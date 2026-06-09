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退休金超过40万澳元为何被视为重要的“分界线”？

Low-balance retirees, particularly older women, are at significantly higher risk of their superannuation running dry. Source: Getty / Alfexe

如果希望退休后过上较为舒适的生活，仅关注退休金（Superannuation）的投资回报并不够，退休金储蓄和退休生活质量还受到其他重要因素的影响（点击播客，收听详情）。

Published 9 June 2026 4:05pm

Updated 13m ago 4:14pm

By Rachael Knowles

Presented by Xinyu Li

Source : SBS

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如果希望退休后过上较为舒适的生活，仅关注退休金（Superannuation）的投资回报并不够，退休金储蓄和退休生活质量还受到其他重要因素的影响（点击播客，收听详情）。

一项新研究发现，退休公积金（也被称为退休金）账户余额低于25万澳元的人，如果希望维持舒适的生活水平，其储蓄有可能在退休后10年内耗尽，这对女性来说尤其可能会造成严重的影响。

蒙纳士金融研究中心（Monash Centre for Financial Studies）新发布的研究指出，在市场不稳定、预期寿命延长以及生活成本上升的情况下，许多退休人士正面临艰难的选择。

该研究报告由副教授乌姆·卢斯巴（Ummul Ruthbah）和Trinh Le博士合著。研究指出影响退休金可持续性的三个主要因素：退休金初始余额的规模、账户中股票与债券的配置比例以及退休头些年市场回报的表现。

该研究指出，如果一个人的退休金余额超过40万澳元，无论投资组合如何设计，“维持收入的可能性几乎都可以确定”。

此前已经有部分人士担忧退休金余额的性别差距问题，这份报告的发现更为增加了人们对这一问题的关注。

接近退休年龄的女性，其退休金余额可能比同龄男性少30%左右。就退休金余额的中位数而言，女性为21.2万澳元，男性为28.3万澳元。

卢斯巴表示，这项研究强调了需要“采取措施提高女性退休金储蓄”的必要性，“无论是通过有针对性的缴款激励措施、通过改革去解决职业中断和薪酬差距的问题，或者是加强政府福利养老金安全网的保障”。

“对于退休金储蓄达到中位数水平的女性退休人员而言，即便是均衡的投资组合，在十年内耗尽的风险依然很高；而退休金储蓄达到中位数水平的男性，其退休生活前景则更为稳妥。”

非营利组织 Women in Super 的首席执行官乔·科瓦尔奇克（Jo Kowalczyk）向SBS表示，退休时，退休金余额较低的女性更容易受到财务冲击的影响，并面临“储蓄无法支撑整个退休阶段”的风险。

她说：“对许多女性而言，较低的终身收入、因承担无偿照护责任而离开职场的时间，以及持续存在的性别薪酬差距，都对她们的退休储蓄产生持久的影响。”

她强调，缩小退休金性别差距不仅仅是提高账户余额的问题，更关乎女性在退休后能否拥有财务保障、经济独立和尊严，从而能够享受舒适的退休生活。

该报告还得出结论，无论采取何种投资策略，如果是小额退休金账户，都无法支撑退休期间的高额开销。

此外，报告还指出，对于拥有较高退休金余额的人来说，如果投资过于保守，通胀将有可能导致资金贬值，并建议适度消费可能是最佳的平衡做法。

卢巴斯表示：“退休人士如果将支出目标定在适度水平，而非追求更舒适的生活方式；那么无论配置如何，其投资组合在十年内保持可持续性的可能性更高。”她还提到，保持一定比例的股票配置仍然十分重要。

退休的时机也可能是一个很重要的因素，该研究表明，在市场低迷时期退休会带来实际的损失。例如，报告发现，在 2022 年退休的人，由于当时的股票和固定收益市场均出现负回报，其十年后的财务状况很可能明显差于迟一年（即2023年）退休的人，即使他们的退休金余额和投资策略完全相同。

因此，该报告建议，在市场下跌期间，退休人士应尽量避免、延后或减少提取退休金，并考虑灵活提款，根据市场环境和个人需求调整提款金额，而不是按照固定的比例。

此外，澳大利亚政府财务教育平台Moneysmart也提供各类建议——通过不同方式增加自己的退休金储蓄。

本文信息仅供一般信息参考，不构成财务建议。您应咨询持有执照的专业人士，以做出最适合您的决策。

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