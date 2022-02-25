编者按： 本文精选于《中国上市 银行 分析报告2021》，中国上市银行系列分析报告由 中国银行 ( 行情 601988 , 诊股 )业协会指导、《中国银行业》杂志社组织编撰、 浙商银行 ( 行情 601916 , 诊股 )支持，迄今为止已连续六年编撰、发布。《中国上市银行分析报告2021》围绕“规模、结构、效益、效率、风险”五大维度共21个业绩指标，全面梳理了54家上市银行在2020年转型发展中取得的成绩和经营亮点，并就上市银行的未来发展趋势探讨了应对策略；特别围绕理财转型、绿色金融等热点业务，公司治理、资产质量、资本补充等重点话题，以及 资本市场 关注的典型案例等展开了深入研究。接下来，“中国银行业杂志”微信公众号会陆续推送本年度报告的精彩文章，欢迎关注。

上市银行（含A股及 H股 ）2020年业绩披露完毕之际，恰逢资管新规实施三周年，亦是2021年底过渡期结束时点渐行渐近之时。结合各家 上市银行年报 ，从规模增速、净值转型、中收贡献、理财公司进展等维度来看，2020年，54家上市 银行理财 规模平稳增长，国有行增速更为均衡；净值化比例提升明显，部分银行已升破70%；销售线上化趋势加速，理财代销业务扩面；理财公司竞争主体更为多元，业务拓展迈向纵深。

理财规模平稳增长，国有大行增速更为均衡

2020年，54家上市银行理财规模同比增长7.2%，略高于银行业整体增速；同时，净值型占比持续提升，部分银行已达到70%-90%。

图1：2020 年上市银行非保本理财余额及增速

上市银行理财规模同比增速略高于银行业整体。 截至2020年末，54家上市银行非保本理财余额24万亿元，较上年末增长7.2%；另据《中国银行业理财市场年度报告（2020）》（简称“银行理财年报”），截至2020年末，银行理财市场规模同比增长6.9%至25.86万亿元，上市银行理财规模增速略高于银行业整体（上市银行理财业务披露口径略有差异，行业数据仅作对照参考，二者并非严格可比）。大中型银行占据绝对比重，尾部中小银行理财业务可能面临进一步的整合与退出。

单家银行规模变化涨跌互现。 资管新规实施三年来，理财整体规模增速较为平稳，但由于存量理财规模、 理财产品 结构、新发产品客户接受度等方面存在较大差异，在逐步优化产品结构的过程中，部分银行规模增长相对缓慢甚至有小幅负增长。2020年，分银行类别看：（1）国有银行均实现规模正增长，整体增速9.3%；（2）股份制银行多数实现正增长，但也有个别银行由于老产品压降较快等因素，规模较上年末有所收缩；（3）城农商行因基数相对较小、历史包袱轻，部分银行理财规模增幅明显，但也有银行规模基本持平或呈现一定幅度的收缩。

上市银行2021年理财规模预计仍将维持较好增长势头。 2021年是资管新规过渡期最后一年，存量资产加速整改是否会对银行理财规模形成扰动？市场对此较为担心。从实际情况来看，各家银行资管部通常会在年初设定理财业务经营计划（如规模增速、新业务拓展等），规模增长是拉动中收的重要保障，因此绝大多数银行在目标导向上会以规模增长为主。各家行推动理财规模增长的主要策略有：产品层面，发挥固收类产品传统优势，进一步充实产品货架、做优大类资产配置，扩大产品影响力和客户覆盖，积极布局养老理财、ESG等主题产品，提升产品吸引力、增强客户粘性；渠道层面，加 大金融 科技应用，做好客户画像，以“线上+线下”的渠道布局全面提升销售能力，通过借力他行代销渠道和主动代销他行产品等方式做大AUM；协同层面，加强财富管理、投资银行等业务联动，母行在业务联动、营销协同、团队搭建、IT系统等方面给予理财公司大力支持，推动理财业务转型发展。

净值化比例提升明显，很多银行已升破70%

截至2020年末，披露可比数据的上市银行平均净值化比例77.9%。其中，多数银行净值化比例较上年末提升20个百分点以上，净值化比例提升明显（见图2）。与银行理财年报披露的2020年净值型产品占比较上年末提升22.1个百分点至67.3%，趋势相一致。上市银行净值型产品的快速提升主要源于两方面因素：

图2：2020 年部分上市银行净值化改造进展

（注：净值型占比分母采用图 1 口径，不同银行对净值型产品的披露口径及相应分母有一定差异，测算值可能与公司披露值不完全相同）

一是上市银行加大了新产品的发行力度。 例如， 招商银行 ( 行情 600036 , 诊股 )加快新产品发行与销售，符合资管新规导向的理财产品较上年末增长141.78%至1.66万亿元； 交通银行 ( 行情 601328 , 诊股 )净值型理财产品平均余额较上年末增长108.6%至0.57万亿元； 平安银行 ( 行情 1 , 诊股 )符合资管新规要求的净值型产品较上年末增长80.2%至0.46万亿元。

二是上市银行加快了不合格老产品的压降与转化。 例如交通银行存量理财产品规模较上年末降幅31.8%；平安银行老产品规模较上年末减少44.6%； 郑州银行 ( 行情 002936 , 诊股 )同业理财和保本理财压降规模分别为18.9%和80.9%。此外，更多的银行实现非保本理财余额清零。

我们预计银行业会在2021年底前完成绝大部分整改任务。一是当前净值型产品已近七成，2020年净值占比提升20多个百分点，趋势外推，至2021年底，扣除纳入“一行一策”安排的特殊资产之外，实现整体净值化可能性较大；二是结合《优化资管新规过渡期安排 引导资管业务平稳转型》文件中关于“鼓励金融机构‘跳起来摘桃子’，推动金融机构早整改、早转型”的表述，以及奖惩政策来看，预计大部分机构将尽其所能在2021年底完成全部可能的整改任务；三是银行就存量难处置资产情况及详细处置计划进行了上报，监管对银行理财整改已摸清底数，资管新规延期至2021年底具有客观性，监管部门将延续强监管、严监管的思路，对后续部分存量“硬骨头”适当给予一些灵活措施处理，不影响理财主体如期完成能力范围内的整改任务。

理财中收增势较好，问题资产有序化解

理财中收增速有所提升。理财业务相关收入受到资管新规整改背景下的规模增速、资产处置、资本市场环境、税收结构等多重因素影响。2020年，上市银行理财业务中收增势较好。主要受益于几方面因素：一是后资管新规时代，随着客户接受度提升及产品运作更为成熟，新产品发行力度加大，理财业务规模稳中有升，这也是多数上市银行共同提及的业绩增长原因；二是开展他行理财产品代销等业务，拓宽收入来源；三是借力较为友好的资本市场环境，部分 银行基金 等代理业务收入强势，部分银行通过推动固收增强、混合及权益类产品增长，实现收益能力的提升；四是部分银行因2019年理财收入同比下滑明显（主要由于存量产品结构调整、计提拨备消化风险资产、增值税缴纳增加等因素影响），2020年理财收入同比低基数（见表）。

2020 年部分上市银行理财中收披露情况

对于银行表外资产中有部分已形成实质性不良或具有违约性质的资产，政策允许已违约的类信贷资产回表，并通过核销、批量转让等方式进行处置。通常情况下，银行会通过过去理财超额收益累积形成的准备金逐渐消化掉表外问题资产，对于难以覆盖的部分，也可能消耗母行一些资源进行相应核销处置。

2020年疫情影响下，银行业主动加大了表内外不良资产的拨备和处置力度，部分银行对表外理财进行损失计提，有序化解表外问题资产。例如，平安银行加大了针对理财回表等非信贷不良资产的损失计提和核销处置，计提非信贷资产减值损失272.7亿元，占全部减值损失的近38.7%；核销理财回表等非信贷不良资产315.8亿元，同比增加306.8亿元，占全年核销不良的34.7%。 中信银行 ( 行情 601998 , 诊股 )计提金融投资减值损失84.93亿元（同比增99.04%），占全部信用及其他资产减值损失的10.23%，主要是对回表的理财资产计提减值损失。招商银行完成理财资产回表126.3亿元（计提资产损失准备121.3亿元，占全部信用减值损失的18.7%），对过渡期内新生成的理财不良资产，将妥善进行回表安排并加强回表后的管理和清收处置。

销售线上化趋势加速，理财代销业务扩面

疫情影响等多重因素下，理财加速线上化布局。 2020年疫情影响下，线上渠道布局能力成为影响理财业务收入的重要变量；借助金融科技赋能，上市银行主要通过手机A PP 增强获客能力与服务便利性、利用AI技术提升理财销售产能等方式增强理财的线上销售产能，通过“线上+线下”共同增强财富销售渠道能力。例如2020年招商银行APP 理财投资 客户数1033万户（同比增35.6%），占全行理财投资客户数的94.8%；理财投资销售金额10.1万亿元（同比增28.2%），占全行理财投资销售金额的79.2%。同时，进一步提升智能客服“小招理财顾问”的服务效能。

相较过去各家行基本仅销售本行产品，理财公司积极寻求代销渠道，多家上市银行尝试他行理财产品代销。 例如，招商银行当前同时代销建信理财、交银理财、光大理财、兴银理财等多家机构理财产品，并表示未来将吸纳更多资管机构优秀产品；交通银行也表示2020年开门引进他行优质理财。

《理财公司理财产品销售管理暂行办法》明确了现阶段仅允许银行理财公司和吸收公众存款的银行业金融机构等作为代销机构。短期来看，利好渠道能力较强的大中型银行。当前渠道较强的招商银行、 兴业银行 ( 行情 601166 , 诊股 )等已开展本行及他行理财公司产品代销；扩大银行理财公司产品代销，有助于充分利用银行渠道优势，在过往基金、保险等产品的代销基础上，进一步扩大中收来源，呈现“强者恒强”的竞争格局。展望未来，随着理财销售渠道进一步拓宽（代销渠道有望更加多元，直销渠道或将破冰），渠道格局可能迎来重塑。

理财公司竞争主体更多元，业务拓展迈向纵深

理财公司竞争主体更加多元化，外资积极布局。 截至2021年4月末，已有26家理财公司获批筹建（含23家银行理财子公司及3家外资控股理财公司），其中20家已正式开业（含外资控股理财公司汇华理财）（见图3）。外资布局理财公司的方式也更为多样，继2020年中银理财、建信理财宣告与海外资管机构合资设立理财公司后，2021年交银理财与施罗德合资成立理财公司获批，招银理财引入摩根资管作为战略投资者（摩根资管持股10%）。随着金融对外开放不断深化，外资布局方式预计将更为多样，不排除将有中小银行借助外资资本实力及产品经验实现对理财公司的布局。

图3：各类银行理财子公司布局情况

（注：截至2021年4月末）

理财子公司首次披露存续理财规模，母行产品划转持续推动。 当前银行理财公司仍处于发展初期，逐步完成从银行资管部门到独立理财子公司的过渡转型，并有序完善净值型产品布局。2020年，上市银行首次披露理财子公司存续产品规模，各家银行成立时间、产品划转节奏各异，理财子公司理财规模与集团口径非保本理财规模比值相差较大，披露数据的银行中，多数占比已超过40%。据理财年度报告，截至2020年末，理财公司产品存续余额6.67万亿元（自主发行占比39.3%，母行划转占比60.7%），占全市场的25.8%。母行产品向子公司划转持续推动，同时，母行划转产品平均单只规模显著高于理财公司自主发行产品。

理财子公司全部实现盈利，但尚不能完全印证盈利能力及综合竞争力。 当前理财子公司收入主要为受母行委托管理理财产品的管理费收入，以招银理财为例，受 招行 委托管理产品而获得的管理业务收入34.6亿元，占营业收入的91.8%。2020年上市银行理财子公司盈利能力差异较大，但我们认为对此不宜过度解读。一是因为理财公司与母行资管部并行期间，委托管理关系、成本收益划转、费率收取标准等具有较大差异，口径也并不完全可比；二是各家理财公司成立时间不同，较早成立的也不足两年，尚没有形成成熟的运作模式，难以通过数字简单判断盈利能力和综合竞争力。

银行理财子公司产品体系逐步完善。 2020年，银行理财子公司继续完善产品体系，积极探索固收+、混合类、结构化等净值型产品，落地FOF/MOM等多种产品策略，部分理财子公司初步形成了较为完整的产品体系。光大理财、招银理财等对理财直投股票方式进行了探索，兴银理财、华夏理财、农银理财等发行ESG主题产品。由于理财公司尚处于初创期，且存续产品规模中近六成是母行迁移产品，因此整体产品特征与母行较为相似。据理财年度报告，理财公司产品固定收益类占比92.26%，高出全市场7.92个百分点；混合类产品占比7.47%，低于全市场7.89个百分点，可能与理财公司均为净值型产品，为避免期限错配、稳定估值波动，非股票类权益资产配置相对有限有关。权益类资产二者占比均为0.3%左右。鉴于银行理财公司在投资范围等方面的诸多政策红利，以及产品体系布局规划更为完善，叠加“跨境理财通”等业务试点有望为理财公司产品扩大客群覆盖，我们预计后续理财公司产品将更加特色化。

作者

王一峰 光大证券 ( 行情 601788 , 诊股 )研究所金融业首席分析师

董文欣 光大证券研究所银行业研究助理