仅会延缓亟需的电力接入建设，也将削弱减排、提升能效和降低电费等关键效益的实现。

当上述两股需求在欧美市场集中释放时，中国企业的产能优势、全产业链配套能力和快速响应优势快速凸显。据海关总署数据，2025年中国变压器市场迎来爆发式增长，全年市场规模同比增长超20%，出口总额达646.2亿元，同比增长35.9%，其中，对亚洲出口增长65.39%，对非洲出口增长28.03%，对欧洲出口暴涨超138%。

伊戈尔董事长肖俊承在接受南方财经记者专访时曾分析，当变压器的需求增长时，欧美当地产能不足，供应短缺严重；中国企业在长期出口贸易中，品质和产能持续提升，恰满足了需求。伊戈尔深耕变压器26年，一直在产业一线，变压器走旺，日渐抢手，规模也接连高涨。

许多企业敏锐地抓住了这一轮出海机遇，开始调整出海战略。

“今年我们会到海外各地展览，目前整个海外业务在不断攀升。已和来自欧美、东南亚和中东多地的客户达成合作，海外市场越来越红火。”中鹏电气副总经理卢奕诚接受南方财经记者采访时表示，企业正经历从“以内为主”到“国内外并重”的转变，海外市场成为新的增长重点。

出海模式也在升级。部分企业开始凭借国际认证，主攻高端市场。“明年全力去搏杀全海外市场，就凭手里握有的一张行走电力市场的通行证——荷兰KEMA认证。”国家级专精特新“小巨人”企业赫兹曼电力（广东）有限公司相关负责人告诉记者，除继续服务少数重大国内项目外，企业计划在2026年将90%以上的精力与资源转向开拓海外市场，寻求更高附加值竞争。

而从行业分析来看，这一轮出海机遇具有可持续性。华泰证券表示，以变压器为代表的一次设备出海逻辑仍然强势，无论主网、配网，从订单及收入来看仍然呈现高速增长态势。中信建投证券在报告里指出，在需求超预期的背景下，电力设备新能源行业正站在新周期的起点之上，“十五五”期间，全球新能源新增装机规模预计再上台阶，这将对电力系统产生革命性的改变。

伊戈尔电气股份有限公司的工厂。资料图

超级周期的千亿级赛道竞逐

当AI数据中心的高耗能负荷以指数级增长，电力设备产业有望迎来十年难遇的“超级周期”。在这场全球能源基础设施的竞赛中，粤港澳大湾区凭借完善的产业基础、前瞻的政策布局和龙头企业的集聚效应，已成为全国电力设备产业密度最高、技术迭代最快、应用场景最丰富的产业高地。

目前，大湾区电力设备产业已形成“佛山制造+深圳研发+广州集成”的错位协同格局，各城市依托禀赋精准卡位产业链关键环节。

作为粤港澳大湾区创新引擎，其在电力电子元器件、能源互联网、智能微电网等领域具有先发优势；广州依托产业平台和研究中心，重点发展智能电网基础装备、电力专用芯片、智能传感、电力机器人、输变配工程集成等产业，集聚了白云电气、广电电气等龙头企业；东莞拥有广东康德威电气等变压器制造企业，具备高低压成套开关设备生产能力……大湾区已展开一场千亿级赛道竞逐。

而佛山则将新型电力系统装备产业确立为“十大战略性新兴产业”之首，实施《推进电网投资倍增建设新型电力系统三年行动计划（2025—2027年）》，目标三年内建成千亿级产业集群。这既是顺应全球能源革命与“双碳”战略的时代之趋，也是推动新旧动能转换、培育新质生产力的关键抓手。背后有着一套清晰的“政府引导、市场主导、链式发展”的逻辑。

2025年，佛山引进了正泰华南总部、南方电网电力物资循环、上海电气输配电设备等50个重点项目，总投资超360亿元。佛山还与东方电气、上海电气、哈尔滨电气三大电气装备央企全部建立了战略合作。这种“央地合作”带来的技术、市场、标准的深度对接，使佛山快速嵌入了国家能源战略布局。

具体来看产业链各个环节，佛山展现出精准的“链式思维”。通过引进上海电气输配电集团，强化了主设备制造环节，落户南方电网电力物资循环项目，补齐了电力物资绿色循环的关键环节，带动奥文电气等配套企业，完善了产业链生态。这种布局形成了覆盖“研发、制造、服务”的全产业链条，提升了产业集群的整体韧性。

在这个生态中，不同规模的企业找到了各自的定位。龙头企业发挥出引领作用，比如上海电气输配电在佛山设立公司，带动产业链集聚发展；正泰华南总部的落户，强化了智能配电领域的产业厚度。与此同时，一批“专精特新”企业构成了生态的坚实基础，它们在特种变压器、智能开关等细分领域建立起技术壁垒，与龙头企业形成互补协同。

本土企业在这一生态中实现了加速成长。中鹏电气借着产业集聚的东风，正在建设产能达20亿元的智能化数字新工厂，预计今年上旬投产。“佛山引进龙头企业的举措，完善了本地产业的上下游配套，形成了强大的集聚效应。我们作为本土企业，也通过增资扩产来响应这一发展趋势。”卢奕诚认为，这种“外部引进”与“内部培育”的良性互动，正是佛山新型电力系统装备产业生态健康发展的体现。

一批重大电网项目在佛山实现“拿地即开工”。资料图

在环两江先行区，一条覆盖全产业链的“新型电力装备走廊”已现雏形：三水区聚龙湾新型电力装备产业园作为核心载体，总规划面积约23.2平方公里，重点围绕“新型储能+新型电力设备”招大引强，集聚汇网电气、金联宇电缆、爱旭科技等龙头企业。