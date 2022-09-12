【大纪元2022年09月12日讯】（大纪元记者季薇多伦多报导）今年秋天，约克区一家 慈善机构 将开设 免费音乐课 程，通过音乐疗法，帮助一些青少年改善心理健康。

据City News报导，慈善协会High Notes Avante创办人英格丽德·塔赫里（Ingrid Taheri）说，该组织的使命是激励那些受到精神疾病影响的人，在他们之间建立联系。

该组织的 免费音乐课 程试点计划，提供钢琴、吉他和合唱团课程，定于9月19日开课，上课地点在列治文山United Church教堂。

课程主要面向16至25岁的青少年，但如果有空间，欢迎任何人参加。 上课需自带乐器，但塔赫里说，他们也可以提供帮助。

塔赫里说，音乐对心理健康的好处是公认的，无论是听还是演奏。她从十几岁开始弹钢琴，音乐曾经帮助她度过了动荡的岁月。她补充道，科学也证明，学习音乐能够提高人的整体幸福感。

学习音乐技能和完成课程的过程具有治疗效果。塔赫里说：“它让你远离烦恼，只专注于你在做的事情，为你每一次的进步鼓劲，有助于建立自尊，变得更有信心，自我感觉良好，而不是纠结所有正在发生的坏事。”

“他们受益多多，从心理认知、提高记忆力、改善呼吸，到享受那种激动快乐荷尔蒙。” 现场合唱团指导帕特里夏·马奇（Patricia March）说。

吉他教练阿丽娜·格鲁尼娜（Alina Grunina）补充道，她发现学生们用音乐在表达情绪，课后他们的心情会更好，并期待着下一堂课。

了解更多报名信息，请登录https://www.willpower.ca/wp-content/uploads/2022/08/HighNotesDigital-Ad.20223.pdf查询。

责任编辑：岳怡