21世纪经济报道记者 唐唯珂

一场针对“假洋牌”的信任危机正席卷保健品行业。

4月1日，央视曝光网红保健品“澳洲优思益（Youthit）”虚构海外产地、伪造品牌背景——其宣称的墨尔本工厂实为汽修厂，核心产品由国内代工生产，却以进口高端产品名义溢价销售。

事件发酵后，与辉同行等头部直播间及陈妍希、李若彤等多位明星紧急致歉并启动全额先行赔付，代工龙头仙乐健康宣布全面核查涉事合作，多部门已联合立案调查。

而优思益“塌房”背后也将舆论关注再次引向了保健品代工的产业链。

4月3日，优思益代工公司仙乐健康方面向21世纪经济报道记者表示，公司已第一时间成立专项工作组，对涉事合作客户及相关产品的合作细节、生产记录开展全面核查。

此前仙乐健康方面称，“经初步核实，子公司安徽仙乐此前仅承接澳大利亚公司Yarra Vibe Pty Ltd的出口食品订单，该批产品已完成全部出口报关报检手续，完全符合国家相关法律法规及出口合规要求。公司坚决维护消费者合法权益与正常市场秩序，目前相关调查工作仍在有序推进中。”

公开信息显示，仙乐健康（300791.SZ）是营养健康食品合同研发生产商（CDMO），在中国（汕头、马鞍山、珠海）、美国、德国拥有七大自动化生产基地和五大研发中心，构建了全球协同的产品开发和本土生产服务体系。公司前身为 1993 年成立的广东仙乐制药有限公司，2015 年正式更名，2019 年 9 月在深圳证券交易所创业板上市，成为国内首家以营养健康食品 B 端业务为主营业务的上市公司。截至 2026 年 4 月 3 日，公司股价为 19.88 元，近一年下跌 2.98%，近三个月下跌 23.12%。

华南某保健品跨境电商业内人士向21世纪经济报道记者表示，常规大厂包括WonderLab、Keep 、汤臣倍健等大牌都会选择代工模式生产，近年来类似于境外的原材料业内称之为“大货”，进入中国之后进行分装产业链再生产的模式也越来越多。

“澳洲品牌”造假链条曝光

作为抖音、天猫叶黄素品类销量冠军，优思益曾以“源自澳洲、天然精准营养”为核心卖点，全系列产品累计销量超400万瓶，单瓶售价最高达434元，宣称由澳大利亚Yarra Vibe Pty Ltd公司创立，核心研发与品控均位于澳洲。但央视实地调查发现，其标注的墨尔本工厂地址实为汽车维修站，周边无任何保健品生产设施。

消费者溯源信息显示，优思益热销的补铁剂产品，生产企业实为仙乐健康科技（安徽）有限公司——A股保健品代工龙头仙乐健康的全资子公司。

作为优思益的核心销售渠道，头部直播间与明星带货矩阵在事件曝光后密集回应。4月2日，与辉同行直播间发布声明称，已启动全面复盘核查。多位曾为优思益推广的明星也紧急致歉。李若彤在声明中承认“选品未深入核实产地真实性，严重失职”，宣布无条件全额退款，无论产品是否开封、是否保留包装；陈妍希工作室启动先行赔付机制，承诺订单核实后72小时内退款到账，并终止与品牌合作；明道、章小蕙、曾舜晞等也纷纷跟进退款方案，明确“先行赔付、绝不推诿”。

法律层面，多位律师指出，优思益的行为已构成消费欺诈与虚假宣传，涉嫌违反《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国广告法》《食品安全法》等多项法规，消费者可主张“退一赔三”，赔偿金额不足五百元按五百元核算。广告经营者、发布者及代言人需承担连带责任，涉事平台因未履行资质审核义务，也可能面临连带赔偿与行政处罚。

前述业内人士向21世纪经济报道记者直言，保健品行业的各个品牌营销费用和渠道费用均是大头，从盈利模式来看，代工厂家反而是重资产、大投入，毛利较低的一环。一般 CDMO 业务毛利率约 30%左右，净利率 5%-10%，而委托加工（OEM）业务毛利率相对较低，一般20%左右，主要为基础剂型生产，大多企业只能依赖规模效应实现盈利。

而根据披露的年报数据来看，仙乐健康2024 年实现营业收入 42.11 亿元，同比增长 17.56%；归母净利润 3.25 亿元，同比增长 15.66%，基本每股收益 1.39 元；经营活动产生的现金流量净额 5.67 亿元，同比增长 46.85%。

2023-2025 年前三季度，期毛利率从 30.27% 逐步提升至 32.26%，累计增长 1.99 个百分点，核心得益于两大因素：一是高毛利创新剂型（如营养软糖、植物基软胶囊）销售占比提升，这类产品毛利率显著高于传统剂型；二是规模化生产带来的成本摊薄效应，叠加全球生产基地协同优化，原材料采购与生产效率持续改善。

不同剂型毛利率存在显著差异：营养软糖（毛利率约 35%-40%）、植物基软胶囊（约 33%-38%）等创新剂型占比持续提升，2024 年营养软糖收入占比已达 23.63%，成为毛利率提升的核心引擎；而传统片剂、粉剂等剂型毛利率相对较低（约 25%-30%）。

行业透视：保健品代工模式何去何从？

实际上，保健品行业普遍存在代工生产模式。

数据显示，国内超70%的保健品品牌采用“委托代工”模式，仅30%左右的企业拥有自主生产能力。这种模式通过资源整合降低品牌方进入门槛，但也因责任边界模糊、品控难度大等问题成为合规风险高发区。目前行业主流的代工模式主要分为三类，首先是OEM（原始设备制造），即纯粹代工生产。

这是最基础的代工形态，品牌方提供产品配方、质量标准及包装设计，代工企业仅负责按照要求进行生产加工，不参与产品研发与销售。

而代工企业主要收取生产加工费，利润空间较低，典型毛利率在15%-25%之间。这种模式下，品牌方完全掌控产品核心信息，代工企业仅需保障生产环节合规，但容易出现品牌方擅自更改配方、隐瞒成分等问题。优思益的补铁剂产品即采用此类模式，由仙乐健康按订单生产，品牌方负责后续的产地包装与市场推广。

其次还有ODM（原始设计制造），即全链条委托开发。品牌方提出产品功能、定位等核心需求，代工企业负责从配方研发、原料采购、生产制造到包装设计的全流程服务，品牌方最终以自有品牌上市销售。

代工企业需具备较强的研发能力，利润较OEM模式更高，毛利率可达25%-40%。此类模式下，代工企业对产品质量与合规性承担更多责任，但也存在品牌方过度干预生产、要求简化检测流程等风险。目前市场上多数新兴保健品品牌采用这种模式，尤其在软糖、口服液等创新剂型领域较为普遍。

再者即为贴牌合作，共享成熟产品体系。代工企业拥有已通过合规备案的成熟配方与产品生产线，品牌方直接“贴牌”销售，仅负责市场推广与渠道建设。这种模式门槛最低、周期最短，品牌方无需投入研发成本，代工企业可通过规模效应降低成本。

但容易出现多个品牌共用同一配方、产品同质化严重的问题，且品牌方对产品原料来源、生产工艺等核心信息的掌控力最弱，合规风险最高。部分区域性小品牌及电商白牌产品多采用此类模式。

从产业链角色来看，代工企业处于中游制造环节，上游对接原料供应商，下游服务品牌方，头部代工企业如仙乐健康、汤臣倍健子公司广东佰嘉等，已形成覆盖全球的生产布局，服务包括辉瑞金钙尔奇、斯维诗（Swisse）等知名品牌。2025年前三季度，仙乐健康营业收入32.91亿元，海外市场收入占比达61.2%。

而代工模式也在这次事件中突出了一定的隐忧与行业破局的关键。

前述保健品相关行业人士向21世纪经济报道记者指出，优思益风波暴露了保健品代工模式的深层隐患。首先是责任边界模糊，品牌方与代工企业容易出现“责任推诿”，当产品出现问题时，消费者往往难以明确追责对象。此次仙乐健康虽回应“相关产品已完成出口报关报检，符合合规要求”，但品牌方的虚假宣传行为仍对其品牌声誉造成牵连。

其次是品控与合规风险传导，代工模式下，品牌方的合规意识直接影响产品风险。部分品牌方为追求利润，要求代工企业降低原料标准、简化生产流程，或在宣传环节夸大功效、虚构背景，而代工企业出于客户维护需求，可能选择默许。此外，多个品牌共用生产线的情况下，还存在交叉污染、批次管理混乱等潜在风险。

此前即有多位行业分析人士指出，随着监管收紧与消费者觉醒，保健品行业正告别“营销驱动”的野蛮生长阶段，进入“合规+品质”的理性发展期。

代工模式本身并非行业顽疾，核心在于建立清晰的责任划分机制与全链条合规体系。未来，具备研发实力、品控能力与合规意识的头部代工企业与品牌方将脱颖而出，而依赖虚假宣传、同质化竞争的企业将逐步被市场淘汰。