菜鸟接到全球1800个捐赠热线支援武汉





数据显示，截止2020年1月27日21点，全球共有近1800个热线拨打了菜鸟武汉物资运输支持热线400-900-5656，希望自己捐赠的医疗物资获得运输支持。

这距离菜鸟宣布联合全球物流公司开通武汉救援物资免费绿色通道仅仅过去51小时。

据悉，在菜鸟宣布绿色通道开通的短短1小时后，载有10万只口罩的第一辆中通快递货车即从安徽宁国市一家口罩厂商开往武汉，并于9个小时后抵达，送出了绿色通道驰援的第一单。此后，中通、圆通、百世、日日顺物流等公司的车也紧急组装发车，将物资送往武汉、赤壁、襄阳、荆门、黄石的医院。

来自海外的捐赠方也很踊跃，截止1月27日21点，147家海外捐赠方拨打了菜鸟武汉物资运输支持热线咨询免费运输事宜。这些捐赠方来自美国、英国、日本、韩国、泰国、菲律宾、迪拜等国家和地区，捐赠形式包括企业捐赠、华侨民众众筹捐赠、留学生集资捐赠等。

截至目前，来自国内外的更多医用口罩、检测试剂盒、护目镜、防护服、乳胶手套、消毒液等物资，正在赶往湖北各大医院的途中。

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