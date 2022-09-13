9月9日，央行、银保监会联合发布2022年我国系统重要性 银行 名单，这是《系统重要性银行评估办法》发布以来，两部门第二次发布该名单。

名单显示，有19家银行入选系统重要性银行，其中国有商业银行6家、股份制商业银行9家、城市商业银行4家，与2021年我国系统重要性银行名单相比没有变化。

不过21世纪经济报道记者对比发现，这19家银行的分组和同一组排名有些许变化：一是 民生银行 ( 600016 )分组下调，从第二组下调至第一组；二是 浦发银行 ( 6 )在第二组的排名下降， 宁波银行 ( 002142 )、 江苏银行 ( 600919 )在第一组的排名提升，对应个别银行的排名则有所下降。

2020年12月3日，央行、银保监会曾联合发布《系统重要性银行评估办法》（下称《办法》），《办法》为我国系统重要性银行认定的依据，也是后续对系统重要性银行提出附加监管要求、恢复与处置计划要求、实施早期纠正机制的基础。

《办法》显示，系统重要性银行评估指标包括规模、关联度、可替代性和复杂性4个一级指标，权重均为25%；一级指标下分金融机构间资产、金融机构间负债、托管资产等13个二级指标，权重为5%到25%不等。根据上述指标测算后，系统重要性得分达到100分的银行被纳入系统重要性银行初始名单，然后再结合其他定量和定性信息作出监管判断，综合评估参评银行的系统重要性。系统重要性银行最终名单经金融委确定后，由央行和银保监会联合发布。

不过，对于上述我国系统重要性银行名单，央行、银保监会未公布具体得分。

在2021年10月15日，央行、银保监会首次发布系统重要性银行名单时，《系统重要性银行附加监管规定（试行）》一同发布。该规定明确，一至五组银行附加资本要求分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%（由核心一级资本满足），附加杠杆率分别为0.125%、0.25%、0.375%、0.5%和0.75%。

央行、银保监会有关部门负责人曾在答记者问时表示，对我国系统重要性银行实施附加监管，对促进系统重要性银行稳健经营和健康发展有重要意义。附加监管对系统重要性银行的资本管理能力提出了更高要求，要求建立资本内在约束机制，提高资本内生积累能力，切实发挥资本对业务发展的指导和约束作用。

民生银行分组的下降，意味着其系统重要性得分下降，附加资本要求也随之下降，即核心一级资本充足率要求从8%降至7.75%。财报显示，截至今年6月末，民生银行核心一级资本充足率为8.80%，高于最低要求。

“随着系统重要性银行附加监管规定正式实施以及巴塞尔III资本监管规制改革持续推进，本行将深化资本节约理念，严控资本消耗，优化资本占用结构，提升资本使用效率。同时持续完善资本补充机制，积极拓宽融资渠道，适时适量补充资本，提升全行资本充足水平和风险抵御能力。”民生银行在半年报中表示。

据了解，系统重要性银行规模大，业务复杂性高，与其他金融机构关联性强，在金融体系中提供关键服务，其稳健经营关系到金融体系的整体稳定。

央行、银保监会有关部门负责人在答记者问时曾表示，《办法》发布后，央行将会同银保监会制定系统重要性银行附加监管要求，拟从附加资本、杠杆率、大额风险暴露、公司治理、恢复处置计划、信息披露和数据报送等方面对系统重要性银行提出监管要求，还将建立早期纠正机制，推动系统重要性银行降低复杂性和系统性风险，建立健全资本内在约束机制，提升银行抵御风险和吸收损失的能力，提高自救能力。

今年8月1日，央行召开2022年下半年工作会议时表示，上半年实施系统重要性银行附加监管，下半年将落实系统重要性银行附加监管要求。

“下一步，央行、银保监会将按照《系统重要性银行附加监管规定（试行）》的要求，持续做好系统重要性银行附加监管工作，增强宏观审慎管理与微观审慎监管合力，促进系统重要性银行稳健经营和健康发展。”央行、银保监会在今日的公告中表示。

（责任编辑：李悦 ）