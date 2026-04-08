21世纪经济报道记者 唐唯珂

昔日新冠概念股九安医疗以一轮凌厉上涨再度成为焦点。

截至4月8日午间收盘，公司股价报85.26元，近十个交易日累计涨幅超30%，年内涨幅已翻倍，总市值站稳396亿元关口。

而业内也有观点指出，在新冠检测业务退潮、主业营收承压的背景下，本轮行情并非单纯题材炒作，而是市场对其AI医疗落地预期、科创投资版图扩张、充沛现金安全垫三重逻辑的集中定价。

从传统家用医疗器械商，到兼具AI医疗服务与硬科技创投属性的复合标的，九安医疗正经历估值体系的系统性重构。

而伴随机构密集调研与资金博弈加剧，其股价高波动背后，是转型成效与盈利可持续性的深度考验。

股价放量异动

近期九安医疗交易活跃度显著提升，走出典型的资金驱动型行情。

3月末至4月初，公司股价四天斩获三涨停，多次单日换手率突破10%，成交额连续多日维持在20亿元以上，最高单日成交近47亿元，两融余额攀升至11.17亿元，融资资金持续加仓，北向资金亦阶段性净买入，显示场内资金对其AI转型与资产重估逻辑高度认可。

从基本面来看，公司业绩呈现营收下滑、利润逆势增长的独特结构。

2025年前三季度，九安医疗实现营业收入10.69亿元，同比下滑48.89%，核心原因系海外新冠检测需求大幅回落，传统IVD业务收缩明显。同期公司归母净利润达15.89亿元，同比增长16.11%；全年业绩预告显示，归母净利润预计20.2亿-23.5亿元，同比增长21.05%-40.83%。利润增长主要来自金融资产公允价值变动与股权投资收益，形成“主业收缩、投资托底”的盈利格局。

截至目前，公司手握超百亿元现金及类现金资产，资产负债率维持在低位，财务安全性突出。

充裕的资金不仅为研发与并购提供支撑，也成为二级市场资金敢于博弈的重要底气。多家券商在研报中提及，九安医疗的现金储备与多元化资产配置，显著降低了转型期的经营风险，赋予公司更高的估值容忍度。

资金层面，本轮上涨呈现游资与机构共振特征。龙虎榜数据显示，短线资金频繁进出博取波段收益，同时不乏机构席位与北向资金布局。

中信证券、国金证券、东方证券等给予“买入”或“增持”评级，目标价集中在95-105元区间，看好AI慢病管理与CGM产品放量带来的成长空间。部分中小机构则更为谨慎，认为公司主业尚未形成规模化替代增长点，业绩对投资收益依赖度过高，盈利稳定性不足，短期涨幅已部分透支未来预期。

AI医疗落地提速：主业转型？

本轮股价异动的核心催化剂，是九安医疗AI医疗业务进入落地窗口期，叠加硬科技投资布局持续深化，推动公司从“硬件制造商”向“AI医疗服务+科创投资平台”转型，估值逻辑迎来根本性转变。

在AI医疗核心布局上，公开信息显示，公司已组建30余人专业AI团队，聚焦垂直医疗大模型研发，重点推进AIoT糖尿病家庭医助项目。

依托36万余名糖尿病患者真实医疗数据训练，公司推出的照护师Copilot已上线运行，完整版AI模块预计2026年二季度启动灰度测试。该系统整合多模态数据分析、智能随访、用药提醒、血糖风险预警等功能，构建“硬件终端+AI算法+慢病管理”的闭环服务体系，推动公司从卖血糖仪、血压计等硬件产品，向“硬件+订阅服务”模式升级。

机构测算，若未来三年实现百万级糖尿病患者管理，单患者年服务价值约1000元，有望形成年均10亿元级别的稳定收入，成为继检测业务后的第二增长曲线。

同时，公司持续完善家用医疗产品矩阵，CGM（持续血糖监测）系统临床推进顺利，预计2026年上半年获批上市，有望打破外资垄断，与AI照护业务形成协同效应。呼吸道四联检试剂盒等常规IVD产品在海外渠道稳步放量，对冲新冠业务下滑影响，为转型提供基本盘支撑。

科创投资成为另一重要增长极与估值加分项。依托充沛现金，九安医疗已构建覆盖AI大模型、GPU芯片、生物医药的投资矩阵，累计认缴出资超43亿元，合作27家创投机构，间接持股沐曦科技、月之暗面等多家硬科技独角兽。2026年以来，公司参与AI大模型企业融资，进一步强化“AI影子股”标签。随着被投企业后续融资、解禁与上市推进，投资收益有望持续兑现，增厚公司业绩。

机构对其双轮驱动模式评价分化。中信证券认为，九安医疗正处于主业转型与价值重估关键期，AI医疗商业化落地与投资项目兑现将决定中长期走势，2026-2027年净利润复合增速有望达12%，长期成长潜力突出。国金证券指出，公司现金优势显著、全球化渠道稳固，AI慢病管理打开长期成长空间，维持买入评级。

不过风险亦不容忽视。一方面，AI医疗仍处于测试与商业化初期，患者转化效率、付费率、盈利能力存在不确定性，短期难以贡献大额营收；另一方面，科创投资退出周期长、估值波动大，投资收益不具备持续性，难以替代主营业务成为核心增长动力。部分市场人士直言，当前市场给予其科技成长股估值，但主业尚未完成验证，若AI业务进展不及预期或投资收益下滑，估值存在回归压力。