冲绳县知事选举结果出炉 反对美军大量驻扎的玉城丹尼再次当选 voachinese.com cat: 亚太 Chinese China 2022-09-12 04:24:57 topWords: 普天间基地搬迁计划是在1995年一名冲绳 tamaki）肯定会赢得第二个四年任期 冲绳县现任知事玉城丹尼反对由日本中央政府 冲绳的许多人担心日本在靠近台湾等地缘政治 冲绳县知事选举结果出炉 他说，他将继续努力向中央政府传达冲绳人的 根据日本主要媒体（包括nhk国家电视台和 玉城丹尼说，由于美国的基地，冲绳与噪音 在出口民调结果显示他击败了两名竞争者后不 在竞选期间，玉城丹尼还誓言要为改善冲绳的 玉城丹尼的胜利可能会加深冲绳与中央政府之 玉城丹尼说："我为冲绳的未来解决美国军事 资料照片：在冲绳的普天间美军基地（201 由于美国驻扎在冲绳的人数众多，而且东京方 近年来，日本政府将国家防务态势转移到日本 资料照片：在冲绳的普天间美军基地（2018年3月24号）。 冲绳县现任知事玉城丹尼反对由日本中央政府强制进行的美国海军陆战队基地搬迁，并呼吁进一步削减驻这个南部岛屿的美军。尽管人们担心中国与附近台湾之间的紧张局势升级，但他在周日确保了连任。

根据日本主要媒体（包括NHK国家电视台和共同社）的出口民调，得到反对党支持的冲绳县知事玉城丹尼（Denny Tamaki）肯定会赢得第二个四年任期 。星期天，在他的第一个四年任期将于本月晚些时候结束之前进行了投票。

在出口民调结果显示他击败了两名竞争者后不久，玉城丹尼和他的支持者宣布了他的胜利，并高喊“万岁”庆祝胜利。

玉城丹尼的胜利可能会加深冲绳与中央政府之间的紧张关系。

将美国海军陆战队普天间航空站从一个拥挤的社区搬到岛上人口较少的地区的计划已经推迟了几年。冲绳人称之为新的建设，而不是搬迁，并希望普天间基地关闭并从岛上拆除。

玉城丹尼说：“我为冲绳的未来解决美国军事基地问题的承诺从未动摇。” 他说，他将继续努力向中央政府传达冲绳人的意愿。

在竞选期间，玉城丹尼还誓言要为改善冲绳的经济做更多的工作。这个以珊瑚、海洋生物和独特文化闻名的亚热带岛屿的旅游业受到疫情的严重影响。

由于美国驻扎在冲绳的人数众多，而且东京方面缺乏与华盛顿就如何在日本大陆和南部岛屿集团之间平衡驻扎美国军队的负担进行谈判的努力，冲绳的怨恨和失望情绪根深蒂固。

冲绳是二战中最血腥的战场之一，在1972年回归日本控制之前，冲绳一直处于美国的占领之下。今天，根据双边安全条约驻扎在日本的5万名美国士兵中的大多数和70%的美国军事设施仍在冲绳，冲绳只占日本土地的0.6%。

玉城丹尼说，由于美国的基地，冲绳与噪音 、污染、事故和与美军有关的犯罪作斗争。

近年来，日本政府将国家防务态势转移到日本西南部、冲绳及其偏远岛屿，并以中国、朝鲜和俄罗斯日益增长的威胁为由，推动在未来五到十年内大幅提升日本的军事能力和预算。

冲绳的许多人担心日本在靠近台湾等地缘政治热点的外岛部署越来越多的导弹防御系统和两栖能力。冲绳人担心他们将成为第一个卷入台湾冲突的人。

普天间基地搬迁计划是在1995年一名冲绳女学生被强奸后制定的，当时有三名美国军人被判有罪。这起案件再次激起了当地人对美国基地的反对。由于冲绳的抵抗，以及新基地本应设立的边野古地区的环境和结构问题，搬迁被推迟了多年。

（本文依据了美联社的报道）