21世纪经济报道记者 闫硕

近日，国家疾控局等16部门联合印发《全国地方病控制和消除实施方案（2026—2030年）》（简称《实施方案》），明确提出6大重点任务，推进实现控制和消除重点地方病危害。

地方病是指在一定地区内，由于自然环境因素、社会生活习惯和生产方式等因素的共同作用，某些疾病在该地区内发病率较高，且在其他地区相对少见或没有的一类疾病。

“十四五”时期，各地区、各部门相继启动实施了地方病防治专项三年攻坚行动和防治巩固提升行动，地方病防治工作取得突破性进展。然而，地方病种类多，致病因素复杂，涉及的自然环境、生活习俗等难以彻底改变，实现控制和消除重点地方病危害仍面临诸多挑战。

为落实《“健康中国2030”规划纲要》中提出的“到2030年，地方病不再成为危害人民健康的重点问题”这一战略目标，相关部门印发《实施方案》，作为“十五五”时期推进全国地方病控制和消除工作的指导性文件，对地方病控制和消除具有重要意义。

提出新目标

经70多年的不懈努力，我国全面落实各项防治措施，多数地方病病情得到有效控制乃至消除，部分病种已连续多年无新发病例，但仍有部分地方病的防治工作亟待突破。

综合多家医疗机构的科普内容，地方病主要可分为化学性地方病和生物性地方病两大类。前者由当地水体、土壤中某种或多种元素过量、缺乏或比例失衡引发，经食物、饮水作用于人体致病，典型病种包括碘缺乏所致的地方性甲状腺肿（大脖子病）、地方性克汀病，以及缺硒引发的克山病、大骨节病等；后者则由微生物、寄生虫感染导致，属于传染性地方病，代表性病种有鼠疫、血吸虫病等。我国当前重点防治的地方病，涵盖了上述两类中的多种相关疾病。

此次印发的《实施方案》聚焦化学性地方病防治，明确了总体目标，包括健全完善地方病病例筛查和管理体系，地方病患者管理率达到90%以上；纳入管理的地方病患者中，规范管理率达到95%以上；地方病病区重点人群防治知识知晓率达到90%以上，健康行为改变率进一步提高。

在重点任务方面，《实施方案》提出分类施策的综合防控举措。其中在涉水地方病病区，落实以改水为主的综合防控措施。到2030年，全国95%以上的病区县保持控制饮水型地方性氟中毒危害水平。水源性高碘地区改水率达到90%以上，在未落实改水措施的水源性高碘地区，居民户未加碘食盐食用率达到90%以上。

在饮茶型地氟病病区，推广普及低氟砖茶干预措施，到2030年，该病区居民户砖茶含氟量合格率达到60%以上。在克山病病区，继续推进优化膳食结构、改善居住条件等综合防治措施。

此外，《实施方案》还提出加大地方病防治科技研发力度。充分利用我国地方病防治现场资源，建立碘缺乏病、氟骨症等地方病专病队列，建设地方病生物样本库。同时开展地方病流行风险预测研究及技术储备，做好早期诊断及治疗靶点检测等技术储备。

值得强调的是，提升公众防病意识与能力是防控工作的关键环节。相关医疗机构提醒，要改变公众的不良习惯，比如不直接饮用未经检测的浅层地下水。地方病高发区定期开展儿童氟斑牙、甲状腺触诊等筛查，早发现早干预。

在预防方面，了解不同疾病的传播途径可以帮助公众采取针对性的预防措施，减少感染风险。地方病的传播途径多种多样，包括经空气飞沫传播、经水传播、经食物传播、经土壤传播、虫媒传播和日常生活接触传播等。公众可根据不同地方病的传播特点，做好针对性的防护和生活习惯调整。

适应新形势

多年来，我国积极推进地方病的防治工作，仅2025年，中国疾病预防控制中心地方病控制中心便发布9项地方病国家/行业标准，组织制修订6项，新立项5项。标准体系不断完善的背后，是疾病本身的发展变化，以及我国地方病防控形势的持续更新。

以大骨节病（KBD）为例，延边大学医学院研究团队在一项研究中指出，该病为一种慢性、地方性、变形性骨关节病，好发于儿童及青少年群体，主要流行于我国东北－西南方向带状分布的13个省。我国虽在2018年底基本实现消除大骨节病的阶段目标，但存量患者问题突出，2023年全国379个病区县仍有16.9万余名患者。

目前KBD的防治工作存在两个问题：一是疾病谱变化，儿童KBD得到控制，成人患者存量问题凸显，传统防控策略难以满足疾病谱变化新需求；二是环境因素变化，KBD分布受气候变化、生态环境改变及人口流动影响，非传统病区与病区病情差异呈现新特征。流行模式变化对公共卫生实践提出新要求，传统防控策略在应对成人存量患者和新环境诱发因素方面存在不足。

对此，上述团队建议防控策略应转向全生命周期管理，建立病历档案，关注患病和高危人群，提升基层医疗水平，加强多部门联合共治。

此次《实施方案》也明确了大骨节病的具体防控任务，即在大骨节病病区，持续实施换粮、退耕还林还草等综合防控措施；同时也在治疗救助现症患者、开展精准监测评价等方面明确了重点任务。到2030年，全国所有病区县保持消除大骨节病、克山病、燃煤污染型氟砷中毒危害状态。

在碘营养防控领域，同样呈现出新的形势特点。无锡市锡山区疾病预防控制中心郑静静对2015—2024年当地孕妇尿碘监测数据分析显示，该地区孕妇碘缺乏比例逐步下降、碘适宜比例小幅提升，碘营养状况整体有所改善。

然而，仍有相当比例的孕妇尿碘水平不适宜，特别是处于超过适宜量和碘过量的范围。郑静静认为，这提示有关部门需要进一步关注孕妇碘营养的平衡。一方面，应继续加强健康教育，向孕妇普及关于碘营养的知识，使其了解合理的碘摄入量；另一方面，医疗机构和相关部门应与孕妇密切合作，定期进行尿碘监测，提供个性化的营养咨询和干预。

相关案例都表明，我国地方病防治已进入新阶段，只有及时调整策略、精准施策，才能持续巩固防治成果。此次印发的《实施方案》也强调，卫生健康、疾控部门根据实际需要，制定、修订一批适合基层使用的地方病防治相关标准，保障防治工作科学、规范开展。