21世纪经济报道记者杨娜娜 上海报道

21世纪经济报道记者统计，截至2025年末公募管理规模500亿元以上的86家基金管理人中，超过20家基金公司在年报中披露了监管罚单明细。其中，规模前30的头部机构有12家收到罚单，占比四成，部分公司甚至被暂停产品注册或业务申请长达三个月。

在本轮体系化信息披露引发关注前，多数机构启动了体系化合规整改，部分已完成整改和监管验收。

从处罚原因看，合规内控缺陷是核心痛点。超过八成的受罚公司涉及此项，表现为制度不完善、执行不到位、流程缺失等，比如博时、招商、长城等。其次是投资运作不规范与销售管理失范，前者涵盖资管业务管理、投资权限、风控执行等环节，后者涉及适当性管理、宣传推介、销售合规等问题，在头部公司中占比过半，比如南方、汇添富、国泰等。此外，外汇、税务、信息披露等特殊违规原因亦在部分机构中出现。

这些集中暴露的罚单，既是2024年审计部门对十余家头部公募开展专项审计后的新机制落地，也是证监会在《推动公募基金高质量发展行动方案》落地“长牙带刺”执法理念的具象化体现。2025年，也因此被业内称为“合规大年”。

从罚单分布看，审计覆盖与处罚结果高度对应。被审计的机构，绝大部分在2025年收到了辖区内监管的行政处罚或监管措施；相对照的是，中小公募受罚比例显著偏低。

不过，中小机构此次罚单较少，并非合规水平更高。日常监管与系统性、穿透式审计所暴露的问题，在广度和深度上与头部不可同日而语。

本次头部机构罚单密集，与其庞大的管理规模和复杂的业务条线也相关。在激烈的规模竞赛中，头部公司业务触角极广，业务链条长、关联交易多，客观上增加了合规漏洞的发生概率；而中小公司业务聚焦、架构简单，加之被审计概率远低于头部，其合规问题更不易被系统性地暴露。

若外部审计机制继续向中小机构延伸，也势必会带来更深层次变化。

头部公募：显露多维短板，集中整改

从披露情况看，管理规模居前的头部公募成为2025年监管风暴的焦点。在截至2025年末规模排名前30的基金公司中，南方、富国、汇添富、博时、招商、国泰、华安、长城等12家机构，均披露了自家收到的监管措施以及整改结果。

在审计“穿透”下，头部公募暴露出的是系统性、结构性的内控缺陷，而非个别人员的操作失误。12家受罚头部机构中，受处罚原因高度集中于“合规内控”、“投资运作”和“销售管理”三大领域。其中，投资交易环节占比最高，涉及系统设置缺陷、交易指令执行不规范等问题。这反映出即便风控制度相对完善，头部机构在核心投资团队的合规执行力上仍有提升空间。

“公司+个人”的双层追责成为本轮处罚的标配模式。华夏基金在2025年11月被北京证监局出具警示函后，同年12月一名高管因同类问题被追加警示函；富国基金两名高管分别因投资运作和销售管理问题被警示；华安基金四名高管同时被出具警示函，成为高管受罚人数最多的头部公司。这一模式意味着，高管个人的合规责任也被更为明确地划分。

部分机构暴露的问题多维且密集，也更为典型。2025年11月，富国基金被证监会上海监管局责令改正的问题，涵盖公司治理、合规内控、投资运作、人员管理、销售管理及财务管理等多个链条环节。而华安基金同样涉及以上环节的问题。

业务暂停的严厉处罚信号出现。华安基金等被暂停受理固收类公募产品注册3个月。这一暂停发生在2025年固收业务大发展的关键窗口期，当年多家头部公募大力发展固收业务，长达三个月业务停摆，意味着可能不仅错失了市场发行窗口，也在处罚期暂时退出了渠道争夺的牌桌。

另外，博时基金与长城基金也曾被暂停部分业务，不过，博时基金在年报中并未明确说明暂停的具体业务及时长，长城基金说明了暂停3个月但未提及暂停的具体品类。

有机构遭遇“双罚”处理，折射出头部机构的多维合规压力。南方基金是头部机构中唯一收到“双罚”的公司。该公司先是因投资运作、人员管理及销售管理等问题被证监会深圳监管局责令改正，后又因外汇登记等问题被国家外汇管理局深圳市分局警告并罚款。前者指向业务运营层面的内控缺陷，后者暴露了跨境业务合规的历史疏漏。

行业整改闭环正在形成，头部机构正从“被动受罚”转向“主动修复”。比如易方达基金已通过完善制度、优化流程和系统功能等措施完成整改，整改成果也已经监管部门验收通过；华夏基金的股东中信证券主动督促其落实整改，目前华夏基金已全部完成整改；华安基金也表示已完成整改并通过监管验收，目前公司各类公募基金产品注册正常；嘉实基金也在3月30日正常上报多只产品。

截至2025年末，规模排名前30的基金公司中，广发、天弘、鹏华、建信、工银瑞信、华泰柏瑞、景顺长城、兴证全球、中银、平安、银华、永赢、万家、交银施罗德、兴业、大成、华宝、浦银安盛等18家头部机构，在年报中明确表示公司或相关从业人员无调查或处罚等情况。

中小公募：零散性合规问题分散显现

中小基金公司暴露的问题更多为零散、偶发的单点漏洞，少见系统性内控缺陷，更多与外部审计尚未覆盖有关。日常监管中被发现存在问题，或意味着合规压力更大。

舆情与信息披露短板是中小机构的突出软肋。西部利得基金2025年累计收到三张警示函，在中型机构中较为突出。2025年3月，该公司因合规内控、人员管理、廉洁从业等问题被警示；同日高管因信息技术问题被追责；12月再因信息披露违规被“二次点名”。

21世纪经济报道曾在《西部利得基金确认旗下基金经理涉赌》一文中提到，2025年9月该公司基金经理因赌博被行政拘留，从9月18日业内传言出现到9月25日公司正式确认并宣布免职，长达一周的“信息真空期”暴露了公司在突发事件应对、内部信息传递及合规披露机制上的明显短板。

“整改期内再犯”暴露合规资源匮乏。南华基金2025年11月因公司治理、合规内控被责令改正，12月再因同类问题被追加处罚并暂停部分业务3个月，一名高管两度被问责。这种“连环处罚”模式，凸显小型机构合规资源的实质性匮乏。

监管穿透式审查持续加强。创金合信基金在私募资管领域遭遇“打击”，该公司因投资运作及销售管理存在内控制度不完善或执行不到位等问题，被责令改正并暂停新增私募资管产品备案3个月。这反映出监管对公募机构的穿透式审查正在强化，专户业务不再是合规盲区。

部分罚单源于细节疏漏，监管颗粒度持续细化。宏利基金因2021年股权转让期间缺失外汇登记证，被国家外汇管理局北京市分局警告并罚款7万元。方正富邦基金因“计算错误”未能按规定代扣代缴个人所得税，被税务稽查局追缴税款及罚款。光大保德信基金因“官网展示内容不符合要求”、汇丰晋信基金因信息披露问题，双方均被出具警示函。这些“非典型”罚单说明，日常监管视野已覆盖至公司基础运营的各个角落。

“零处罚”不等于零问题

在监管持续加强的背景下，合规检查的覆盖面正在逐步扩大。

2025年基金年报呈现的“罚单全景图”，是公募行业迈向高质量发展进程中的一次集体“体检”。这场“合规大考”的价值不在于罚单数量，而在于整改闭环正在形成。头部机构正在将监管压力转化为内控动力，为未来的合规经营划定更为清晰的红线。

行业正进入“强监管、严问责”的新阶段。在规模竞赛与合规红线的博弈中，唯有将内控基因真正植入业务骨髓，方能在日益激烈的市场竞争中行稳致远。2025年的罚单密集期并非终点，而是行业高质量发展的又一个起点。