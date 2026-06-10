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21世纪经济报道记者柳宁馨 报道

5月，我国PPI‌同比上涨3.9%，实现连续三个月上行，涨幅创下46个月新高。

具体来看，6月10日国家统计局公布的最新数据显示，今年5月，我国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.2%，涨幅与上月持平，环比下降0.1%。同期，我国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨3.9%，涨幅比上月扩大1.1个百分点，环比上涨0.5%。

在受访专家看来，5月PPI上涨受低基数等因素影响，高端制造、算力需求增长等也成为重要驱动力，企业盈利环境正在改善。不过，5月CPI涨幅维持在1.2%，显示需求端恢复相对温和，价格向终端消费传导仍待观察。

消费仍在温和修复

从CPI表现看，居民消费市场总体运行平稳。5月，CPI同比上涨1.2%，但食品价格仍同比下降1.7%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.1%。

当前物价运行反映出国内消费复苏处于怎样的阶段？

北京大学经济学院教授、国民经济研究中心主任苏剑在接受21世纪经济报道记者采访时表示，当前国内消费仍处于修复阶段，“当前国内外环境较为复杂，国际不确定因素依然存在，经济压力犹存，同时国内依然处于经济结构调整阶段，经济总量稳中求进，居民需求在复杂的环境中逐渐修复，居民消费需求震荡前行”。

结合生产领域来看，5月，PPI同比上涨3.9%，连续3个月回升，而CPI涨幅相对温和。如何理解当前工业品价格与消费品价格之间的“剪刀差”现象？

在苏剑看来，工业品价格方面，工业价格对国际大宗商品价格波动较为敏感，受国际大宗商品价格上涨影响，PPI增速进一步明显上涨，“如果国际大宗商品价格持续居高不下，PPI增速的上行会向CPI传导。但由于当前国内整体物价相对不高，经济走势平稳，价格传导对终端消费的影响有限，除非极端情况出现”。

远东资信研究院副院长张林分析认为，5月PPI与CPI之间的剪刀差扩大至约2.7个百分点，意味着上游涨价向终端消费的传导依然不畅，中下游企业仍面临成本挤压，盈利改善的扩散范围仍受限，政策端需要在稳定原材料价格波动与提振终端需求之间寻求平衡。

张林提醒，PPI正增长能否向下游真正传导、进而带动更广泛的盈利改善，是判断本轮PPI走势质量的核心问题。当前工业生产者购进价格（PPIRM）涨幅持续超过PPI出厂价格涨幅，意味着成本挤压仍在，中下游利润修复受限。

“若内需端，尤其是设备更新与以旧换新政策能够持续扩张终端需求，价格传导链条有望疏通；反之，剪刀差走阔可能持续抑制经济整体盈利扩散的广度与持续性。需要警惕的主要下行风险，集中于油价的超预期下行以及终端需求回升的可持续性不足这两个变量。”张林表示。

五矿期货研究中心宏观团队在接受21世纪经济报道记者采访时也表示，当前终端消费与地产链修复依然偏弱，价格上涨更多集中于资源品和中上游制造环节，尚未形成向居民消费端的广泛传导。

PPI增速连续3个月上行

继3月PPI同比转正以来，PPI仍延续上涨态势。其中，5月PPI同比上涨3.9%，连续三个月走高。如何解读5月PPI上涨背后的影响因素？

苏剑认为，本轮工业品价格的上涨主要由两方面因素推动，一方面，2025年PPI同比下降2.6%，对2026年形成了明显的低基数效应；另一方面，外部环境复杂多变，随着全球矿产、航道的争夺，上游原材料价格上涨，推动PPI增速上行。

从行业看，5月PPI同比上涨主要受到有色金属、煤炭、电子制造等行业带动，其中铜、锡、算力相关电子产品价格表现突出。

具体来看，5月价格同比上涨的行业中，有色金属矿采选业同比上涨36.5%，有色金属冶炼和压延加工业上涨24.0%，煤炭开采和洗选业上涨10.0%，电气机械和器材制造业上涨4.5%，计算机通信和其他电子设备制造业上涨2.1%，黑色金属冶炼和压延加工业上涨1.0%，上述6个行业合计影响PPI同比上涨约2.56个百分点。

五矿期货研究中心宏观团队在接受21世纪经济报道记者采访时表示，本轮PPI同比上行呈现明显的结构分化特征。分行业看，有色金属、煤炭开采和洗选业、电气机械及计算机通信和其他电子设备制造业是PPI同比的主要拉动项，反映产业升级与设备更新对工业需求形成支撑，但价格上涨向终端消费的传导仍相对有限。

从产业链逻辑看，本轮PPI上行首先受到全球资源品供给约束与国内需求改善共振影响。一方面，全球铜矿、锡矿等关键金属供应偏紧，叠加地缘政治扰动、矿山品位下降以及部分资源国供应波动，供给端弹性偏弱。另一方面，AI算力建设、电网升级以及储能等行业持续释放需求，对相应金属与半导体材料需求形成明显向上拉动。

五矿期货研究中心宏观团队认为，计算机通信和电子设备制造价格回升反映了AI资本开支周期下，产业链上游的电子元器件、PCB、功率器件以及散热材料价格出现结构性改善，使得算力资本开支正逐步向工业价格端传导。

值得注意的是，5月，产业结构优化升级还带动部分行业价格上行。例如，人工智能与各领域深度融合，算力需求增长等带动有色金属、电气机械和计算机相关行业价格上涨。

“AI+新基建”将如何影响未来PPI与上游资源品价格？

五矿期货研究中心宏观团队认为，“AI+新基建”有望成为推动PPI中枢抬升的重要力量，并重塑部分资源品的定价逻辑。一方面，全国算力网络、智算中心及数据基础设施建设将持续推升工业设备投资需求，这意味着铜、铝、银、锡、稀土磁材以及高端电子材料的需求可能持续抬升，上游资源品价格波动区间整体上移。