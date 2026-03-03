21世纪经济报道记者 杨坪

3月3日，21世纪经济报道记者获悉，深交所通过上市公司业务专区向深市公司发布关于深入开展“质量回报双提升”专项行动的倡议（以下简称《专项行动倡议》），倡议全体深市公司开展“质量回报双提升”专项行动。

自2024年2月，深交所启动“质量回报双提升”专项行动以来，已有超470家深市公司积极响应了本次行动，在提高上市公司质量、增强投资回报、维护资本市场稳定健康发展方面发挥了积极作用。

而眼下，随着《专项行动倡议》的发布，深市“质量回报双提升”专项行动将进一步拓展。

根据《专项行动倡议》内容，其鼓励上市公司结合自身实际情况，从五大维度制定具体方案：

一持续聚焦主业，提升经营质量。包括聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力；采取具体措施，提高产能利用率、净资产收益率等经营指标；通过高质量产业并购等方式，优化资产结构和业务布局，提升核心竞争力；规范使用募集资金，提升资金使用效率，加快募投项目推进。

二强化科技创新，发展新质生产力。包括以新质生产力的培育、运用，推动公司高质量发展，引领产业转型升级；采取具体措施，加大研发投入，推进新产品开发、新技术研发，加快创新成果转化；是优化人才激励机制、保持科研团队稳定，积极通过技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能。

三完善公司治理，强化“关键少数”责任。包括加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束；结合有关独立董事、股东回报、董高薪酬等最新规定，在内部治理机制中细化落实相关要求；在生产经营、投资并购等重大事项中，保护投资者特别是中小投资者的合法权益；努力引导“关键少数”通过承诺不减持、增持公司股份等方式，传递对公司发展前景的信心。

四提升回报水平，增强投资者获得感。包括牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极提升回报水平、丰富回报手段；结合资金使用安排和经营发展需要，合理提高分红率和股息率，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，避免资金长期闲置；加强市值管理，积极开展股份回购，鼓励回购注销。

五加强投资者沟通，积极回应投资者诉求。包括不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道；采取说明会、图文简报、短视频等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，提高公告可读性；建立投资者意见征询和反馈机制，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。

《专项行动倡议》还明确了一系列相关要求。在审议程序上，“质量回报双提升”行动方案应当作为单独议案提交董事会审议并披露。

方案披露后，公司应当在年报、半年报披露时对实施进展进行专项评估，作为单独议案提交董事会审议并披露。公司应当至少评估说明措施的实施情况及效果、投资者关于改进方案的意见建议以及进一步改进措施等。如实际情况已发生重大变化，需要对方案作出调整，公司应当及时更新方案并披露。

此外，倡议还鼓励公司在年度业绩说明会中设置双提升进展说明环节，增强信息披露的持续性和可验证性。

行业人士认为，此次倡议的发布，标志着深市上市公司“质量回报双提升”专项行动进入新阶段，有望推动更多深市公司在提高质量和增强回报方面拿出务实举措，为投资者创造更大价值。