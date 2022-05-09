聚焦全球头部机构ESG投资动态、中国上市公司ESG表现，开展中国ESG持续评价研究。

环境

1、我国已创建三批共计153家国家绿色数据中心

5月6日，工信部等6部门近日公布2021年度国家绿色数据中心名单，包括通信、互联网、能源、金融等领域44家数据中心入选。至此，我国已先后创建三批共计153家国家绿色数据中心。护和修复、环境基础设施建设和污染防治等重点项目支持力度。

2、全国首个农业碳汇交易平台落地，发放首批农业碳票

5月5日，全国首个农业碳汇交易平台在福建厦门落地。现场通过发放首批农业碳票，推动7755亩生态茶园、共计3350吨农业碳汇作为全国首批农业碳汇交易项目签约，助力碳达峰、碳中和战略与乡村振兴工作融合发展。

3、未按时足额清缴碳排放配额，一批重点排放企业被处罚

5月3日，全国碳市场第一个履约周期配额清缴期已截止，一批重点排放企业因未按时足额清缴碳排放配额被处罚。记者从生态环境部和多地生态环境部门了解到，全国碳市场第一个履约周期碳配额清缴完成情况正陆续公示，多数重点排放企业按时完成配额清缴履约，但也有一些企业未按时足额清缴碳排放配额。从公示的情况看，因未按时足额清缴碳排放配额，宁夏回族自治区6家企业近日被处以总计16.8万元的罚款；山西8家重点排放单位受到相应处罚；内蒙古自治区有17家重点排放未按时履约被处罚；山东省淄博市生态环境局今年1月对某热电企业进行检查中，发现该企业未按时足额清缴碳排放配额，执法人员依法予以立案查处。

4、比亚迪汽车工厂疑似排放废气超标，长沙市成立调查组

5月7日，据媒体报道，比亚迪长沙工厂附近有浓烈的油漆味等刺激性气味，附近不少居民受影响，并出现不明原因呕吐、流鼻血症状。比亚迪当晚回应称，排放超标引起流鼻血属于恶意捏造关联，已报警。工业园区排放符合国家相关法规及标准，公司已对紧挨工业园区的部分居民区采取相关措施并积极改善。

截至5月8日，长沙市委、市政府已成立调查组，组织政府职能部门、第三方检测机构以及相关专家，进驻比亚迪雨花区工厂展开调查。

社会 1、四部门：禁止未成年人参与直播打赏，严控未成年人从事主播

5月7日，国家广电总局等四部门发布《关于规范网络直播打赏 加强未成年人保护的意见》。意见提出，禁止未成年人参与直播打赏。网站平台应当坚持最有利于未成年人的原则，健全完善未成年人保护机制，严格落实实名制要求，禁止为未成年人提供现金充值、礼物购买、在线支付等各类打赏服务。严控未成年人从事主播。网站平台应加强主播账号注册审核管理，不得为未满16周岁的未成年人提供网络主播服务，为16至18周岁的未成年人提供网络主播服务的，应当征得监护人同意。对利用所谓网红儿童直播谋利的行为加强日常监管，发现违规账号从严采取处置措施，并追究相关网站平台责任。

2、Lululemon以次充好，被北京市西城区市场监督管理局罚款8.142万元

5月5日，瑜伽裤品牌Lululemon因以次充好被罚。据信用中国网站消息，露露乐蒙关联公司露露乐蒙贸易有限公司因违反产品质量法第五十条，被北京市西城区市场监督管理局罚款8.142万元。

当日，露露乐蒙贸易有限公司官方微博发文回应称：对于Navigation男士羽绒马甲充绒量与国家标准不符的情况，深感歉意。发现问题后，Lululemon迅速行动，积极配合调查和处理。公司第一时间下架了相关批次产品。此外，还在内部展开了详细核查，并积极进行了整改。

3、蜜雪冰城广西一门店因使用过期咖啡粉制作饮品被罚

5月6日，蜜雪冰城门店因咖啡粉过期被罚登上热搜。国家企业信用信息公示系统显示：恭城县恭城镇蜜雪冰城奶茶店因原料过期，被恭城瑶族自治县市场监督管理局罚款2000元，并没收超过保质期的焙炒咖啡粉26.5袋，每袋净含量为380g。恭城瑶族自治县市场监督管理局对其作出以下行政处罚：一、没收超过保质期的焙炒咖啡粉26.5袋，每袋净含量为380g；二、罚款：人民币2000元整。

4、百果园使用变质水果，遭上海市消保委点名

5月6日，有网友在微博爆料，其暗访了全国拥有5000家门店的水果连锁品牌百果园，发现涉事门店把变质水果做成果切。在调查中发现，百果园涉事门店甚至还有水果放了一个多月仍在售卖。

5月7日，百果园通过官方微博发布致歉声明，对涉事门店，按公司加盟管理办法停业整顿，并对涉事员工进行停职再教育。对此，上海消保委于5月8日发布消息称，近年来，很多侵害消费者合法权益行为都与加盟店相关。品牌不能一味追求扩张速度，而疏于对加盟店的管理和监督。消费者依法享有知情权，门店是否属于加盟店是涉及商品与服务质量的重要信息，品牌方有义务向消费者明示。

公司治理 1、*ST金洲：债务豁免信息披露不准确，公司收黑龙江证监局警示函

5月5日，黑龙江证监局对金洲慈航集团股份有限公司发出警示函。经查，2021年12月30日，该公司债权人中安金融与中润博观签订《债权转让合同》。中安金融将对该公司的4.06亿债权转让给中润博观，合同包含解除条款，中安金融享有有条件单方解除合同的权利。2022年1月7日，该公司披露《关于收到债务豁免通知的公告》，公告显示中润博观已享有上述4.06亿全额债权并对该笔债权予以豁免。该公司未披露中安金融仍享有解除合同的权利，该笔债权转移存在不确定性，债务豁免存在被撤销风险，信息披露不准确。

2、苏交科：与两公司关联交易未及时披露，收警示函

5月5日，江苏证监局对苏交科出具警示函。警示函指出，2018年1月，中电建中开高速公路有限公司成为苏交科关联方，该公司2018年度、2019年度及2020年度向中开公司提供劳务或服务的关联交易金额分别为3795.76万元、9703.00万元、12145.85万元。2019年6月，贵阳小湾河生态环境有限公司成为苏交科关联方，该公司2019年6月至年末向小湾河公司提供劳务或服务的关联交易金额为41845.08万元。苏交科就上述关联交易未及时履行相关决策程序和信息披露义务。同时，该公司未在2018年-2019年半年报和年报、2020年半年报中将中开公司作为关联方列示并披露相关关联交易情况；未在2019年半年报和年报中将小湾河公司作为关联方列示并披露相关关联交易情况。

3、ST辅仁：未在规定期限内披露2021年年度报告，公司被采取责令改正措施

5月8日，ST辅仁发布公告称，公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局出具的《关于对辅仁药业集团制药股份有限公司采取责令改正措施的决定》。截至4月30日，公司未在规定期限内披露2021年年度报告，违反了《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。河南证监局决定对公司采取责令改正的监管措施。

4、铭普光磁：业绩预告信披不及时，遭广东证监局出具警示函

5月6日，铭普光磁公告，收到广东证监局下发的《关于对东莞铭普光磁股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。据查，公司应当在2021年度结束之日起一个月内进行预告，但迟至4月15日才发布业绩预告公告，披露2021年净利润亏损4500万元至6000万元，相关信息披露不及时，违反了《上市公司信息披露管理办法》第十七条的规定，广东证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。

5、星徽股份：财报存错报、合并范围披露不完整等，被责令改正

5月7日，广东证监局对星徽股份出具警示函。经查，公司存在以下信息披露违规行为：一、或有事项披露不完整。二、2021年半年报财务数据存在错报。三、合并范围披露不完整。根据相关规定，广东证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施。

6、安洁科技：财务负责人亲属在窗口期买卖公司股票、短线交易

5月5日，安洁科技公告，公司近日收到财务负责人沈丽君出具的《关于本人亲属在窗口期买卖公司股票、短线交易的情况及致歉说明》，获悉沈丽君的配偶陈浩于2022年4月26日及28日合计买公司股票入2000股，于2022年4月27日及29日合计卖出公司股票2000股，构成窗口期买卖公司股票、短线交易行为。

财经贝EHZ，真正的价值币！价值型基础设施！价值型智能链！价值型驱动！

推动创新、科技、创业投资、价值型财经、价值型项目/应用等等的进步和发展。

独角兽！权威财经门户/主流门户/价值平台！价值型综合体！

财经贝EHZ简介系列：

https://www.cjz.vip/278335561.html

中文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）：

https://www.cjz.vip/uploads/ehz.pdf

英文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）：

https://www.cjz.vip/uploads/enehz.pdf

财经贝EHZ私募认购开启，开盘即百倍！

财经贝EHZ私募认购平台： https://h.cjz.vip

财经贝EHZ客服：

QQ：369997928 Telegram：@ehzvip 邮箱：[email protected]