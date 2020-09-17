饿了么联合36家药企开启健康节

饿了么近日联合国大药房、叮当快药、老百姓大药房、海王星辰、益丰大药房、大参林等36家知名药企开启“健康节”活动。

9月17日至9月21日，全国上万家门店3公里内免费配送，除了满59减25、满99减50等优惠，多个城市消费者还可选购0.01元健胃消食片，0.1元滴眼液，1元创可贴、婴儿湿巾等爆款单品。消费者可以登录饿了么搜索“买药”，或点击“送药上门”频道页，即可进入“健康节”活动页面，选择需要的药品。

饿了么医药相关负责人表示，平台与全国众多药企合作，持续打造身边经济，在平台上提供了多品类、可信赖、快速上门的送药服务，就是希望可以为用户日常的健康生活提供保障。

饿了么平台除提供药品类外卖，还与全国362个城市的百名全科在职医生合作，提供“在线问诊”咨询服务。消费者在购药过程中有任何问题，均可以及时点击“医生在线”进行专业问询。

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