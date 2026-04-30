21世纪经济报道记者 朱艺艺

近日，男装龙头雅戈尔（600177.SH）交出了2025年成绩单，受市场环境、转型调整等多重挑战影响，整体业绩不及预期，公司实现营收115.82亿元，同比下降18.37%，归母净利润24.47亿元，同比下降11.57%。

就在2025年，公司豪掷近13亿元收购法国高端童装品牌BONPOINT（小樱桃），从而正式进军童装、国际与奢侈品领域。

由于BONPOINT品牌并表，公司在主品牌YOUNGOR之外的时尚板块多品牌(BONPOINT、UNDEFEATED、MAYOR、HANP、CORTHAY等)合计贡献营收16.27亿元，占比提升至24.54%。

而在公司治理层面，随着雅戈尔董事会换届选举，现任公司副董事长兼总裁的李寒穷被提名推荐为公司新一届董事会非独立董事候选人（尚待提交今年5月的股东大会审议），释放出这位49岁企二代或将从父亲李如成手中正式接棒的信号。

“长江后浪推前浪，这次董事会换届，将由新的一代人负责雅戈尔的经营……我恳切希望大家一如既往地继续关心、呵护、包容新一届董事会的工作，保证雅戈尔的基业长青、发扬光大。”雅戈尔董事长李如成在2025年年报的致股东信中写道。

BONPOINT并表，多品牌营收增至16.27亿元

逐步收缩地产业务，回归服装主业的雅戈尔，2025年时尚板块实现营收74.33亿元，同比增长9.33%，主要由于并表BONPOINT品牌及多品牌(BONPOINT、UNDEFEATED、MAYOR、HANP、CORTHAY)快速增长；该板块同期归母净利润0.96亿元，受成本、费用增加等因素影响，同比下降77.75%。

值得一提的是，除了主品牌YOUNGOR之外，公司还布局了男装奢品MAYOR、HANP（汉麻世家）、法国手工鞋履品牌MAISON CORTHAY、运动潮流品牌UNDEFEATED、挪威高端户外服饰品牌HH等。

（图片来源于雅戈尔2025年年报）

就在2025年，公司完成法国高端童装品牌BONPOINT的收购与整合工作，正式进军童装、国际与奢侈品领域，开启全球化布局。

公司提到，2025年，上述多品牌(BONPOINT、UNDEFEATED、MAYOR、HANP、CORTHAY等)合计贡献营收16.27亿元，占比提升至24.54%。

除了时尚板块，公司还有地产业务和投资业务。

2025年，地产业务尾盘实现预售收入9.56亿元（订单口径，合作项目按权益比例折算），同比下降68.46%；顺利推进明湖懿秋苑交付，结转营业收入41.57亿元，同比下降44.36%；受存货跌价准备计提的影响，全年亏损1.06亿元。

而投资业务继续结构调整，退出4个财务性投资项目，减持收回现金77.14亿元；全年实现归母净利润24.71亿元。

董事会换届，李寒穷或正式接棒

目前，雅戈尔实际控制人李如成，担任公司董事长，李如成之女李寒穷担任公司副董事长兼总裁。

值得关注的是，除2025年年报之外，另一份同日发布的雅戈尔董事会决议公告显示，鉴于公司目前董事会任期即将届满，49岁的企二代李寒穷被提名推荐为公司新一届董事会非独立董事候选人，而李如成的名字并未出现在被提名的名单中。

尽管这一董事会换届选举的议案，尚需提交公司今年5月召开的2025年年度股东会审议，目前未有定论，但背后意味颇深。

这一举动，意味着李寒穷或将从父亲李如成手中进一步接棒，成为雅戈尔经营的实际负责人，释放出正式接班的信号。

（图片来源于雅戈尔公告）

梳理过往经历可知，1977年出生的李寒穷，在2011年即出任雅戈尔公司董事，2016年兼任公司总经理，2017年任公司副董事长，2019年-2020年任公司副董事长兼总经理，2021年-2022年任公司副董事长，2023年开始任公司副董事长兼总裁至今。

事实上，除了担任上市公司要职，李寒穷同时还是雅戈尔时尚(上海)科技有限公司董事长兼总经理、雅戈尔服装控股有限公司董事长、雅戈尔投资有限公司执行董事兼总经理，并担任雅戈尔集团有限公司监事等，全面接触雅戈尔的相关业务。

此外，李寒穷直接持有上市公司0.09%的股份。