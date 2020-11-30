生态环境部：自2021年起禁止以任何形式进口洋垃圾





日前，生态环境部会同相关部门联合发布公告，明确自2021年1月1日起，中国禁止以任何方式进口固体废物。

目前来看，2020年底前可实现固体废物零进口目标。

公告具体要求包括：我国将全面禁止进口固体废物，生态环境部将不再审批、发放限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证；对于海关特殊监管区域和保税监管场所内单位产生的未复运出境的固体废物、海关特殊监管区域和保税监管场所外开展保税维修和再制造业务单位生产作业过程中产生的未复运出境的固体废物，均按照国内固体废物相关规定进行管理；三是《公告》自2021年1月1日起施行，相关规范性文件同时予以废止。

洋垃圾，一般指进口固体废物，有时又特指以走私、夹带等方式进口国家禁止进口的固体废物或未经许可擅自进口属于限制进口的固体废物。

20世纪80年代以来，为缓解原料不足，中国开始从境外进口可用作原料的固体废物。数据显示，1995年至2016年间，中国每年进口的垃圾量从450万吨猛增至超过4800万吨。

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