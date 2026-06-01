21世纪经济报道记者 赵云帆

在AI时代，“铜”几乎成为了新的“石油”，是联通数据要素与新经济价值的“高速公路”。而铜加工企业也顺势成为了AI时代的“修路人”。

6月2日，沪市上市公司、全球领先的铜合金及先进材料制造企业金田股份，举行了2025年度业绩说明会，就公司在AI时代的产品升级迭代，以及未来持续的战略卡位，与投资者进行充分的交流。

此前公司披露的财务数据显示，金田股份2025年度实现主营业务收入1157.29亿元，同比增长2.42%；实现铜及铜合金材料总产量190.61万吨，总销量176.87万吨。2025年，公司实现归属于上市公司股东的净利润7.52亿元，同比增长56.16%，创下公司上市以来新高。

此外，公司稀土磁性材料实现主营业务收入17.18亿元，同比增长32.47%；其毛利率为12.61%，同比提升4.25个百分点，彰显公司2025年在增量业务上取得明显进展。

提前布局AI时代需求

2025年以来，人工智能革命推动着互联网，汽车等传统产业向集约化、高效化发展的浪潮。基于高性能铜缆、铜箔的智能化时代传输介质，正向着更绿色更节能更高效的方向升级。铜加工行业正面临着史无前例的高质量发展契机。

公司董事长楼城介绍，金田股份深耕有色金属加工领域40年，现已成为国内产业链最完整、品类最多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一，且在稀土磁材行业具备领先技术和完善的产品体系。2025年，公司完成了“十五五”战略规划，明确以国际化、高端化、绿色化为方向，通过“战略领航、卓越运营、高能组织、数智创新、品牌共生”五大支撑，致力于建设世界级铜产品和先进材料基地。

楼城还介绍了公司在绿色业务、公司治理、企业文化、智能制造、合规与社会责任等方面取得的积极进展。

目前，AI基建已经打通了全球化协作的体系框架。具备国际视野和未来洞见的企业，早在过去几年已经开启了布局。在此次业绩会上，金田股份董事会秘书丁星驰就2025年公司在国际化、产品客户升级、绿色再生及资本市场价值提升方面取得的显著成果，向投资者进行了详细汇报。

丁星驰表示，受益于新能源汽车、AI算力等战略新兴领域的需求，公司高端铜基材料获得了良好的市场反响。2025年公司新能源汽车领域铜产品销量同比增长16%，其中高压电磁扁线占电磁扁线出货量比例显著提升至47%。在算力散热领域，相关铜材销量同比增长55%，产品已进入多家头部企业供应链。

在ESG方面，丁星驰介绍了绿色再生业务的优势与成果。他表示，公司已成为国内再生铜利用的领先企业，2025年绿色低碳再生铜产品销量同比增长54%，并获得多项国际认证，形成了新的业绩增长点。

为投资者厘清“AI时代”抓手

近年来，A股市场将提升上市公司质量和投资价值，引导上市公司高质量发展，拓宽上市公司投资者沟通渠道放在重要位置。金田股份近年来也持续推动完善上市公司治理体系，加强主动信息披露，并且始终重视投资者回报。

数据显示，金田股份自2020年上市以来，已累计发放现金分红约9.3亿元，并已实施完成四期股份回购，回购金额累计达6.91亿元。公司也持续完善ESG治理，系统部署确定了碳减排、再生铜利用及保障员工权益等工作目标，展现了追求企业可持续发展的长期决心。

业绩会上，就投资者关心的一系列问题，公司管理层也进行了积极回复。

就公司积极面向全球“双碳”目标，加大再生铜加工领域布局的问题，丁星驰介绍，在全球降碳与ESG趋势下，再生铜能耗仅为原生铜的20%-30%，每吨可减排约3吨二氧化碳，且可100%循环利用，是铜产业实现碳中和的关键路径。其不仅能减少矿产资源依赖、增强供应链韧性，也能与下游企业的绿色采购需求形成稳定合作。经济性上，再生铜具备成本较低、价格波动相对温和、可获得碳收益及绿色金融支持等优势。

上市公司数字化转型和人工智能应用一直是投资者关心的问题。对此，丁星驰表示，公司持续推进数字化转型与人工智能建设，在行业中已形成代表性的三大成果。在基础设施层面，金田股份完成了数据资产基础平台的建设，并对IT架构与云平台进行了升级，夯实了数智化底座；在实际应用层面，公司将大数据、AI深度融入业务与管理全流程，实现了多项通用AI场景的落地，有效提升了决策与运营效率；而在安全保障层面，公司全面加强了数据安全与合规管理体系建设，保障了信息资产的安全可靠。

目前，金田股份已获得包括“国家卓越级智能工厂”“国家级5G工厂”“浙江省未来工厂”及“浙江省人工智能应用标杆企业”等数智化转型成果与荣誉。