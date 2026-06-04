21世纪经济报道 记者顾丛

中国科技圈极少有公司能像追觅科技（下称追觅）一样，同时占据“科技顶流”和“舆论风口”这两个定位。

近期，追觅的融资情况又有了新的消息。6月1日，据媒体报道，追觅近期开放直接融资窗口，计划释放部分Pre-IPO份额。本轮投前估值或锁定约700亿元人民币，单笔投资最低门槛高达3.5亿元，整个融资窗口预计于7月初关闭。另外，此次整体释放的份额区间为5%至10%，若按700亿元估值计算，对应融资规模约在35亿元至70亿元之间。

回顾追觅此前的融资记录，本轮估值有所提升。其最具代表性的融资无疑是2021年10月完成的36亿元C轮融资，刷新了当时智能清洁行业的单笔融资纪录。此后，追觅又陆续完成了多笔融资，直至本次Pre-IPO轮。

截至目前，追觅尚未对上述融资消息进行回应。

围绕追觅的资金情况始终是外界关注的焦点。追觅是怎么融资的？谁是追觅的主要资金提供方？在科技金融成为“金融五篇大文章”命题后，金融机构对科技企业报以积极态度，本文梳理了追觅近几年的融资图谱，访谈了部分商业银行对追觅的信贷状况，以更真实展示追觅的资金图谱。

兴业等银行为追觅提供融资

一直以来，科技公司多将传统金融视为稳定依仗的力量，科技起家的追觅科技也不例外。通常科技企业早期融资支持来自PEVC，商业银行在早期一般比较谨慎，但随着企业发展，商业银行会越来越成为重要的融资渠道。

追觅是在苏州起家的。据《苏州日报》2025年6月报道，兴业银行苏州分行自追觅科技创立之初便与之紧密合作。

2020年初，兴业银行给了追觅第一笔2000万元的授信。报道称，对于一家缺乏传统抵押物的科技公司而言，兴业银行推行的“技术流”评价体系发挥了关键作用——从科技创新能力角度对企业的成长和发展趋势进行量化，与传统银行“看过去、看现状”的现金流逻辑不同，“技术流”主要是“看未来、看潜力”。

追觅的多项专利契合了这套体系的多项指标：据追觅官网披露，追觅全球累计申请专利超1万件，授权专利超3000件。

2021年，兴业银行通过总分联动将授信额度提升至约5亿元；2025年，兴业银行苏州分行还为追觅落地了1.5亿元NRA账户国际信用证业务，帮助其以跨境人民币结算方式减少外币汇兑风险。据报道，银行为追觅科技系列提供的授信额度也逐年提升，金额超过11亿元。

不过，需要明确的是：“授信”不等于“放款”。授信是银行给予企业的“可用的上限”，放款是企业“实际拿到的钱”。换句话说，授信更像是一笔“备用金”，企业会根据实际资金需求分次提款，不需要一次性借完。而且即使有授信，每笔放款前银行仍需审核企业是否满足特定条件，如提供用途证明、落实担保措施等。

兴业银行给追觅的11亿元授信，是一个名义上最大值，并不一定是实际在贷总额。

对于追觅如何拿到银行授信的，一位从事对公授信的业内负责人告诉21世纪经济报道记者，科技类公司的授信对银行来说确实不太容易评估。

“常规公司看经营数据、股东、抵质押物、现金流，但新兴企业暂时还没有标准化的评估模式，基本是一事一议”。这位人士表示。

作为科技新宠，追觅的主营业务（扫地机器人等清洁电器）已获得市场一定程度的认可。据追觅披露，其2025年营收突破了400亿元人民币，按照净利润率约13.9%计算，创造了超过55亿元的净利润。其中追觅的海外市场收入占比已达到70%到80%，产品覆盖120多个国家和地区，线下门店超过6500家。（追觅系非上市公司，主要财务数据均来源于公司披露，未经第三方审计核验）。

银行对追觅主要业务目前的状况相对来说比较认可，除了兴业银行， 其他股份行和城商行也有参与对追觅的融资。一家城商行苏州分行相关人士向21世纪经济报道记者表示，他们银行对追觅也有贷款，一两亿左右，但体量比不上兴业银行。

另一家股份行苏州分行也透露，目前对追觅的贷款规模在亿元左右，但也是仅限于为其主业公司提供支持。

总体来看，追觅凭借其主营业务及多项专利获得了银行的科技类贷款。银行针对扫地机器人等主营业务进行授信，但大部分银行的额度相对不大。除了个别银行，大部分银行的授信额度基本在几千万或者刚满亿元的金额。对于追觅主业的新业务，受访的大部分银行目前没有怎么发放贷款。

对于追觅近期的一系列有争议的声音，苏州当地的国有大行、股份行及城商行对此也相当关注。多位当地银行人士向21世纪经济报道记者表示，公司的风格有争议有舆情，而银行从事的多是偏保守的传统贷款业务，因此大家多少有点变得忐忑。一家银行分行负责人看到舆情后就向放款的支行迅速了解情况，以确认贷款安全。

4月底，追觅高调赴美，在硅谷开了 “DREAME NEXT”的发布会，同步发行了“火箭车”、AI手机等“人车家”智能生态新品类。俞浩也在社交媒体上表态，立下“今年千亿、明年三千亿、后年万亿”的目标，直言要“重新发明地球”。

“确实有点看不太懂。”其中一位分行高管说，不过他们仍保留了对追觅主业的融资支持，认为这块目前处于健康状态。

百亿地方国资，下注“追觅生态“

相比银行贷款，追觅另一条更值得关注的募资路线是地方政府产业基金。

2025年4月，追觅科技旗下企业风险投资（CVC）机构——天空工场创投基金（前身是追创创投）宣布绍兴百亿产业基金首期募集完成，注册出资额30亿元。从持股结构来看，追觅自身持股54%，绍兴金控以及绍兴市滨海新区、越城区的国资出资实体合计持股45%。

这一合作模式在随后被迅速复制到全国：

2025年10月，杭州临安与追觅签约设立总规模20亿元的生态基金，2026年3月，追觅科技华东研发和制造总部在临安青山湖科技城正式启用。与启用仪式同步，总投资约50亿元、规划用地超175亩的追觅华东研发和生产总部项目也即将动工，目标直指追觅在华东最大的制造基地。

2025年12月追觅智显总部落地成都青白江，同时10亿元追创智蓉基金完成备案，预计2026年投产，聚焦AI智能电视、显示器及新一代智能交互显示设备的研发生产。

2025年4月，追觅在柳州孵化的智能出行项目——首驱科技柳州制造基地首台试制车下线。该项目由柳州市与追觅科技联合设立的产业基金提供资金支持，总投资15.21亿元，专注于智能电摩等智能出行产品的整机生产与研发。

2026年4月，苏州宿迁工业园区也与天空工场创投基金现场签约，成立“苏宿天空工场产业投资基金”，设立总规模50亿元。首期规模5亿元，重点瞄准人工智能、泛机器人等。

但这一模式引发了外界一些质疑。追觅科技联席总裁雷鸣对此解释称，公司与地方政府组建基金，并非为完成返投任务而强行迁移产业，而是综合评估产业链匹配度、人才供给及成本等因素后再行落地。他强调，依托追觅体系化能力的复用，孵化项目成功率远高于市场水平。

近期，《解放日报》也发了一篇评论文章《“追觅系”值不值得投资？各地政府不妨再多想想》，文章中写道：地方政府的产业基金往往设有较严格的审核机制，部分追觅系公司可能也有“值得投”的技术基础和市场前景。但也要看到，相关现象在一些地方确实存在，暴露出的问题值得警惕。

一家银行系AIC公司人士对记者表示，最近去苏州尽调追觅，虽然当地分行屡次催促这家AIC对追觅股权投资立项，但他本人目前在观望中。

而随着近期媒体披露的追觅新一轮融资，一位关注一级市场的专业人士告诉本报记者，最高700亿元的投前估值在近期的国内一级市场属于中等水平，单笔最低3.5亿元的门槛已是高端玩家级别，大多数LP难以企及，像是国家队、大型战略基金、社保基金这类长线资金，才会是大融资的主要潜在参与者。

当前，追觅科技仍处于模式成型期和扩张关键期，部分BU的业务仍在快速迭代和试错之中，盈利质量和现金流稳定性尚未经历完整周期的考验。在当下，对其“地方政府+产业基金+银行授信”的投融资路径下结论，还为时尚早。评判其财务的稳健性和可持续性，还需要待其进一步披露财务信息和关联企业情况，本报将持续关注。