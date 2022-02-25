为应对疫情反复对香港民生与经济造成的诸多影响,香港特区政府于本月15日公布首次发行规模达60亿港元的绿色零售债券供香港居民认购,在当前市况下,不失为一项有效的纾困举措。陆金所控股有限公司(NYSE:LU)旗下陆国际(香港)有限公司(简称“陆金所香港”)全力响应此次港府绿债发行计划,与市民携手共渡当前疫情困境。

据悉,类似于往年港府面向市民发售的通胀挂钩债券iBond,本次绿债将会每半年派息一次,每手1万港元,债券年期为三年,持有人将每六个月获得一次派息,息率不低于2%,而当本地通胀指数高过2%,将以更高息率派发利息;值得一提的是,绿色债券是将其所募得资金专用于资助符合规定条件的绿色项目或为这些项目进行再融资的债券工具,是当下较为主流的绿色金融产品。而港府在2018年推出政府绿色债券计划以来,至今已成功发行超过70亿美元等值、以环球机构投资者为对象的绿色债券。

配合本次港府绿债发行,陆香港积极发挥金融科技优势助力销售,并推出多重优惠,降低申购门槛,践行绿色金融普惠化发展。

“本次政府绿债为广大投资者提供了一个能以较低风险参与ESG(环境、社会及管治)投资的渠道,有助于普及绿色金融方面的投资者教育。同时,政府发行的绿色债券风险属性低、投资回报理想,对饱受疫情困扰而正为生计焦虑的大众市民而言可谓是一阵‘及时雨’,”陆金所香港CEO蔡华表示:“为了令更多市民能受惠于本次港府政策,陆金所香港全力配合本次绿债发行,并希望能借助我们的金融科技平台实力,进一步为市民降低绿债入场门槛,让更多人能参与其中。”

除绿色债券外,陆香港App亦提供多种ESG主题基金产品信息与服务,以及各种特色独家高端理财产品供合资格专业投资者选择。

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