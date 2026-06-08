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不入籍就要卖房？澳总理回应永久居民福利资格争议

澳大利亚总理阿尔巴尼斯指责反对党和一国党“制造分裂”，把永久居民和公民区别对待。 Source: AAP / Darren England

上周，一名一国党议员在介绍该党的住房政策时声称，永久居民必须成为澳大利亚公民，否则将被迫出售房产。虽然这一说法随后被党内澄清并撤回，但围绕永久居民福利资格的争议并未平息（收听播客，了解详情）。

Published 8 June 2026 1:02pm

Updated 3m ago 1:06pm

By Josie Harvey

Presented by Nicole Gong

Source : SBS

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上周，一名一国党议员在介绍该党的住房政策时声称，永久居民必须成为澳大利亚公民，否则将被迫出售房产。虽然这一说法随后被党内澄清并撤回，但围绕永久居民福利资格的争议并未平息（收听播客，了解详情）。

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）批评反对党和一国党（One Nation）针对永久居民提出的政策，称这类主张具有“分裂性”，并强调永久居民是澳大利亚社会和经济运转不可或缺的一部分。

阿尔巴尼斯周日在昆士兰阳光海岸（Sunshine Coast）对记者表示，有关限制永久居民获得住房或政府服务的提议令人担忧，因为许多永久居民已经在澳大利亚生活数十年，并在医疗、养老等关键领域发挥着重要作用。

“如今我们看到的是一个不同的联盟——自由党、国家党和一国党之间的界限越来越模糊，人们越来越难看出三者的立场有什么区别，”阿尔巴尼斯说。

他提到，一国党议员巴纳比·乔伊斯（Barnaby Joyce）本周曾表示，根据该党的住房政策，永久居民必须成为澳大利亚公民，否则将被迫出售房产。

乔伊斯随后收回这一说法，并澄清一国党只是鼓励永久居民申请公民身份，并不会强制他们出售住房。

阿尔巴尼斯认为，联盟党的立场与一国党相似。他特别点名反对党领袖安格斯·泰勒（Angus Taylor）上月发表的预算案回应演讲，称其内容“令人震惊且制造分裂”。

泰勒当时表示，联盟党计划通过限制非公民（包括永久居民）享受福利的资格，以节省数十亿澳元开支，但现有受益人将不受此影响。他还表示，应鼓励永久居民成为澳大利亚公民。

对于来自中国、印度等不承认双重国籍国家的永久居民而言，取得澳大利亚国籍意味着必须放弃原有国籍。

阿尔巴尼斯表示：“我不会把澳大利亚公民和永久居民区分开来。”

“永久居民已经承诺在澳大利亚长期生活。你走进一家医院，看看如果所有永久居民都离开会发生什么。看看是否还有护士、护工、清洁人员，是否还有人维持这些医疗设施的运转。”

“如果我们把所有永久居民都赶走，不让他们拥有住房，也不给他们获得服务的机会，那么澳大利亚老年人还能否获得所需照顾？”

“这正是自由党和国家党希望澳大利亚走上的分裂道路。”

对此，自由党移民事务发言人乔纳森·杜尼亚姆（Jonathon Duniam）向SBS新闻表示，阿尔巴尼斯正在歪曲联盟党的政策立场。

他说：“总理宁愿发动毫无根据的恐吓宣传，也不愿为自己在移民、住房和生活成本问题上的持续失败负责。”

杜尼亚姆表示，联盟党的政策将保护现有福利领取者的权益，同时鼓励永久居民加入澳大利亚国籍，并更加重视澳大利亚社会保障体系的可持续性。

反对党财政事务发言人蒂姆·威尔逊（Tim Wilson）周日在天空新闻（Sky News）节目中形容乔伊斯有关永久居民住房问题的言论“令人震惊”。

他说：“如果一国党的目标是将遵纪守法、合法拥有房产的人赶出自己的家园，甚至驱逐出境，那么这充分说明了他们执政目标的危险性。”

当被问及联盟党是否同样针对永久居民时，威尔逊回应称：“我们不会强迫他们出售住房。”

他说，联盟党的重点是确保来到澳大利亚的人愿意对澳大利亚作出承诺并为国家作出贡献。

“我认为，无论是澳大利亚人、新澳大利亚人还是移民，主动寻求福利并不是他们的最优选择，”他说。

永久居民福利资格成为争议焦点

根据联盟党上月公布的政策，国家残障保险计划（NDIS）以及17项福利项目将“仅限澳大利亚人享有”，包括求职补助金（JobSeeker）、青年津贴（Youth Allowance）、养老金以及家庭税务补贴（Family Tax Benefit）等。现有领取者将不受影响。

由于临时签证持有人本身无法获得NDIS支持，因此受影响最大的群体将是缴纳税款的永久居民。

目前，永久居民通常需等待四年才能获得大部分社会福利资格，而领取养老金和残障养老金的等待期最长可达十年。

泰勒的预算案回应还包括削减海外移民数量的计划。

相关政策引发部分移民群体不满。一些人担心，自己可能被迫在获得社会福利资格和保留原有国籍之间作出选择。

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