联想CEO向母校捐赠1000万元





联想集团董事长兼首席执行官杨元庆近日以个人名义向母校中国科学技术大学捐赠1000万元，以保障中国科大新冠疫情科研攻关，推动中国科大公共卫生研究院、公共卫生与预防医学学科建设。

为科学应对新冠疫情，中国科大通过应急科技攻关专项，整合中国科学院的基础研究力量和临床资源，聚焦"炎症风暴机制与救治"和"队列研究及生物信息平台"两条攻关主线，打通新型冠状病毒感染的肺炎防治从科研、临床到转化应用的全链条全过程。

杨元庆表示，短短一个多月时间，母校在基础科学研究、临床研究和临床救治协同等方面取得了令人振奋的成果，为一线疫情防控提供了有力的科技支撑。希望这笔捐赠能为奋战在一线的科研工作者创造更好的科研条件，加速科技攻关，帮助打赢这场抗疫攻坚战。

中国科大校长包信和院士对杨元庆的捐赠表示感谢。他表示，杨元庆校友一直以来非常关心对母校各项事业的发展。2017年他就捐赠1000万元设立杨元庆教育基金，鼓励热爱科学的优秀本科生和研究生，并为科研成绩突出的教授提供支持。在抗击疫情的关键时刻，杨元庆校友再次捐赠，大力支持新冠肺炎科研攻关和生命科学与医学部建设，必将极大鼓舞一线新冠肺炎科研攻关的师生，也为"科大新医学"未来的发展提供更加优越的平台。

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