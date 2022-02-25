2月25日，国有企业对标世界一流管理提升行动媒体通气会召开。记者从会上了解到，截至2021年底，96家中央企业对标提升行动平均完成进度达92.01%；地方国有重点企业平均完成进度达81.62%。国务院国有企业改革领导小组办公室副主任，国资委党委委员、副主任翁杰明透露，2022年国资委将抓好统筹推进，统筹开展合规管理强化年、投资管理专项提升行动、国资监管数字化智能化提升专项行动、提高央企控股上市公司质量主题行动、“三化合一”内控体系建设等工作，并加强总结研究，力争形成对行业、对社会具有普遍意义的管理理论成果。

2020年6月印发的《关于开展对标世界一流管理提升行动的通知》明确提出，到2022年，国有重点企业基本形成系统完备、科学规范、运行高效的中国特色现代国有企业管理体系，企业总体管理能力明显增强，部分国有重点企业管理达到或接近世界一流水平。2021年，按照对标世界一流管理提升行动总体安排，国务院国资委确定了标杆企业、标杆项目和标杆模式共计310个标杆。

翁杰明介绍，过去一年，企业管理体系持续完善。国资委加强规范性文件制定修订力度，在战略规划、公司治理、风控合规、市值管理、融资担保等方面出台23个重要管理制度，确保102个权责事项于法有据、高效运行。从进展和成效来看，通过推进对标提升行动，形成了管理与改革创新发展协同联动、相互促进的新局面。2021年中央企业 营业收入 利润率6.8%、成本费用利润率7.1%、人工成本利润率80.7%，较对标提升行动之初，分别提高2.3个百分点、2.4个百分点、26.8个百分点，全员劳动生产率人均达到69.4万元，增幅32.2%，是全社会平均水平的5倍多，企业效率效益效能显著提升。

通气会上，国家能源集团、中国一汽、中国远洋海运、 中国中车 集团、 中国石化 镇海炼化、潍柴集团等企业相关负责人介绍了对标提升行动的成效。

截至2021年年底，中国远洋海运集团有限公司对标工作清单完成率达到95.32%，快于中央企业集团平均完成进度。中国远洋海运党组成员、副总经理冯波表示，这一成绩与构建科学对标体系，对标融入日常经营密不可分。据介绍，中国远洋在集团层面，制定了对标管理提升方案清单包括战略、组织、运营、财务、科技、风险、人力资源、信息化、品牌等九大重点管理领域、22条具体措施。在搭建对标管理体系的基础上，集团10家重要子企业制定各自的对标方案，认真落实开展对标工作，并融入企业日常经营分析，对标与经营管理有机融合。如中远海运集运公司主动选取马士基、达飞、赫伯罗特等行业领先企业，从货运量、单箱收入、燃油成本、利润率、基础客户、电商平台业务等33项指标展开对标，全力追赶世界一流企业； 中远海运港口 公司以招商、和黄、新加坡PSA等为主要对标对象，开展港口精益运营管理提升行动，制定957项具体措施，有效提高码头操作效率。

2021年潍柴控股集团有限公司收入突破3000亿元，位列中国机械工业百强第1位，连续两年产销发动机突破百万台，是全球最大的 柴油 机产业集群。潍柴集团党委书记、总经理胡海华介绍，潍柴目前已经实现了管理模式的输出，在每个 并购 企业导入WOS，均获得了巨大成功。2021年，国内潍柴雷沃农机销量增幅达48%，市场占有率提升近8个百分点；海外法国博杜安、意大利法拉帝、德国林德液压等营业收入增幅均超过20%。截至目前，该模式已在93家供应商推广落地，实现了产业链共同提升。

翁杰明强调，管理提升应该体现在企业的全生命周期，在集中的对标提升行动之后，国资委将建立健全管理提升长效机制，指导企业完善对标数据，优化管理指标，形成管理闭环，以系统完备的制度巩固管理提升成果，确保“收官不收兵”。

（文章来源： 证券 时报）