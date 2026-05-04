美国军方星期一(5月4日)启动了支持数百艘被困船只通过霍尔木兹海峡的行动。自从美国和以色列从2月28日开始发动打击伊朗的军事行动以来，这处海峡的交通一直陷于瘫痪。

美国中央司令部(CENTCOM)星期一在X平台发帖说：“美国海军导弹驱逐舰在通过霍尔木兹海峡之后目前正在阿拉伯湾展开行动，以支持‘自由计划(Project Freedom)’。”

中央司令部说：“作为第一步，两艘悬挂美国旗帜的商船成功通过霍尔木兹海峡，安全地继续他们的旅程。”

总部在巴林的联合海事信息(JMIC)证实美国军方已建立了一处强化安全区，帮助商船通过该海峡。

该海事中心就海上通告事宜与美军协调。该中心告诉船只选择分道通航计划(TSS)以南的阿曼领海作为航行路线，并敦促各船与阿曼当局协调。

该中心警告说，各船只应考虑到，贴近分隔航道通过海峡“极为危险，因为存在未经完全探测和缓解的水雷”。

英国海事安全组织--英国海上贸易行动办公室(UKMTO)报告说，发生了一起一艘油轮在阿拉伯联合酋长国富查伊拉以北水域被不明发射物击中的事件。UKMTO说，所有船员均安然无恙，没有发生环境污染的报告。

唐纳德·特朗普(Donald Trump)总统星期日宣布，作为一项“人道主义姿态”，美军将开始引导被困船只通过霍尔木兹海峡的努力，以帮助他所说的没有卷入美以与伊朗的冲突的国家。

特朗普在真相社交(Truth Social)发帖说，这次被称为“自由计划”( Project Freedom)，是对各国请求美国“被困在霍尔木兹海峡的船只”做出的回应。

伊朗少将阿里·阿卜杜拉希(Ali Abdollahi)星期一在一项声明中说，所有商船和油轮在试图穿过霍尔木兹海峡之前，必须与伊朗武装部队协调。

他说：“我们警告任何外国武装部队，特别是美国侵略军，如果他们企图接近并进入霍尔木兹海峡，将会受到攻击。”

中央司令部在星期日的声明中说，美军正出动导弹驱逐舰、100多架陆基与海基飞机、多领域无人载具平台和1.5万名军人，以支持这项努力。

中央司令部星期一否认伊朗媒体宣称的伊军在该海峡用两枚导弹击中一艘美舰的说法。

中央司令部说：“美军正在支持‘自由计划’并执行对伊朗港口的海上封锁。”该司令部补充说，美军指挥官、海军上将布拉德·库珀(Brad Cooper)星期日乘阿帕奇(Apache)直升机巡视了霍尔木兹海峡及附近的该地区海域。