记者丨谢之迎 编辑丨谭璐

携程董事长梁建章，站在十字路口。

2月26日，携程发布重要消息：联合创始人、总裁范敏辞任，联合创始人季琦退出董事会。

由此，共同创建携程的四人，仅留梁建章独撑大局。

同时，公司公布了2025年净利润翻倍的财报，欣欣向荣的业绩背后，也有隐忧。

过去数年，梁建章四处整合，将去哪儿、艺龙、同程等纳入自家版图，掌握了七成以上的市场份额，并维持超80%的毛利率，引发争议。

在反垄断调查悬而未决的关键时点，他将如何应对？

利润之王

携程到底有多赚钱？

2025年，其实现营收624亿元，同比增长17%；净利润高达332.94亿元，同比大涨近95%。27日，携程港股市值2689亿港元，约合2366亿元人民币。

这当中，有出售印度OTA平台MakeMyTrip股权的因素，当年1.8亿美元的投入，为梁老板带来约30亿美元的投资回报，直接带飞业绩。

也与去年国内旅游、跨境和国际业务均维持高增长有关。

尤其是国际业务，成为重要增量。2025年，其国际OTA平台预订量增长60%，入境游增长140%。同期，携程也投入了10亿元，帮助商家解决入境游服务承接能力。

相比之下，国内旅游业的景区、酒店和航司们，情况并不算好。在客流波动和利润摊薄的压力下，不少五星级酒店，甚至要摆摊“求生”。

2025年7月，携程以32%的净利率，跻身《财富》中国500强净利率前十，成为唯一上榜的互联网公司。

针对近年AI带来的冲击，梁建章回应称，将加速开发专为旅游业运营量身定制的垂直领域大模型，深度融入搜索、推荐、供应链运营及服务履约等环节，提升运营效率。

“我们正与全球领先的AI合作伙伴，共同构建直接的代理与代理之间的交易能力。”梁透露。

垄断争议

梁建章治下，携程赚得盆满钵满，也引发巨大争议。

今年1月，市场监管总局点名携程集团，涉嫌滥用市场支配地位实施垄断行为，进行立案调查。

以酒店预订为例，一位四川的酒店从业者告诉《21CBR》记者，携程的基础佣金在10%-15%之间，与合作等级有关，无牌为10%，金牌为12%，特牌为15%。

来源：图虫

“实际上，平台成本占到20%-30%。”这位从业者坦言，除佣金外，商家还要付出广告、积分联盟和部分活动成本。

比如，为了维持排名，商家往往需要付费购买携程平台的“云梯”“金字塔”等推流工具，利润受到挤压。

今年1月，携程宣布下线金牌、特牌标识。只是，据记者了解，平台的业务经理告知商家，这些标识权益和流量保持不变。也就是说，商家仍需通过广告投放来稳固排名。

在携程牢牢占据市场主导地位的情况下，商家们极度依赖平台，以获得稳定的客源和收入，不敢轻易退出或转换地盘。

从用户端来看，《21CBR》记者查询黑猫投诉网站，包含“携程”字眼的投诉，超过16万条，内容涉及机酒退款纠纷、平台调价、大数据杀熟、捆绑消费和贷款纠纷等。

2025年，携程多次遭遇官方约谈和有关协会的正面“宣战”。

8-9月，携程分别接到贵州、郑州两地的市场监管局约谈，指出其存在利用服务协议、交易规则和技术手段，不合理限制平台内经营者的交易及交易价格等问题。

当年底，云南省旅游民宿行业协会公开发文，称在旅游旺季，遭遇携程等平台“二选一”霸王条款、单方面随意涨佣等不正当竞争行为。

“经多地监管部门约谈整改，但成效不佳，最终触发国家层面反垄断立案。”

上海杉达学院数字商务研究中心副主任唐树源对《21CBR》表示，若垄断行为被依法认定，其核心经营与盈利模式将被迫重构。

“携程依托供应链管控、流量倾斜及排他条款形成的高毛利模式将被打破，短期盈利能力将受直接冲击。”唐树源说。

规模之路

2月26日的人事变动中，创始人范敏、季琦退出董事会，携程任命吴亦泓、萧杨为新任独立董事。此外，李基培被任命为董事会薪酬委员会成员。

吴亦泓曾任MakeMyTrip、阿里健康等公司审计委员会主席，熟谙财务合规与公司治理。萧杨曾在Principal Global Investors和平安资产管理任职，拥有全球资管背景。

新人入局，或有助于应对潜在的合规压力与反垄断调查。

梁建章相信规模的力量，2013年重掌公司之后，就大杀四方。

2014年，携程以2.2亿美元投资同程旅游，成为其第二大股东。

其还以3000万元投资途牛，获得一个董事会席位。随后，又投资超5000万美元，收购途牛A类普通股。

2015年，携程出资4亿美元，收购艺龙约37.6%的股权，成为其最大股东。同时，携程宣布与百度方面置换股权，从而获得去哪儿45%的投票权。

2017年底，携程又推动艺龙与同程网络合并，后更名为同程旅行。

来源：视觉中国

通过一系列资本运作，数年间，梁建章将中国在线旅游市场的主要竞争者们，全部纳入麾下。

这一策略让携程得以结束竞争，获得市场支配地位，成为市值约2700亿港元的巨头。只是，行业生态是否变得更好，还要打一个问号。

遭遇反垄断调查，梁建章与携程如何应对，有待观察。在线旅游市场格局，可能生变。

“既是对携程的惩戒，也是OTA行业规范化发展的转折点，倒逼平台从‘流量驱动’转向‘合规赋能’。”唐树源表示。

题图来源：21世纪经济报道APP

图片来源：携程，除标注外