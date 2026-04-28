21世纪经济报道记者 杨梦雪

开业逾十年，作为首批民营银行之一的浙江网商银行，首次向新股东敞开了大门。

网商银行在2025年年报中披露，2025年度通过股权转让方式引入三家新股东——浙江杭叉控股股份有限公司（以下简称“杭叉控股”）、浙江航民实业集团有限公司（以下简称“航民集团”）及杭州东恒石油有限公司（以下简称“东恒石油”），持股比例分别为4.88%、2%和0.5%。

股权版图首度松动

此次股权变动的出让方为四家现有股东：万向三农集团、复星工业技术发展有限公司、杭州禾博士电子商务有限公司及金字食品有限公司。交易完成后，万向三农持股由26.78%降至22.87%，复星工业由15.22%降至13%，禾博士由4.87%降至4.16%，金字食品由3.86%降至3.12%。

三位新入局者则均为浙江民营企业。从共性上来看，三家企业均有深厚的实业根基，且均位于浙江本土。

杭叉控股是上市公司杭叉集团（603298.SH）的控股股东，实控人为知名浙商仇建平。杭叉集团是中国叉车行业龙头，总市值逾300亿元。除网商银行外，杭叉控股的金融版图还有温州民商银行，其受让温州民商银行9.9%股权4月刚获监管批准。

航民集团是航民股份（600987.SH）的控股股东，所涉行业包括纺织印染、热电、黄金饰品等。官网介绍称，其年加工印染布匹10亿余米，为全国规模最大的印染企业之一，黄金饰品年加工量80余吨，为华东地区最大的黄金饰品加工企业。航民集团同时为第一创业证券第四大股东。

东恒石油是东恒实业集团核心企业，业务专注于能源领域，主要从事成品油批发、原油贸易及加油站运营等业务，多次入选中国企业500强、浙江省民营企业200强等。

股权变动后，蚂蚁集团与宁波金润资产则分别维持30%和19.48%的持股比例不变，位列第一、第三大股东；万向三农集团尽管持股比例有所降低，仍然位列第二大股东。

网商银行董事长金晓龙在致辞中提到，2025年在各方支持下，“完成了合格新股东的引入，进一步改善股权结构”。谈及引入新股东的目的，网商银行也在回应中提及“将进一步丰富该行股东结构，提升公司治理效能，并在普惠金融服务、风险管理等领域带来宝贵的产业资源与协同效应”。

有业内人士对记者分析，网商银行此次引入股东背后的主要意图或在于产业资源的嫁接。杭叉控股的高端制造业背景、航民集团的产业多元化经验、东恒石油的能源行业积淀，有望在供应链金融、产业链金融等方面与银行主业形成协同。

深耕重点向产业链末端纵深

年报中网商银行在多个业务板块提及与产业的协同，其中普惠小微信贷服务重点深耕产业链末端的小微经营者。年报中同样提及，产业链上的小微客户是网商银行差异化市场定位下挖掘的重点。

业绩数据显示，截至2025年末，网商银行资产总额5045.9亿元，比年初增加335.6亿元，增幅7.1%。2025年全年，网商银行实现营业收入205.6亿元，实现净利润32.9亿元，同比增长4.0%。

资产质量及资本充足率方面，截至2025年末，不良贷款率2.19%，较年初下降0.11个百分点；拨备覆盖率240.68%，较年初上升39.68个百分点；资本充足率11.63%，较年初上升0.12个百分点；杠杆率6.20%，较年初上升0.23个百分点。

网商银行行长冯亮在致辞中提及，超过年初的预算目标一方面来自于信贷风险的良好表现，另一方面来自于交易银行业务的快速增长，构建了动能强劲的第二增长曲线。

“第二增长曲线”即为交易银行业务。冯亮明确提到，信贷市场竞争压力持续的同时，小微客户的经营性资金理财、支付结算等金融需求并未被充分满足，从信贷服务向多元金融服务拓展是市场发展的必然方向。

年报数据显示，2025年末网商银行管理资产规模（AUM）达到1.2万亿元，同比增长20%；合作银行理财子公司增至27家。