本报记者 袁元

7月16日,中国财富管理50人论坛(CWM50)2022中期宏观峰会在京召开,本次峰会聚焦稳增长与实现路径。上海财经大学校长刘元春在峰会上分享了三个观点。

第一个观点,不必过度担忧下半年的经济反弹。

从目前的一些先行参数和各方面的一些信心指数来看,6月份到7月份实际上是发生了一个质的变化。比如,PMI指数是跳跃性的,尤其是非制造业的PMI指数直接能够从47%上升到54.7%。更重要的是目前一些投资的先行参数表明三季度和下半年国家所布置的各种投资,实际上比想象的要大得多。

因此,如果过度担忧三季度、四季度的经济反弹不能达标,有可能会导致用劲过猛。所以,目前在经济调控中,一是要防止过度叠加,二是要防止过度分解。

第二个观点,既然完成了企稳的状态,下面的核心任务就是全面复苏。

全面复苏就可能要求工作重点从传统的复工复产、从疫情纾困的角度,转向市场型的这种内生动能的培育。市场动能的培育不仅仅要求一些政策要保持一定的力度,同时要求政策的着力点要发生一些变化。

其一,必须持续关注大型项目,关注大型企业对于中小企业的渗透效应。其二,民间投资的全面启动和预期调整。其三,更重要的就是房地产,市场型的一些调整不宜过快,但是政府端的特别是保障性住房应当适度的进行提升。

第三个观点,一定要明确目前的风险到底是什么。

不宜过度放大短期风险,而忽视一些中期在结构上的一些风险。目前对于微观主体的信心问题并不一定是在于疫情的本身和短期增长的问题,而是在于对于未来的一些大的战略、大的政策的一些定位问题。所以,实际上要求我们可能更多的着眼在中期的一些问题,不仅仅是宏观经济政策短期稳增长和中期可持续性之间的匹配,更重要的是稳增长的宏观政策与中期的结构性调整和改革必须要有一个很好的权衡。

(编辑 张明富 才山丹)

