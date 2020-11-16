喜茶在深圳开出首家环保主题店

据悉，喜茶深圳海岸城新店日前正式开业，这也是喜茶首家环保主题门店。

新店在空间设计、装修、设备、耗材等多方面均加入了独创性环保元素，不仅代表了喜茶对环保理念的一贯追求和践行，也是喜茶在门店方面持续激发灵感的又一作品。

门店内整体以自然的绿色、纸吸管的米黄色和小票的白色为主色调，门店墙面使用喜茶自研的“10%回收小票纸的人造石”铺成。收银区对面的墙面上还有一个有关环保的 “灵感实验室”，一件件使用可再生材料制作的喜茶灵感周边，正在面向每一位门店顾客诠释着喜茶的环保主张。

此外，在店内所使用的设备上，喜茶也通过各式环保再生材料，创造出沉浸式环保空间。无论是店内使用回收红柚皮成分加人造石料热压成型的专属圆桌，还是使用可降解纸吸管、杯盖塞和回收茶叶制作而成，寓意材料循环利用的环保莫比乌斯环，喜茶将“灵感再生”理念融入至这家环保主题店的每一个设计元素中。

店内还有喜茶日常采用的绿色灵感纸吸管、绿色灵感直饮杯盖，在纸杯、PLA杯子、纸杯套等方面也均采用了环保可降解材料。同时，门店还配备取茶柜，并在柜门以元素周期表的方式，展现喜茶在环保议题上的科学态度。

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