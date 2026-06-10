原创首发 | 金角财经（ID: F-Jinjiao)

作者 | 田羽

“鸡排王”正新鸡排，开启了迟来的上市之路。

近日有消息称，正新鸡排母公司正新食品正考虑赴港上市，预计筹集约3亿美元。更多细节显示，银河、中金公司等机构已受聘协助开展相关工作。

如果把时间往前拨，正新鸡排说得上是中国餐饮行业最早一批“店王”。

2017年，正新鸡排成为中国首个快餐小吃万店品牌；根据正新此前口径，其在2019年就实现了连锁门店2万家。那个时候，正新鸡排的门店数量甚至超过肯德基和麦当劳中国门店总和。

可热闹之后，退潮也来得很快。

据窄门餐眼数据，目前正新鸡排门店数只剩9500余家。换句话说，这个曾经拥有2万多家门店的“鸡排之王”，如今已经少了1万多家门店。

这背后既是快速扩张之后，正新的“卖铲人”模式和加盟商利润之间的拉扯，也是行业竞争压力加大之下，正新过去的性价比优势被一点点稀释。更麻烦的是，正新鸡排过去几年又多次卷入卫生安全舆论。

对消费者来说，选择更多了，非要吃正新的理由少了；对加盟商来说，品牌不再那么稳，算账时自然也会更谨慎。

如果上市传闻属实，可能就是正新鸡排想借资本市场融资破局、修复增长故事。

但这条路注定不平坦。

门店数一度超2万

1995年，正新鸡排创始人陈传武辞职下海。

不过，陈传武最早做的并不是鸡排，而是速冻食品代理生意。

当年，他创办温州市白云食品有限公司，主营速冻食品生产、批发和冷链代理业务。恰逢联合利华旗下和路雪在全国寻找区域代理商，白云食品顺利拿下温州及浙南地区独家代理权，同时获得联合利华投放的1000台冰柜和冷藏车支持。

借助这层合作关系，陈传武迅速打开渠道网络，代理品类也从冷饮扩展到冻肉、速冻食品等多个领域。

不过随着业务规模扩大，问题也开始出现。

上游库存积压，下游货款拖欠，仓库里堆满了卖不出去的商品。面对积压货，陈传武想出了一个很直接的办法：批发卖不动，那就自己开店卖。

2000年，第一家正新小吃店在温州开业，主要卖关东煮、香肠、鸡排等产品。这就是正新鸡排最早的雏形。

没想到这套打法下，生意出人意料地好。陈传武更顺势统一门店装修和员工着装，开始把正新小吃店做成连锁品牌。2004年，正新小吃店走出温州，第一站选在了上海。到2008年，正新的门店数量已经达到300家。

但随着全国化扩张推进，新的问题又出现了。

在温州，一个什么都卖的小吃店可以很灵活；可当门店遍布全国，上百个SKU就变成了巨大的运营负担。供应链、仓储、配送、门店管理的复杂度迅速上升。

2012年，陈传武做出了一个后来被证明极为关键的决定：砍掉约90%的产品，只保留鸡排和几款核心肉串，并正式将“正新小吃店”更名为“正新鸡排”。

结果门店运营效率反而大幅提升，单店利润改善，很快正新鸡排的全国直营门店突破1000家。

随后，正新鸡排更请来演员黄渤代言，让品牌声量进一步出圈。黄渤不仅为正新带来了更高的品牌认知度，还在综艺节目《极限挑战》中带着成员来到正新鸡排店“无限畅吃”。借助热播综艺的流量，正新鸡排迅速完成全国范围内的品牌曝光。

2016年，正新鸡排销售额飙升至70亿元。此后，正新鸡排彻底按下了扩张加速键。2017年，正新鸡排成为快餐小吃品类中第一个万店品牌。

据《中国经营报》报道，正新官方公众号曾提到，截至2020年5月1日，门店总数达到21426家；该文章底部的正新集团简介中还提到，正新早在2019年就实现了连锁门店2万家。

作为对比，当时肯德基中国门店约6000家，麦当劳中国门店约3000家。

从300家门店到2万家门店，正新鸡排用了约十年时间。

但有意思的是，正新鸡排并没有在那个最高光的时刻冲击资本市场。它把上市尝试留到了今天。直到最近，市场才传出正新鸡排母公司筹备赴港上市的消息。

只是，今天再看这家公司，那个曾经风光无限的中国“鸡排王”，可能早已不复当年。

加盟神话褪色

上市传闻背后，正新鸡排的加盟神话已经明显褪色。

据窄门餐眼数据，目前正新鸡排门店数只剩9500余家。虽然正新方面后来回应称，前述2万多家更多属于累计签约口径，但无论采用哪种统计方式，近几年门店规模明显回落，已经很难回避。

这个数字之所以重要，不只是因为它代表市场规模，正新鸡排真正的客户其实不是那些买鸡排的人，而是想开“鸡排店”的加盟商。

公开报道显示，正新的收入来源主要包括三块：首先是加盟相关费用，包括加盟费3.5万元、保证金1万元、品牌使用及管理费1.32万元/年、设计费0.5万元；此外，食材及物料供销差价；还有就是装修及设备费用。

所以，正新鸡排本质上更像是一门“卖铲人”生意，而上市后的估值锚，很可能也是加盟门店数。一旦新加盟商不愿意进场，老加盟商持续退出，哪怕最后成功上市，正新鸡排的增长故事也很难继续讲下去。

问题在于，加盟商为什么还要加盟正新鸡排？

炸鸡排这门生意本身并没有太高壁垒，和咖啡、奶茶相比，它不太依赖复杂设备、空间调性，也没有那么强的新品节奏。一个人真想在楼下拿口锅卖炸鸡排，不会很难。

说白了，加盟商掏钱加盟，图的无非两件事：一是省心，二是赚钱。

从正新鸡排早期的发展轨迹来看，它曾经确实具备这样的吸引力。品牌知名度高、产品标准化程度高、运营模式相对成熟，再加上鸡排本身属于大众消费品类，投入门槛并不算高，这套模式在过去很长时间里都具备较强的复制能力。

正因如此，正新鸡排才能在全国市场迅速铺开，并创造出2万家门店的规模纪录。

但近几年门店数量持续回落，也说明这套模型正在遭遇新的挑战。

其中最直接的矛盾，来自加盟商的盈利空间。

有正新鸡排加盟商对媒体反馈，正新鸡排的原料成本约5至6元一块，而同类平替品牌仅约4元一块。总部通过供应链赚取合理利润本身并不奇怪，可如果按照加盟商的说法，原料溢价最高接近50%，这个水平就有点扎眼了。

有加盟商直言：“一天卖到3000元才能保本。”按15元客单价计算，这意味着每天大概要卖出200份鸡排才刚刚覆盖成本。这个销售量放到三、四线城市，难度不小。

更让加盟商不满的，还有区域保护问题。据媒体报道，正新官方宣传繁华商业街300米、其他区域500米内不开新店。但现实中，在三、四线城市，500米内加密门店的占比超过30%，四线城市甚至超过37%。

这也是正新鸡排门店收缩背后最微妙的地方。它的卖铲人模式看起来很安全，因为经营风险大多由加盟商承担，自己可以相对稳健地赚加盟费和供应链价差。可一旦业绩增长和加盟商的盈利体验逐渐错位，就会反过来伤到自己。

要知道，正新鸡排的估值锚是加盟门店数；而门店数能不能稳住，最终看的还是加盟商愿不愿意继续相信这门生意。如果加盟商觉得账算不过来，利润空间越来越薄，那么正新鸡排真正要面对的，就不只是门店数量下滑，而是整套加盟模型的信任问题。

而这恰恰是资本市场最关心的地方。一旦加盟商不再相信这门生意，正新鸡排失去的就不只是门店数量，还有整个“卖铲人”故事的估值基础。

被年轻人抛弃

如果正新鸡排今天还能给加盟商提供足够强的品牌确定性，那么供应链价差、区域保护这些问题，加盟商未必完全不能接受。

因为做加盟本质上买的就是确定性：哪怕利润薄一点，只要靠着大品牌能持续开单，账也未必算不过来。

真正的问题在于，今天的正新鸡排所面对的市场环境，已经与十年前截然不同。

最直接的压力，就是炸鸡赛道实在太卷了。据红餐产业研究院发布的《炸鸡品类发展报告2025》，截至2025年11月，全国炸鸡门店已经达到16.4万家。

一方面，肯德基、麦当劳这样的巨头持续下探价格带。

从9.9元汉堡券，到十几元的组合套餐，直接压到了正新鸡排的价格带。对消费者来说，差不多的钱，既可以买一个汉堡套餐，也可以买一块鸡排，那为什么一定要选正新？

另一方面，平价快餐品牌也在疯狂扩张。

比如塔斯汀这几年异军突起，2025年门店数突破1万家，3年猛增7707家店。此外，鸡柳大人在2024年11月至2025年11月净增门店3000余家；腿老大、解忧婆婆、虎头炸等品牌陆续获得资本融资；喜姐炸串、夸父炸串也在SKU里悄悄加入炸鸡产品。

从消费者视角看，这些品牌和正新鸡排抢的，可能就是同一批人。过去，正新靠“大鸡排”就能打天下。现在，一条街上摆着汉堡、炸鸡、炸串、鸡柳、鸡腿、炸物小吃，消费者的选择多了，正新鸡排曾经的品牌稀缺性自然就被一点点稀释。

更麻烦的是，正新鸡排过去最有杀伤力的性价比优势，也在慢慢变弱。早些年，大家对正新鸡排的记忆很简单：10块钱左右，买一块“脸一样大”的现炸鸡排，再搭一杯酸梅汤。但现在再打开外卖平台，很多正新鸡排门店单块鸡排已经15元起步。

而价格上去了，消费者的要求也会跟着提高。可社交平台上，不少食客的反馈并不友好：有人吐槽鸡排面粉壳越来越厚，肉越来越薄；也有人说以前很喜欢吃，现在路过都不会多看一眼。甚至，“正新鸡排正在被年轻人抛弃”的话题，也一度登上热搜。

而比口味争议更伤品牌的，是食品安全问题。

过去几年，正新鸡排多次卷入门店卫生舆论。

比如在2022年10月，北京房山区市场监督管理局发布处置通报，提到正新鸡排北京首香餐饮中心店加工、制作食品的工具未能专用的行为，要求立即整改。2023年11月，湖南省张家界市永定区市场监督管理局对一家正新鸡排门店进行查封，原因是涉事门店操作间有老鼠出没，由此引爆了热搜。

此外，2024年7月，有网友发帖称自己在江西省赣州市章贡区的一家正新鸡排店打工时，发现该门店存在苍蝇污染食物、烹饪用油反复使用20多天不换油等卫生安全隐患，引发舆论热议；2025年5月16日，正新鸡排又曝出“蛆虫门”事件。

巨头在降价，新品牌在扩张，消费者对正新鸡排的性价比和口味评价又在下滑，再叠加食品安全舆论反复冲击，正新鸡排曾经引以为傲的品牌势能，正在被不断削弱。

而对于一家依靠加盟体系成长起来的企业来说，品牌影响力的变化，最终都会传导到加盟商身上。

当门店数量从2万多家回落至不足1万家，市场开始关心的已经不再是正新鸡排当年扩张得有多快，而是它还能否重新找到增长动力。

在这样的背景下传出赴港上市消息，也让外界有了更多联想。

对于今天的正新鸡排而言，上市或许只是一个新的开始。真正的考验在于，当加盟红利逐渐消退之后，它还能拿什么支撑下一个增长故事。

这或许也是资本市场决定是否买单之前，最想看到的答案。

参考资料：

投资界《中国最大鸡排店要IPO了》

观潮新消费《关店1.5万家、跌出万店俱乐部，正新鸡排拿什么敲开港交所的大门？》

快刀财经《曾与蜜雪冰城齐名，如今却关店1.5万家：昔日“鸡排一哥”，为何悄悄凉了？》