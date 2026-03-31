21世纪经济报道记者杨娜娜

3月27日，国家统计局发布了一份让人眼前一亮的开年成绩单。

2026年1-2月，全国规模以上工业企业利润总额同比增长15.2%，这一数字不仅远超2025年全年0.6%的水平，更在复杂的全球宏观环境下，释放出中国企业盈利修复的积极信号。另外，同期规模以上工业企业营业收入也同比增长5.3%，较去年全年加快4.2%。

来源：国家统计局

数据发布后，多家券商密集发布研报解读，从不同维度剖析这次“开门红”的数据成色与可持续性。国家统计局工业司首席统计师于卫宁也在解读时指出，1-2月，各地区各部门加紧实施更加积极有为的宏观政策，存量政策和增量政策的“集成效应”正在显现。

透过总量数据能看到一个更为积极的图景：量价齐升形成共振、中游制造业展现出超预期韧性、企业补库意愿正在回升。尽管行业分化客观存在，下游消费仍显疲软，成本端的改善也可能随油价波动面临逆转压力，但利润修复的动能正在从少数行业向更广领域扩散。

拆解多家主流券商的观点，我们试图回答市场普遍关心的问题：这份成绩单背后的驱动力是什么？这份“开门红”是短期脉冲还是盈利基本面的实质性修复？数据背后，一些积极的信号正在涌现。

“量、价、利润”久违共振

开年工业企业利润“跳涨”的背后，是量、价、利润率三个维度的久违共振。多家券商一致认为，1-2月工业企业利润的高增，是生产提速、价格降幅收窄与成本管控加强共同作用的结果，其中利润率的同比转正尤为关键。

量在回升，工业生产提速。国联民生证券宏观分析师钟渝梅指出，“十五五”开局之年各地“抢开工”的劲头很足，工业生产明显提速。广发证券资深宏观分析师王丹则给出了更具体的数据，1-2月工业增加值同比增长6.3%，好于去年全年的5.9%和2025年12月的5.2%，为利润增长提供了坚实的产量支撑。

不过钟渝梅也提醒，开年数据难免受到样本轮换、春节错位等短期扰动，利润成绩单的“含金量”要打上问号。但她也表示，优质企业的加入，可能也为开年利润增速“添了一把火”。根据统计制度，统计局每年会定期对规模以上工业企业调查范围进行调整，部分企业因达到规模标准新纳入，部分则因规模缩小退出。近年来，规模以上企业的数量增速虽有所放缓，但也从侧面反映了企业质量持续提升。

价在改善，价格拖累收窄。钟渝梅认为，PPI（工业品出厂价格指数）对利润的拖累正在收窄，背后既有“反内卷”政策的持续显效，也有输入性因素对部分工业品价格的拉动。王丹认为，PPI同比下降1.2%，也比去年全年的-2.6%和2025年12月的-1.9%明显改善。量价双好转，带动营业收入同比增长5.3%，而此前连续三年营收增速都在1%-2%左右的区间低位徘徊。

更关键的是，利润率转正进一步放大了利润弹性。国泰海通证券宏观团队李林芷、梁中华特别指出，“利润率同比近年来首次回升”是核心看点，营收利润率4.92%，同比上行0.43%，“这是自2024年9月以来利润率同比首次回正，单位成本下降是主要原因。”

王丹进一步拆解了成本下降的结构：1-2月每百元营收中的成本同比减少0.24元，而2025年为同比增加0.16元。同期油气开采、采掘业PPI同比降幅仍在5个百分点以上，这种“上游低价、下游成本下降”的不对称结构，为工企成本压力的大幅下降提供了条件。

不过她也提示，费用项压力有所增加，每百元营收中的费用为8.66元，同比增加0.02元，2月下旬以前人民币兑美元汇率的单边升值趋势可能是原因之一，汇兑损益属于财务费用项。

中游制造韧性“扛住”冲击

如果说整体数据让人惊喜，那么中游制造业的表现则为这份信心提供了更扎实的微观基础。这个最容易受上下游挤压的环节，展现出了超预期的韧性。

华创证券首席经济学家张瑜团队提出了“中游制造毛利率之‘浴火重生’”的论断。他们梳理了2025年以来中游经历的三轮考验——关税冲击、有色金属大幅上涨、油价大幅上涨。

结果发现，前两轮冲击对中游毛利率影响甚微。甚至在近期中游提价带动下，毛利率出现小幅上行。2025年二至三季度关税压力最大时，中游毛利率相比2024年同期仅回落0.1%；2025年10月至2026年2月，有色金属大幅上涨的五个月时间内，中游整体的毛利率不降反升。原因或与收入增速较快、中游本身出厂价格也有所上涨有关。

对于正在发生的高油价冲击，张瑜团队认为，考虑到中游成本中有色金属权重更大、中国电价受油价影响幅度低于海外，本轮高油价对中游毛利率的冲击或相对有限，甚至可能因成本优势带来出口份额增加。

钟渝梅将行业的利润修复分化格局概括为“上游靠‘价’、中游靠‘量’、下游暂承压”。她分析，1-2月，上、中、下游行业利润累计同比分别为34.3%、26.4%、-11.4%，上、中游表现明显优于下游。

上游利润改善更多来自价格支撑——在“反内卷”政策与输入性因素的共同推动下，1-2月有色金属冶炼、有色金属矿采利润实现近三位数增长。中游利润增长则更多体现生产加快的趋势，除新质生产力加速发展外，开年出口的亮眼表现也功不可没，电子设备制造业利润同比高达203.5%。

行业分化中的结构性亮点

不可否认，本次利润增长存在行业分化，但更值得关注的是，增长动能正在从少数行业向更广领域扩散，结构性的亮点正在积累。

华泰证券研究所吴宛忆、易峘指出，计算机通信和有色冶炼这两个行业，对整体工业企业盈利增速的贡献分别达到8.1%、6.1%，二者合计贡献超九成。

计算机通信行业的爆发，背后是全球AI需求与中国高科技制造的共振。王丹进一步拆解，计算机通信电子行业利润同比增长203.5%，其中智能无人飞行器增长59.3%、智能车载设备增长50%，半导体分立器件增长130.5%。这些“硬核”数字，勾勒出新质生产力加速发展的清晰轮廓。而有色采选、有色冶炼的利润高增，同样受益于新能源、高端制造等新动能的强劲需求。这意味着上游利润改善并非单纯的涨价逻辑，而是与下游新动能形成了良性互动。

与上中游相比，下游行业利润暂时“掉队”，但改善趋势已现，未来存在一定的利润修复空间。中信证券研究团队的数据显示，下游企业利润同比增速较2025年12月已进一步回升4.4%，虽然与上、中游相比仍有显著差距，但改善的趋势已经出现。

此外，所有制结构也在改善。中信证券研究团队关注到，1-2月除外资企业外，其他所有制企业利润均有较大回升，其中国有企业利润同比上升5.3%，较2025年12月大幅回升56.8%；私营和股份制企业利润分别上升37.2%和22.1%。这反映出不同所有制企业在当前经济修复中普遍受益，企业信心的修复正在从局部向全局扩散。

站在新起点上的平衡审视

在利润改善的带动下，企业补库倾向有所回升，这是微观主体信心回暖的重要信号。

长江证券研究所于博团队提供的数据显示，2月末，工业企业产成品库存名义同比增速回升至6.6%，为2023年4月以来最高；实际库存同比增速回升至7.9%，为2023年7月以来最高。自2025年8月起，名义库存、实际库存同比增速已经分别累计上升4.3%和2.5%。“在外需的支持下，当前企业补库倾向或在回升。”

钟渝梅也注意到主动补库的早期迹象，但她提醒，补库能否持续最终还得取决于终端需求的复苏节奏，“当前下游利润折射出终端需求尚未完全企稳，补库的可持续性有待观察。”

展望未来，多家券商在肯定开年成绩的同时，也提示了需要关注的风险点。综合各方观点来看，当前工业企业盈利修复既有坚实基础，也面临多重考验。

外需韧性提供重要支撑。长江证券研究所于博团队指出，开年以来工业企业利润延续回升态势，其逻辑与去年四季度一脉相承，外需拉动和上游有色主导的周期品涨价仍是主要驱动。

政策效应仍在释放。李林芷与梁中华认为，稳增长政策落地及内需回暖将支撑盈利延续修复。无论是设备更新、重大项目集中开工，还是春节消费旺季的带动，同时假期错位下同比高增，为利润增长提供基础。政策效应正在从短期脉冲向长期支撑转化。

积极因素之外，券商研报中也密集提示了需要关注的多重潜在风险。

成本端压力可能重现。王丹提醒，随着3月中东地缘冲突推高油价，企业成本端可能再度上升，从而对利润率形成一定挤压。不过考虑到PPI将大概率继续回升，对利润增速也存在一定支撑。李林芷、梁中华也认为，盈利持续改善仍有待观望，后续或呈结构性分化、温和改善的态势。短期来看，稳增长政策落地及内需回暖将支撑盈利延续修复，工业经济也正从被动去库存向主动补库存阶段过渡，但后续还需要关注外需波动、部分行业产能过剩及成本端压力，以及春节过后消费旺季消退带来的短期扰动。

外需与成本的拉锯仍在持续。长江证券于博团队将当前格局描述为“外需和通胀的影响或将进入拉锯期”。一方面，外需拉动仍是重要支撑；另一方面，油价大幅上涨可能推高下游企业生产成本。

吴宛忆、易峘指出，布伦特油价自中东冲突以来近期涨幅明显，有望推动3月国内PPI同比回正。但对下游企业来说，这意味着原材料成本的压力可能随之传导。此外，国际油价上涨还可能抑制全球需求，对中国出口链企业构成潜在影响。

整体来看，2026年开年工业企业利润数据的确给市场带来了不少惊喜。正如多家券商所共识的，这份开年成绩单的“含金量”正在显现，但可持续性仍有待验证。在“外需”和“成本”两股力量的拉锯中，未来工业企业利润的走向，既取决于宏观政策的持续发力，也取决于内需能否真正接棒成为增长的新引擎。