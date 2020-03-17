字节跳动员工向医务救助基金捐款近1729万元





字节跳动医务救助基金日前发布公示，在不到一个月的时间里，共有30231位字节跳动员工为中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金捐款，总计金额达到17285026.73元。

同时，字节跳动公司也为这笔善款进行1:1配捐。至此，字节跳动医院救助基金总金额增至4.05亿元，成为目前中国规模最大的医务人道救助基金。

字节跳动医务救助基金，是由字节跳动向中国红十字基金会捐赠2亿元设立的专项基金，主要面向抗击疫情的一线医务人员，于2020年1月25日起正式运行。截至3月16日，基金已为2334名疫情防控一线医务工作者提供资助。其中2306位因抗击疫情而不幸感染的一线医务人员，每人获资助10万元；28位不幸殉职的一线医务人员，每个家庭获资助100万元。

字节跳动公益负责人表示，医务救助基金仍将持续为一线抗疫医务人员提供支持，所有因抗疫感染医务人员或不幸殉职的医务人员家属均可申请。

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