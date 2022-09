0 分享至 用微信扫码二维码

越来越多荷兰的大学校长说前来荷兰的外国学生太多了,但是,同时几乎所有的新课程都是用英语进行的,正是为了吸引新的国际学生。因为,一间学校吸引的学生越多,来自海牙的资金就越多。

目前,荷兰大学的讲堂空前繁忙,以至于越来越多的教育机构表示无法再应对学生的涌入。

大部分增长来自国际学生。2015/2016学年,只有33000名外国学生在荷兰的大学和学院注册。2021/2022学 年将有 115000 人,是 3.5 倍。

各种教育机构的管理人员现在正在海牙寻求帮助,以减少学生流入的数量。

但是,这些呼吁似乎与新课程的申请不符。在 2022 年通知荷兰高等教育效率委员会(Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs)新增的20 项大学课程中,有16项是使用英语为教学语言的课程。

尽管学校必须说明他们选择使用英语的原因,但自 2021 年以来,该委员会不再就教学语言提供建议。虽然有法律规定,在高等教育中英语只能在很特别的情况下使用,但几乎没有执行监管。

莱顿大学全新的学士学位课程“可持续社会科学”( Science for Sustainable Societies)使用英语,通过说明“可持续性”是一个“跨界主题”来解释;此外,一个多元化的国际团体参与了“教学工作”。马斯特里赫特大学则毫不含糊地写道,教育需要国际化,“重点是控制外国学生人数的增长”。

其实,吸引外国学生部分是为了钱。首先,留学生的学费较高。荷兰和欧盟学生每学年支付2209 欧元,而大学可以自行决定非欧盟学生必须支付多少,有时超过了20000 欧元。

这甚至不是主要的经济诱因。荷兰政府每年向大学和学院提供固定数额的拨款,到 2020 年总计达到 46 亿欧元。各个教育机构收到的金额,取决于吸收的学生人数。

一名荷兰教育界人士说:“如果我们不迅速吸引更多的学生,资金就会减少,将不得不解雇教师。”

此外,一些荷兰学生因为有许多外国学生的进入而被拒之门外。在鹿特丹广受欢迎的 IBA(国际工商管理)课程的学习中,只有大约 20% 的学生是荷兰人,其余的是国际学生。

2000 年,仍然是 60% 的荷兰学生和 40% 的外国学生的比例。

荷兰大学管理人员要求海牙的政界人士制定一项新的法律,以便他们能够更好地控制外国学生的涌入。

