华为发布2019年可持续发展报告





华为日前发布了2019年可持续发展报告，阐述了公司过去一年取得的可持续发展成果，包括保障网络稳定安全运行、落实碳减排目标、应对气候变化、实施TECH4ALL数字包容行动倡议，以及支撑联合国可持续发展目标的相关举措。

报告显示，2019年华为对全球200多起重大事件和自然灾害提供网络保障，确保通信畅通。对此，华为公司董事长梁华表示，过去的一年，华为面临了严峻的外部环境，全体员工迎难而上，努力补"洞"，克服重重困难与挑战，保障业务连续性，保障了对客户的供货、交付与服务。对华为而言，支持和保障170多个国家数千亿美元存量网络的稳定运行、为全球30多亿人口持续提供领先的ICT产品和服务，是华为最大的社会责任。

华为在报告中还披露了在减少碳排放、循环经济、可再生能源三个方面的中长期目标以及2019年的相关进展。碳减排方面，华为主力产品能效提升最高达22%。公司引入并落实12.5亿度清洁能源电量，相当于减少二氧化碳排放57万吨；循环经济方面，华为致力于提高产品全生命周期资源利用效率，如退货产品再利用率达86%，电子废弃物填埋率进一步降低至1.24%；可再生能源方面，华为园区累计建成19.35兆瓦光伏电站，2019年发电量1357万kWh。

此外，华为还积极推动智能光伏解决方案在全球广泛应用。

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